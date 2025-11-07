Nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á công bố tăng trưởng GDP quý 3/2025, cao hay thấp so với Việt Nam?

"Tăng trưởng kinh tế trong quý 3 cao hơn một chút so với cùng kỳ năm trước, cho thấy đà phục hồi tiếp tục", Phó Cục trưởng Cục Thống kê và Tài khoản Quốc gia (BPS) Moh. Edy Mahmud cho biết. Trong đó, ngành sản xuất vẫn là động lực chính, đóng góp 1,13% vào tăng trưởng chung trong quý 3/2025.

Bên cạnh hiệu suất xuất khẩu đạt mức tăng trưởng ấn tượng 9,91% so với cùng kỳ năm trước, tiêu dùng của chính phủ cũng ghi nhận sự tiến triển vững chắc, tăng 5,49% so với cùng kỳ năm trước, đảo ngược so với quý 2/2025 khi giảm 1,38%.

Tính chung, nền kinh tế Indonesia tăng trưởng 5,01% trong 9 tháng đầu năm 2025. Về phía sản xuất, các ngành dịch vụ khác ghi nhận mức tăng trưởng nhanh nhất ở mức 10,37%, trong khi về phía chi tiêu, xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ tăng mạnh nhất, tăng 9,13%.

So với các nền kinh tế khác khu vực, Indonesia vượt trội hơn một số nước châu Á khác. Nền kinh tế Trung Quốc tăng trưởng 4,8% trong quý 3, chậm hơn mức 5,2% của quý trước, trong khi Singapore tăng trưởng 2,9%, giảm so với mức 4,5% của quý 2. Hàn Quốc đạt mức tăng trưởng khiêm tốn 1,7%, tăng so với mức 0,6% của quý trước.

Tuy nhiên, Malaysia và Việt Nam ghi nhận mức tăng trưởng mạnh hơn, trong đó nền kinh tế Malaysia tăng trưởng 5,2% và Việt Nam dẫn đầu khu vực với mức tăng trưởng 8,23% so với cùng kỳ năm trước.

Trước đó, theo số liệu của Cục Thống kê (Bộ Tài chính), tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý 3/2025 ước tính tăng 8,23% so với cùng kỳ năm trước, chỉ thấp hơn mức tăng 14,38% của cùng kỳ năm 2022 trong giai đoạn 2011-2025. Trong đó, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 3,74%, đóng góp 5,04% vào mức tăng tổng giá trị tăng thêm của toàn nền kinh tế; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 9,46%, đóng góp 46,41%, trong đó công nghiệp chế biến, chế tạo là điểm sáng của nền kinh tế với tốc độ tăng 9,98%; khu vực dịch vụ tăng 8,56%, đóng góp 48,55%.