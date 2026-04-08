Nâng trần thu nhập được mua nhà ở xã hội lên 25 triệu đồng/tháng

Lê Thịnh/VTC News | 08-04-2026 - 14:31 PM | Bất động sản

Chính phủ chính thức quy định nâng mức trần thu nhập với cá nhân mua nhà ở xã hội lên 25 triệu đồng/tháng, bắt đầu từ 7/4/2026.

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 136/2026/NĐ-CP ngày 7/4/2026 sửa đổi, bổ sung một số điều về phát triển và quản lý nhà ở xã hội.

Một trong những nội dung đáng chú ý là mức trần thu nhập được mua nhà ở xã hội tăng từ 5 - 10 triệu đồng tùy đối tượng so với quy định trước đây.

Cụ thể, trường hợp người đứng đơn là độc thân, thu nhập bình quân hàng tháng thực nhận (theo bảng lương, tiền công được xác nhận) không quá 25 triệu đồng (tăng 5 triệu đồng so với quy định cũ).

Với người độc thân đang nuôi con dưới tuổi thành niên, mức thu nhập tối đa được nâng lên 35 triệu đồng/tháng (tăng 5 triệu đồng so với quy định cũ).

Đối với người đã kết hôn, tổng thu nhập bình quân hàng tháng của hai vợ chồng thực nhận không quá 50 triệu đồng (tăng 10 triệu đồng so với quy định cũ).

Thời gian xác định điều kiện về thu nhập là trong 12 tháng liền kề, tính từ thời điểm cơ quan có thẩm quyền thực hiện xác nhận.

Căn cứ điều kiện, mức thu nhập của từng khu vực trên địa bàn, chính sách ưu đãi về nhà ở cho cán bộ, công chức, viên chức, số lượng người phụ thuộc theo quy định của pháp luật, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh được quyết định hệ số điều chỉnh mức thu nhập nhưng không vượt quá tỷ lệ giữa thu nhập bình quân đầu người tại địa phương so với thu nhập bình quân đầu người của cả nước; quyết định chính sách khuyến khích tiếp cận nhà ở xã hội đối với đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội có từ ba (33) người phụ thuộc trở lên trong cùng một hộ gia đình.

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 7/4/2026.

Vụ án khu đất Bến Vân Đồn (TPHCM): Những "giao dịch bí mật"

Vụ án khu đất Bến Vân Đồn (TPHCM): Những "giao dịch bí mật" Nổi bật

Loạt dự án lớn sắp "đổ bộ", lãnh đạo Đà Nẵng yêu cầu quản chặt hiện trạng

Loạt dự án lớn sắp "đổ bộ", lãnh đạo Đà Nẵng yêu cầu quản chặt hiện trạng Nổi bật

Lần đầu tiên trong lịch sử, Việt Nam sở hữu một siêu công trình độc bản, do kiến trúc sư có tầm ảnh hưởng nhất thế giới thiết kế

Lần đầu tiên trong lịch sử, Việt Nam sở hữu một siêu công trình độc bản, do kiến trúc sư có tầm ảnh hưởng nhất thế giới thiết kế

14:21 , 08/04/2026
Regal Group – 15 năm kiến tạo hệ sinh thái BĐS hạng sang, tầm nhìn vốn hoá 1 tỷ USD

Regal Group – 15 năm kiến tạo hệ sinh thái BĐS hạng sang, tầm nhìn vốn hoá 1 tỷ USD

13:30 , 08/04/2026
Vì sao giới nhà giàu chỉ "săn" bất động sản giá trị thực?

Vì sao giới nhà giàu chỉ "săn" bất động sản giá trị thực?

13:30 , 08/04/2026
LUMIÈRE Essence Peak: Tọa độ sống trọn vẹn tiện nghi, an yên ươm dưỡng

LUMIÈRE Essence Peak: Tọa độ sống trọn vẹn tiện nghi, an yên ươm dưỡng

13:30 , 08/04/2026

