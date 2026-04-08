Regal Group – 15 năm kiến tạo hệ sinh thái BĐS hạng sang, tầm nhìn vốn hoá 1 tỷ USD

Không dừng lại ở việc bán những mét vuông không gian, chiến lược của Tập đoàn là kiến tạo Di sản, chuyển đổi mạnh mẽ sang mô hình Holding đa ngành và khẳng định tham vọng tiến tới cột mốc vốn hóa 1 tỷ USD.

Quy mô tài sản bứt tốc và bước ngoặt định vị

Được thành lập vào ngày 08/04/2011 giữa lúc thị trường bất động sản đối mặt với muôn vàn thách thức, Regal Group (tiền thân là Đất Xanh Miền Trung) bắt đầu hành trình bằng số vốn điều lệ vỏn vẹn 6 tỷ đồng. Thay vì chạy theo những dự án đại trà "mì ăn liền", Ban Lãnh đạo Tập đoàn chọn tầm nhìn thập kỷ: Âm thầm thâu tóm các quỹ đất kim cương ven biển, ven sông tại miền Trung, thiết lập một "bệ phóng" vững chắc cho chu kỳ thăng hoa tiếp theo.

Bước ngoặt lịch sử diễn ra vào năm 2023 khi doanh nghiệp chính thức khoác lên mình tên gọi mới: Regal Group. Đây không chỉ là sự tái định vị thương hiệu, mà là lời tuyên ngôn về sự dịch chuyển cốt lõi kinh doanh: Định vị độc tôn ở phân khúc siêu sang (Luxury) và vươn tới chuẩn mực quốc tế.

Sự kiên định và kỷ luật tài chính thép đã được đền đáp bằng những con số biết nói. Từ 61,65 tỷ đồng, vốn điều lệ của Regal Group tính đến cuối năm 2025 đã đạt mức 2.000 tỷ đồng. Đặc biệt, quy mô tổng tài sản hợp nhất đã vượt mốc 5.250 tỷ đồng. Khối tài sản khổng lồ và bộ đệm tài chính an toàn này chính là nền tảng vững chắc để Regal Group tự tin đối đầu với mọi biến động vĩ mô.

4 trụ cột kiến tạo "Hệ sinh thái Di sản"

Nhận thức rõ sự phân hóa sâu sắc của thị trường, Regal Group đã rũ bỏ hoàn toàn tư duy "xây nhà để bán". Các kiệt tác như Khu đô thị du lịch quốc tế Regal Legend (Quảng Trị) hay Căn hộ thế hệ mới Regal Complex (Đà Nẵng) đều được kiến tạo xoay quanh 4 trụ cột vĩ mô.

Hệ sinh thái sang trọng và chữa lành (Wellness Luxury): Sức khỏe là tiện ích xa xỉ nhất. Regal Group tiên phong đưa vào hệ vật liệu đắt đỏ phù hợp văn hoá mỗi địa phương. Mọi công trình đều được tinh chỉnh để tạo ra một vùng vi khí hậu tối ưu, bảo vệ sức khỏe hệ hô hấp và tuổi thọ cho cư dân.

Kiến trúc chữa lành vị lai: Thay vì tối đa hóa diện tích thương phẩm, Regal Group chấp nhận hy sinh lợi nhuận để đưa thiên nhiên vào từng nhịp thở kiến trúc. Những khu vườn chân mây, hồ bơi điện phân muối hay phòng xông hơi đá muối Himalaya được tích hợp hoàn hảo, biến ngôi nhà thành một "ốc đảo trị liệu" Thân - Tâm - Trí.

Cộng đồng tinh hoa toàn cầu: Regal Group không chỉ xây phần cứng, mà còn thổi hồn vào "phần mềm" đô thị. Những lễ hội âm nhạc quốc tế thu hút hàng vạn người, những sự kiện Private Lounge dành riêng cho giới VIP đã trực tiếp kiến tạo nên một cộng đồng cư dân thành đạt, kết nối và chia sẻ những giá trị sống tương đồng.

Di sản độc bản: Với khát vọng mỗi công trình là một tuyệt tác vượt thời gian, Regal Group đã bắt tay cùng "dàn giao hưởng" đối tác toàn cầu như LAVA, ONG&ONG, B+H, Turner và Accor. Hệ thống mặt ngoài ốp đá Marble tự nhiên nhập khẩu không chỉ giải quyết bài toán chống chịu khí hậu biển khắc nghiệt, mà còn là bản tuyên ngôn về sự trường tồn.

Tầm nhìn 2030: Tập đoàn tỷ đô và danh mục 3 mảng kinh doanh phát triển dài hạn

Tuổi 15 mở ra một chương mới: Regal Group đang chuyển mình mạnh mẽ theo mô hình Tập đoàn. Không còn phụ thuộc đơn thuần vào việc bán bất động sản, cấu trúc doanh thu đang được đa dạng hóa với hệ sinh thái dịch vụ cung ứng khách hàng toàn toàn cầu: Regal Homes (phát triển nhà ở), Regal Hotels (vận hành lưu trú quốc tế), và Regal Mall (trung tâm thương mại). Mô hình này tạo ra những thương hiệu xây dựng phi truyền thống và chuẩn mực quốc tế đang tạo dòng tiền dồi dào, đều đặn.

Dựa trên hệ sinh thái vững chắc đó, Regal Group đặt ra mục tiêu tài chính vĩ mô đến năm 2030: Đạt doanh thu hợp nhất 10.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 2.000 tỷ đồng và chính thức cán mốc vốn hóa 1 tỷ USD.

Bàn về chiến lược vốn, Đại diện Ban Lãnh đạo Regal Group khẳng định: "Việc chúng tôi chủ động tạm hoãn nộp hồ sơ niêm yết trên HOSE vừa qua là một bước lùi chiến lược để tạo đà nhảy vọt. Mục tiêu tối thượng của Regal Group không phải là lên sàn bằng mọi giá, mà là lên sàn với một cấu trúc vốn kim cương, tuân thủ chuẩn mực quản trị quốc tế (ESG) và đảm bảo lợi ích tối đa cho cổ đông. Giai đoạn này, chúng tôi đang dồn toàn lực để hoàn thiện các siêu dự án, đưa vào khai thác dòng tiền thực."

15 năm đi từ những bước chân mở cõi đến vị thế của một nhà kiến tạo di sản, Regal Group đã chứng minh một chân lý: Khi bất động sản được nhào nặn bằng lòng kiêu hãnh, sự minh bạch và tiêu chuẩn quốc tế, nó không còn là những khối bê tông vô tri, mà trở thành những khối tài sản truyền đời.