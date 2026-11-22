Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA) mới đây đã phát động Thử thách Căn cứ Mặt Trăng (Moon Base Challenge) với tổng giá trị giải thưởng 1 triệu USD, dành cho các đội học sinh trung học và sinh viên đại học trên khắp nước Mỹ.

Cuộc thi nhằm tìm kiếm những ý tưởng và giải pháp công nghệ mới phục vụ kế hoạch thiết lập căn cứ lâu dài của con người trên Mặt Trăng. Đây cũng là cơ hội để thế hệ trẻ tham gia giải quyết những thách thức thực tế trong quá trình thám hiểm và định cư ngoài Trái Đất.

Theo NASA, cơ quan này đang hướng tới xây dựng một căn cứ gần khu vực cực Nam Mặt Trăng, nơi các phi hành gia có thể sinh sống, nghiên cứu khoa học và khám phá môi trường xung quanh. Việc duy trì sự hiện diện lâu dài của con người trên thiên thể này được xem là bước chuẩn bị quan trọng cho các sứ mệnh đưa phi hành gia tới Sao Hỏa trong tương lai.

Thử thách tập trung vào 6 lĩnh vực thiết yếu đối với hoạt động của một căn cứ Mặt Trăng, gồm sản xuất và lưu trữ năng lượng, xây dựng cơ sở vật chất, duy trì hệ thống hỗ trợ sự sống, phát triển phương tiện di chuyển trên bề mặt, thiết lập mạng lưới thông tin liên lạc và bảo vệ phi hành gia.

Đây đều là những vấn đề mà NASA cần giải quyết để bảo đảm con người có thể sinh sống và làm việc an toàn trong thời gian dài trên Mặt Trăng. Các đội tham gia sẽ nghiên cứu điều kiện môi trường thực tế, đánh giá những phương án kỹ thuật khác nhau, xây dựng đề xuất thiết kế và trình bày ý tưởng trước các bên liên quan.

NASA khuyến khích học sinh, sinh viên thuộc nhiều chuyên ngành, từ kỹ thuật, dạy nghề đến các lĩnh vực học thuật khác, tham gia cuộc thi. Người dự thi không bắt buộc phải có kiến thức chuyên sâu về kỹ thuật hay hàng không vũ trụ.

Bên cạnh việc tìm kiếm các giải pháp phục vụ chương trình thám hiểm Mặt Trăng, NASA kỳ vọng cuộc thi sẽ góp phần phát triển nguồn nhân lực cho ngành công nghiệp vũ trụ trong tương lai, đồng thời khuyến khích khả năng sáng tạo, tư duy giải quyết vấn đề và tinh thần hợp tác của thế hệ trẻ.

Ông Jared Isaacman, Giám đốc NASA cho biết cơ quan này mong muốn thu hút những ý tưởng mới từ học sinh, sinh viên để giải quyết các vấn đề chưa có lời giải trong quá trình xây dựng căn cứ trên Mặt Trăng. Theo ông, người trẻ không cần chờ đến khi tốt nghiệp mới có thể đóng góp cho những dự án lớn của ngành hàng không vũ trụ.

"Học sinh và sinh viên chính là thế hệ nhà thám hiểm và nhà đổi mới tiếp theo. Góc nhìn độc đáo của các bạn là chìa khóa giúp chúng tôi hình dung ra một tương lai ngoài Trái Đất, và tôi rất hào hứng được chứng kiến sự sáng tạo cũng như tài năng được khơi dậy từ thử thách này", bà Elaine Ho, Phó Giám đốc Văn phòng Gắn kết STEM tại Trụ sở chính của NASA, phát biểu.

Cuộc thi nằm trong khuôn khổ sáng kiến Kỷ nguyên Vàng của Khoa học do Văn phòng Gắn kết STEM phối hợp với Chương trình Căn cứ Mặt Trăng của NASA xây dựng, và dự kiến kéo dài đến hết ngày 25/1/2027.