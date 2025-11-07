Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á công bố tăng trưởng GDP quý 3/2025, cao hay thấp so với Việt Nam?

07-11-2025 - 11:06 AM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Theo số liệu chính thức từ cơ quan thống kê Indonesia, tăng trưởng kinh tế của nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á ghi nhận đạt 5,04% so với cùng kỳ năm trước trong quý 3/2025, đánh dấu sự cải thiện ổn định so với mức 4,95% của quý trước.

Nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á công bố tăng trưởng GDP quý 3/2025, cao hay thấp so với Việt Nam?- Ảnh 1.

"Tăng trưởng kinh tế trong quý 3 cao hơn một chút so với cùng kỳ năm trước, cho thấy đà phục hồi tiếp tục", Phó Cục trưởng Cục Thống kê và Tài khoản Quốc gia (BPS) Moh. Edy Mahmud cho biết. Trong đó, ngành sản xuất vẫn là động lực chính, đóng góp 1,13% vào tăng trưởng chung trong quý 3/2025.

Bên cạnh hiệu suất xuất khẩu đạt mức tăng trưởng ấn tượng 9,91% so với cùng kỳ năm trước, tiêu dùng của chính phủ cũng ghi nhận sự tiến triển vững chắc, tăng 5,49% so với cùng kỳ năm trước, đảo ngược so với quý 2/2025 khi giảm 1,38%.

Tính chung, nền kinh tế Indonesia tăng trưởng 5,01% trong 9 tháng đầu năm 2025. Về phía sản xuất, các ngành dịch vụ khác ghi nhận mức tăng trưởng nhanh nhất ở mức 10,37%, trong khi về phía chi tiêu, xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ tăng mạnh nhất, tăng 9,13%.

So với các nền kinh tế khác khu vực, Indonesia vượt trội hơn một số nước châu Á khác. Nền kinh tế Trung Quốc tăng trưởng 4,8% trong quý 3, chậm hơn mức 5,2% của quý trước, trong khi Singapore tăng trưởng 2,9%, giảm so với mức 4,5% của quý 2. Hàn Quốc đạt mức tăng trưởng khiêm tốn 1,7%, tăng so với mức 0,6% của quý trước.

Tuy nhiên, Malaysia và Việt Nam ghi nhận mức tăng trưởng mạnh hơn, trong đó nền kinh tế Malaysia tăng trưởng 5,2% và Việt Nam dẫn đầu khu vực với mức tăng trưởng 8,23% so với cùng kỳ năm trước.

Trước đó, theo số liệu của Cục Thống kê (Bộ Tài chính), tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý 3/2025 ước tính tăng 8,23% so với cùng kỳ năm trước, chỉ thấp hơn mức tăng 14,38% của cùng kỳ năm 2022 trong giai đoạn 2011-2025. Trong đó, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 3,74%, đóng góp 5,04% vào mức tăng tổng giá trị tăng thêm của toàn nền kinh tế; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 9,46%, đóng góp 46,41%, trong đó công nghiệp chế biến, chế tạo là điểm sáng của nền kinh tế với tốc độ tăng 9,98%; khu vực dịch vụ tăng 8,56%, đóng góp 48,55%.

GDP bình quân đầu người của Việt Nam sẽ đạt mốc 8.500 USD sau 5 năm nữa?

Hoàng Nguyễn

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Nghỉ hưu năm 2025, đóng BHXH đủ 33 năm, lương hưu mỗi tháng được nhận bao nhiêu?

Nghỉ hưu năm 2025, đóng BHXH đủ 33 năm, lương hưu mỗi tháng được nhận bao nhiêu? Nổi bật

'Đại bàng' nào đầu tư vào Việt Nam lớn nhất hiện nay?

'Đại bàng' nào đầu tư vào Việt Nam lớn nhất hiện nay? Nổi bật

Việt Nam xuất siêu 19,56 tỷ USD sau 10 tháng

Việt Nam xuất siêu 19,56 tỷ USD sau 10 tháng

10:51 , 07/11/2025
Tăng lương cán bộ, công chức, viên chức là bắt buộc

Tăng lương cán bộ, công chức, viên chức là bắt buộc

10:08 , 07/11/2025
Cụm cảng Cái Mép - Thị Vải: Điểm sáng cảng biển xanh trong khu vực

Cụm cảng Cái Mép - Thị Vải: Điểm sáng cảng biển xanh trong khu vực

09:09 , 07/11/2025
Thông báo quan trọng liên quan đến căn cước công dân của tất cả người dân cả nước

Thông báo quan trọng liên quan đến căn cước công dân của tất cả người dân cả nước

08:14 , 07/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên