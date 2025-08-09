NCB ra mắt sản phẩm tiếp theo của dòng thẻ Tự hào trong tháng 8

Yêu nước theo "cách riêng" của người làm tài chính, ngân hàng

2025 là một năm đặc biệt với nhiều dấu mốc lớn. Ngay từ những ngày tháng 8 này, đất nước đã rộn ràng chuẩn bị cho đại lễ: Kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, với hàng loạt sự kiện, chương trình hào hùng tinh thần tự hào dân tộc.

Không đứng ngoài cuộc, NCB cũng gây tò mò khi sớm hé lộ thông tin sẽ cho ra mắt sản phẩm tiếp theo trong dòng thẻ Tự hào từ tháng 5 vừa qua. Đây là dòng thẻ đặc biệt thể hiện tình yêu quê hương, đất nước, được ngân hàng này phát triển riêng trong năm 2025. Sản phẩm được chia sẻ là rất độc đáo từ thiết kế tới trải nghiệm, hứa hẹn sẽ tiếp tục "đốn tim" người dùng.

"Lòng yêu nước và tự hào dân tộc luôn cháy bỏng trong mỗi người Việt Nam. Đó là niềm tự hào về bề dày lịch sử, về đất nước tươi đẹp, về những người lao động Việt Nam sáng tạo, nhiệt tâm, tài trí. Chúng tôi luôn khát vọng, tin tưởng và mong muốn biến lòng tự hào thành những điều thiết thực và ý nghĩa, mang tính tiên phong trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, cụ thể là trong chính lĩnh vực hoạt động của mình, bằng các sản phẩm sáng tạo, độc đáo" – Ông Tạ Kiều Hưng – Tổng Giám đốc NCB chia sẻ.

Thẻ tín dụng NCB Visa Thống Nhất gây ấn tượng mạnh trên thị trường ngay khi ra mắt

Trước đó, ngân hàng được mệnh danh "nhỏ nhưng có võ" này cũng gây bất ngờ khi cho ra mắt thẻ tín dụng phiên bản đặc biệt mang tên "Thống Nhất" ngay trước thềm đại lễ kỷ niệm 50 năm Giải phóng Đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025), với hình ảnh mang tính biểu tượng: khoảnh khắc lịch sử xe tăng tiến vào Dinh Độc Lập. Ngay khi ra mắt, thẻ Thống Nhất đã gây ấn tượng mạnh trên thị trường và thu hút hàng ngàn khách hàng đăng ký mở thẻ qua nền tảng số và hotline của NCB, khi không chỉ là một sản phẩm tài chính với hàng loạt đặc quyền giúp người dùng thanh toán, chi tiêu tiện lợi khắp toàn cầu, mà còn là chiếc thẻ đầu tiên và duy nhất trên thị trường tài chính ngân hàng gắn với sự kiện lịch sử 30/4 và 1/5, mang đậm tinh thần tự hào dân tộc của người Việt Nam.

Thẻ "Tự hào" – có một Việt Nam luôn trong tim, một Việt Nam vươn mình ra thế giới

Dù thông tin chi tiết về sản phẩm tài chính đặc biệt chưa được tiết lộ, nhưng theo chia sẻ mới nhất trên kênh thông tin chính thức của NCB, thẻ mới sẽ ra mắt vào ngày 18/8 này, ngay trước thềm Đại lễ kỷ niệm 80 năm Quốc Khánh. Thẻ "Tự hào" sẽ có tới 2 phiên bản với thiết kế độc bản vô cùng ấn tượng, cùng hàng loạt đặc quyền dành riêng cho người sở hữu. Hiện ngân hàng đã sẵn sàng cho ngày chính thức cho ra mắt 2 tấm thẻ đặc biệt ý nghĩa này.

Hình ảnh Thẻ Tự Hào được hé lộ trên Fanpage chính thức của ngân hàng NCB

"Chúng tôi đã đầu tư kỹ lưỡng và chăm chút đến từng chi tiết nhỏ nhất, để làm ra không chỉ sản phẩm tài chính ưu việt, mà tạo nên những biểu tượng đầy ý nghĩa dành cho người Việt Nam trong kỷ nguyên mới. Thẻ Tự hào được tạo nên bằng niềm tự hào, kiêu hãnh mang trong mình dòng máu đỏ da vàng của các cán bộ ngân hàng NCB, và tôi tin chắc, sẽ tiếp tục lan tỏa, cháy lên tình yêu Tổ quốc tới mỗi người sở hữu thẻ. Khi cầm trên tay tấm thẻ mang biểu tượng quê hương bước ra thế giới, bạn sẽ thấy sự ấm áp của một Việt Nam luôn trong tim mình, và niềm vinh dự đưa sản phẩm và lòng tự hào Việt Nam đi khắp năm châu", – đại diện NCB cho biết về sản phẩm sắp ra mắt.

Dù chưa công bố đầy đủ thiết kế thẻ, nhưng với những hình ảnh "bật mí" của ngân hàng này, có thể thấy thẻ Tự hào tiếp tục thấm đẫm tinh thần dân tộc với màu đỏ tươi như màu cờ Tổ quốc nhưng không kém phần sang trọng. Các chi tiết gợi nhắc đến Quốc kỳ, trống đồng, bản đồ hay khoảnh khắc lịch sử bản Tuyên ngôn độc lập được xướng lên giữa Quảng trường Ba Đình, đánh dấu sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa cũng có thể được bất kỳ người con Việt Nam nào "đoán ra" dù chỉ qua một vài góc hình. Và chỉ bấy nhiêu thôi, chắc chắn cũng đủ khiến những trái tim yêu nước tràn đầy xúc động.

Được biết, dòng thẻ "Tự hào" đánh dấu bước đi tiếp theo của NCB trong việc không ngừng đổi mới, sáng tạo, tiên phong phát triển các sản phẩm dịch vụ để mang lại các trải nghiệm ngân hàng xuất sắc và đồng hành cùng nhịp đập của đất nước trong kỷ nguyên mới, góp phần vào sự phát triển bền vững của cộng đồng.



