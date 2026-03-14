Nàng "Tiểu Long Nữ" độc thân gần nửa thế kỷ, trẻ trung nhờ tập gym và... đầu tư chứng khoán

Trong lịch sử màn ảnh Hoa ngữ, Phan Nghinh Tử không chỉ là một diễn viên, bà là một biểu tượng sống về nhan sắc và sự bền bỉ. Từ những thước phim đen trắng thập niên 1960 cho đến những bộ phim truyền hình rực rỡ sắc màu thập niên 1980, mỹ nhân họ Phan đã để lại những dấu ấn không thể phai mờ trong lòng nhiều thế hệ khán giả.

Từ thiếu nữ Thiệu Thị đến "nàng thơ" cổ trang

Sinh ra tại Tô Châu năm 1949, Phan Nghinh Tử theo gia đình đến Hồng Kông từ năm 8 tuổi. Đây cũng chính là nơi ươm mầm cho giấc mơ nghệ thuật của bà. Sau khi gia nhập lớp đào tạo của hãng phim danh tiếng Thiệu Thị Huynh Đệ, bà nhanh chóng trở thành gương mặt được săn đón nhờ vẻ ngoài "chim sa cá lặn".

Dù khởi đầu với những vai diễn mờ nhạt trong Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đài, Phan Nghinh Tử sớm vụt sáng nhờ hình ảnh Tam tiên nữ xinh xắn trong Thất Tiên Nữ (1963). Kể từ đó, bà liên tục góp mặt trong các tác phẩm kinh điển như Độc tí đao, Giang hồ tam nữ hiệp, Ngọc diện hiệp... Nhan sắc duyên dáng đến mê hoặc của bà thời điểm đó đã biến Phan Nghinh Tử trở thành niềm khao khát của biết bao đàn ông xứ Cảng Thơm.

Những vai diễn để đời: Tiểu Long Nữ và Võ Tắc Thiên

Dấu ấn đậm nét nhất trong sự nghiệp của Phan Nghinh Tử chính là vai Tiểu Long Nữ trong Thần điêu đại hiệp (1984). Dù khi đó đã 35 tuổi, bà vẫn khiến công chúng ngỡ ngàng bởi khuôn mặt ngây thơ, tinh khôi như thiếu nữ đôi mươi. Dù tạo hình có phần diễm lệ gây tranh cãi so với vẻ thoát tục nguyên tác, nhưng không ai có thể phủ nhận sức hút khó cưỡng từ Cô Cô phiên bản Phan Nghinh Tử.

Ngay sau đó, bà tiếp tục bùng nổ với vai Võ Tắc Thiên trong Nhất đại nữ hoàng. Đây là minh chứng cho bản lĩnh diễn xuất kinh ngạc khi bà lột tả xuất sắc hành trình từ một thiếu nữ trong sáng đến người đàn bà quyền lực cai trị cả triều đại nhà Đường.

Đời tư độc lập và tinh thần thép ở tuổi 78

Trái ngược với sự hào nhoáng trên màn ảnh, đời tư của Phan Nghinh Tử lại khá trầm lặng. Sau cuộc hôn nhân tan vỡ với tài tử Trần Hồng Liệt, bà chọn cuộc sống độc thân từ năm 28 tuổi cho đến tận bây giờ.

Hiện tại, ở tuổi 77, nữ nghệ sĩ vẫn duy trì một lối sống tích cực và khoa học đáng ngưỡng mộ. Sau khi mẹ ruột qua đời vào năm 2024, bà sống một mình tại Hồng Kông và dành thời gian cho đam mê... đầu tư chứng khoán. Bà chia sẻ rằng công việc này giúp tinh thần luôn minh mẫn, rèn luyện bản lĩnh trước những biến động.

Bên cạnh đó, Phan Nghinh Tử còn là "tín đồ" của phòng gym. Bà rèn luyện thể lực 3-5 buổi mỗi tuần, mỗi buổi ít nhất 2 tiếng để duy trì cơ bắp và sự dẻo dai. Nhìn những hình ảnh hiện tại, ít ai tin rằng người phụ nữ ấy đã cận kề tuổi 80. Tinh thần thép và thói quen bảo vệ sức khỏe chính là "thần dược" giúp bà giữ vững danh xưng "mỹ nhân không tuổi" của làng giải trí.