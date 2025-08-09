NASA phát hiện dấu vết của “san hô” hàng tỷ năm tuổi trên sao Hỏa

Đó là hình ảnh của một khối đá nhỏ bên trong miệng hố Gale trên sao Hỏa, có hình dạng giống hệt một nhánh san hô dưới đại dương Trái Đất.

Khối đá này được phát hiện ngày 24/7, có màu sáng, kích thước khoảng 2,5 cm và được hình thành từ quá trình gió bào mòn qua thời gian. Tuy chỉ là một khối đá nhưng hình dáng phân nhánh tinh xảo khiến nó trông giống như sinh vật tạo rạn san hô ở biển.

Bức ảnh cận cảnh đen trắng do camera Remote Micro Imager - thiết bị chụp ảnh viễn vọng độ phân giải cao gắn trên Curiosity - ghi lại, được NASA mới công bố cho thấy rõ từng nhánh mảnh mai của cấu trúc này.

Theo NASA, những "khối đá hình san hô" như vậy đã hình thành từ hàng tỷ năm trước, khi sao Hỏa vẫn còn nước. Nước trên hành tinh đỏ khi ấy giàu khoáng chất hòa tan, len lỏi qua các khe nứt nhỏ trong đá và lắng đọng dần, tạo nên các "mạch" khoáng rắn bên trong.

Qua hàng triệu năm, gió mang theo cát đã bào mòn lớp đá xung quanh, để lộ ra các mạch khoáng cứng hơn - chính là những nhánh "san hô" mà Curiosity ghi lại ngày nay. Phát hiện này tiếp tục cung cấp thêm bằng chứng về quá khứ ẩm ướt của sao Hỏa, đồng thời mở ra những câu hỏi mới về môi trường cổ đại trên hành tinh đỏ.

Theo Science Alert, hồi tháng 3/2025, tàu thám hiểm Perseverance của NASA cũng phát hiện một tảng đá kỳ lạ và không giống bất cứ thứ gì xung quanh trên sao Hỏa. Tảng đá này bao gồm hàng trăm quả cầu nhỏ màu xám đậm, mỗi quả có đường kính khoảng 1mm, một số trong đó có lỗ nhỏ li ti. Tất cả kết tụ lại thành một cấu trúc, trông giống như một khối trứng ếch được lắng đọng.

Theo phán đoán của các nhà khoa học, lần phát hiện này cho thấy các phản ứng hóa học trên sao Hỏa có thể đã tiến triển đủ cho khả năng hình thành sự sống trong quá khứ.