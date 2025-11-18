Nâng tầm khám chữa bệnh bằng AI: ISOFH tạo dấu ấn tại hội thảo “Đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và đào tạo nhân lực trong lĩnh vực y tế”

Gian hàng ISOFH tại sự kiện

Với hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực công nghệ y tế, ISOFH tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong khi mang đến hệ sinh thái giải pháp trí tuệ nhân tạo (AI) và công nghệ số tại hội thảo “Đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và đào tạo nhân lực trong lĩnh vực y tế” do Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo, Bộ Y tế tổ chức với sự chủ trì của Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Tri Thức, diễn ra ngày 17/11/2025 tại Hà Nội.

Hội thảo là hoạt động quan trọng nằm trong chuỗi sự kiện hướng tới kỷ niệm 70 năm thành lập Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo, với sự tham dự của lãnh đạo Bộ Y tế, đại diện bệnh viện, trường đào tạo và doanh nghiệp công nghệ. Chương trình tập trung đánh giá kết quả triển khai và định hướng giai đoạn tới về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và đào tạo nhân lực y tế.

Buổi chiều cùng ngày, phiên chuyên đề “Ứng dụng Trí tuệ nhân tạo – Giải pháp chiến lược cho hệ thống y tế thông minh” đã diễn ra với nhiều tham luận về khung thể chế, nguyên tắc đạo đức và các mô hình ứng dụng AI trong bệnh viện.

Phát biểu tại phiên chuyên đề này, bà Tạ Thị Kim Huệ – Giám đốc Nghiên cứu và Phát triển sản phẩm ISOFH đã chỉ ra một “nút thắt" quan trọng, đang cản trở khả năng ứng dụng AI vào hệ thống y tế: các nghiên cứu AI y tế hiện nay, cả trong nước và quốc tế, vẫn chủ yếu diễn ra rời rạc, tập trung vào những bài toán khó ở quy mô nhỏ, thiếu tính kế thừa và rất khó đưa vào ứng dụng thực tế.

Bài toán đặt ra, là làm thế nào để chuyển hóa những nghiên cứu đó thành công cụ mà các y bác sĩ và nhân viên y tế, dù không hiểu biết về công nghệ, cũng có thể ứng dụng được hàng ngày, trong khi vẫn cần đảm bảo tuân thủ tuyệt đối hành lang pháp lý và nền tảng dùng chung quốc gia.

Tại sự kiện, ISOFH đã giới thiệu bức tranh toàn diện về hệ sinh thái giải pháp AI và AIoMT (trí tuệ nhân tạo và vạn vật kết nối y tế) trong mô hình bệnh viện số thông minh. Với AIoMT, mỗi bệnh viện cũng chính là một “thing” trong mạng lưới vạn vật y tế quốc gia. Tất cả thiết bị đo lường, hệ thống cận lâm sàng, HIS, EMR đều là những nguồn tạo dữ liệu liên tục. Chỉ khi dữ liệu đầu vào chính xác, toàn vẹn và được bảo vệ bằng các cơ chế an toàn thông tin nghiêm ngặt nhất, thì lúc đó trí tuệ nhân tạo mới thực sự phát huy tác dụng.

Bà Tạ Thị Kim Huệ phát biểu tại phiên chuyên đề

Hiện nay, ISOFH đang đồng thời phát triển trí tuệ nhân tạo theo hướng AI Agent (AI tác tử) và Multimodal AI (AI đa thể thức).

Thứ nhất là AI Agent – coi AI như dịch vụ để bác sĩ và điều dưỡng, dù không hiểu biết lập trình vẫn có thể sử dụng ngay AI chỉ bằng ngôn ngữ tự nhiên. Ứng dụng tiêu biểu là hệ thống chăm sóc khách hàng thông minh dựa trên AI Agent, hiện đang xử lý hơn 8.000 lượt tư vấn y tế tự động mỗi ngày tại các bệnh viện sử dụng nền tảng ISOFH.

Thứ hai là Multimodal AI – công nghệ AI đa thể thức, có khả năng hiểu và suy luận đồng thời từ văn bản, hình ảnh y khoa, giọng nói bác sĩ và tín hiệu sinh tồn từ thiết bị. Chính nhờ Multimodal AI mà nhiều tính năng hữu ích đã được đưa vào thực tế và đang được sử dụng rộng rãi.

Một số giải pháp nổi bật mà doanh nghiệp này cung cấp có thể kể đến Chatbot chăm sóc khách hàng 24/7 hỗ trợ người bệnh đặt câu hỏi, tra cứu lịch khám, hướng dẫn thủ tục và gợi ý chuyên khoa, giảm tải tổng đài và nâng cao trải nghiệm khám chữa bệnh; Bản đồ chỉ đường thông minh tích hợp GPS và bản đồ nội viện 3D giúp người bệnh định vị theo thời gian thực, chủ động hành trình và giảm ùn tắc; Công cụ AI tóm tắt hồ sơ bệnh án giúp bác sĩ tổng hợp nhanh thông tin quan trọng, rút ngắn thời gian ra quyết định lâm sàng; trong khi Voice-to-Text tự động chuyển giọng nói thành văn bản và điền trực tiếp vào hệ thống HIS–EMR, tối ưu hóa quy trình nhập liệu.

Các giải pháp này không chỉ tối ưu quy trình khám chữa bệnh, mà còn từng bước đưa AI trở thành trợ lý đắc lực cho bác sĩ, nhân viên y tế và người bệnh trong suốt hành trình chăm sóc sức khỏe.

Bà Huệ cũng lưu ý rằng dù các dịch vụ AI bên thứ ba như ChatGPT, Gemini rất dễ tích hợp, nhưng sẽ đặt ra bài toán liên quan đến vấn đề bảo mật, an toàn dữ liệu, tính riêng tư. Theo đó, hành lang pháp với dữ liệu y tế sẽ cần phải được quy định thực sự chặt chẽ.

Bà Tạ Thị Kim Huệ cũng đặc biệt nhấn mạnh hệ sinh thái giải pháp AI và AIoMT mà công ty phát triển hướng tới mục tiêu nâng cao hiệu quả vận hành bệnh viện và chuẩn hóa dữ liệu phục vụ y tế thông minh. ISOFH đang hướng đến mục tiêu xây dựng mô hình bệnh viện số thông minh toàn diện trong 10 năm tới , nơi mọi dữ liệu được kết nối, phân tích và phục vụ trực tiếp quá trình chăm sóc sức khỏe.

Đồng thời, các công nghệ AI, tự động hóa sẽ được ứng dụng để đồng hành cùng bác sĩ và nhân viên y tế từ tiếp nhận, chẩn đoán, điều trị đến theo dõi sau điều trị, nhằm nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, tối ưu vận hành bệnh viện và mang đến trải nghiệm y tế thông minh, hiện đại cho người dân Việt Nam.

Với hơn 10 năm đồng hành cùng ngành y tế, ISOFH đã triển khai các giải pháp tại hàng trăm cơ sở trên cả nước, góp phần cải thiện chất lượng khám chữa bệnh và nâng cao hiệu quả vận hành bệnh viện. Sự tham gia của ISOFH tại phiên chuyên đề tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong trong việc thúc đẩy y tế thông minh – hiện đại – lấy người bệnh làm trung tâm .