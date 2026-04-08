Vì sao giới nhà giàu chỉ "săn" bất động sản giá trị thực?

Tại Hà Nội, khi nguồn cung bất động sản hạng sang ngày càng khan hiếm ở khu vực lõi, Noble Palace Long Bien là một dự án hiếm hoi trở thành điểm đến của dòng vốn chọn lọc - nơi hội tụ những tiêu chí khắt khe nhất của một "tọa độ an toàn".

Khi dòng vốn lớn chọn "neo" vào giá trị thực

Báo cáo Thịnh vượng thường niên lần thứ 19 (The Wealth Report 2025) của Knight Frank đã chỉ ra một xu hướng đáng chú ý: 44% văn phòng quản lý tài sản gia đình (family office) trên toàn cầu dự kiến tiếp tục gia tăng tỷ trọng đầu tư vào bất động sản trong thời gian tới. Bất động sản vẫn chiếm trung bình 22,5% danh mục đầu tư - một tỷ lệ cho thấy vai trò trụ cột khó thay thế của loại tài sản này trong cấu trúc đầu tư dài hạn.

Tại Dubai và Miami - hai điểm nóng thu hút giới siêu giàu toàn cầu - phân khúc bất động sản hạng sang đã chứng minh rõ nét sức mạnh của vai trò "trophy asset" - tài sản neo giá trị.

Theo Knight Frank The Wealth Report 2025, nếu đầu tư 1 triệu USD vào bất động sản cao cấp tại hai thành phố này vào tháng 1/2020, giá trị sẽ tăng lên 2,7 triệu USD tại Dubai và 1,9 triệu USD tại Miami vào đầu năm 2025. Đây là mức tăng trưởng ấn tượng, thuộc nhóm cao nhất thế giới trong giai đoạn đầy biến động (đại dịch, lạm phát và lãi suất cao).

Những villa biệt lập tại Jumeirah Golf Estates (Dubai) hay các khu waterfront estates ven biển (Miami) đang trở thành lựa chọn hàng đầu của các quỹ gia đình (family offices). Chúng sở hữu thiết kế riêng tư tối đa, hệ thống tiện ích đẳng cấp 5 sao, từ sân golf quốc tế, trung tâm thương mại sang trọng đến trường học và bệnh viện quốc tế ngay gần kề, cùng khả năng giữ giá bền vững qua nhiều chu kỳ kinh tế. Nhờ đó, những tài sản này không chỉ mang lại không gian sống xa xỉ mà còn đóng vai trò "lá chắn" hiệu quả cho toàn bộ danh mục đầu tư của giới siêu giàu.

Cũng theo báo cáo này, Việt Nam tiếp tục ghi nhận tốc độ tăng trưởng ấn tượng về số lượng cá nhân có giá trị tài sản ròng cao. Hiện cả nước có gần 5.500 cá nhân sở hữu tài sản ròng trên 10 triệu USD, đứng thứ 6 tại Đông Nam Á. Trong danh mục đầu tư của nhóm này, bất động sản tiếp tục là một trong những kênh trọng yếu, không chỉ để ở, mà còn nhằm tích lũy tài sản, đa dạng hóa danh mục và khẳng định vị thế xã hội.

Bất động sản hạng sang luôn giữ vị trí ưu tiên trong danh mục của dòng vốn lớn, nhờ khả năng gia tăng giá trị bền vững qua thời gian.

"Với nhóm khách hàng này, bất động sản không chỉ để khai thác trong hiện tại, mà còn mang ý nghĩa tích lũy và chuyển giao qua nhiều thế hệ, đồng thời hưởng lợi trọn vẹn từ những chu kỳ phát triển hạ tầng mang tính bước ngoặt của thị trường" - Giám đốc một sàn giao dịch bất động sản hạng sang tại Hà Nội cho hay.

Tuy nhiên, thực tế nguồn cung cũng đang tạo ra một áp lực ngược chiều. Quỹ đất tại các vị trí lõi đô thị như Hà Nội và TP.HCM ngày càng thu hẹp, khiến các sản phẩm bất động sản hạng sang, vốn chỉ có thể phát triển tại những khu đất trung tâm trở nên khan hiếm. Trong bối cảnh đó, những dự án sở hữu vị trí chiến lược, hạ tầng đồng bộ và pháp lý rõ ràng không chỉ có lợi thế về thanh khoản, mà còn có khả năng tích lũy giá trị vượt trội theo thời gian.

Noble Palace Long Bien: Di sản truyền đời trong xu hướng tích sản

Trong bối cảnh dòng vốn lớn đang dịch chuyển về những tài sản có khả năng "neo" giá trị dài hạn, một dự án thấp tầng của Sunshine Group - Noble Palace Long Bien đang lọt vào tầm ngắm của giới đầu tư.

Với quy mô chỉ 172 căn dinh thự, ra hàng từ năm 2025 và đến nay số lượng còn lại rất hạn chế, Noble Palace Long Bien đại diện cho dòng sản phẩm V.VIP đề cao tính riêng tư, an ninh và chất lượng sống - những tiêu chuẩn " mặc định" khi chọn nhà của giới thượng lưu.

Tọa lạc trong Khu đô thị Công viên Công nghệ phần mềm Hà Nội, kế cận sân golf Long Biên và nằm trên trục kết nối trực tiếp với cầu Trần Hưng Đạo trong tương lai, dự án sở hữu vị thế gắn liền với chu kỳ tăng trưởng hạ tầng của khu Đông Thủ đô.

Ở lớp giá trị sản phẩm, những dinh thự được phát triển theo phong cách kiến trúc cổ điển châu Âu, quy hoạch đồng bộ với mật độ xây dựng thấp, tạo nên một không gian sống mang tính biệt lập so với các khu đô thị đại trà. 100% dinh thự được thiết kế với hồ bơi riêng, vườn tư gia và không gian đa năng linh hoạt, vận hành theo tiêu chuẩn 5 sao, đồng thời tích hợp hệ tiện ích khép kín gồm clubhouse, lounge bar riêng tư và công viên xanh theo chuẩn sống châu Âu.

100% dinh thự Noble Palace Long Bien đã cất nóc, đang được thi công hoàn thiện mặt ngoài đồng bộ theo chuẩn kiến trúc châu Âu.

Trong bối cảnh thị trường ngày càng đề cao yếu tố pháp lý rõ ràng và tiến độ hiện hữu, một dự án hạng sang có thể khai thác sử dụng sớm ngay từ năm 2026 như Noble Palace Long Bien đang trở thành đích đến hiếm hoi của dòng vốn đầu tư cao cấp - những người không tìm kiếm cơ hội ngắn hạn, mà tìm kiếm tài sản có thể đồng hành và tích lũy giá trị qua nhiều thế hệ.