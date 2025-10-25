Nền kinh tế lớn thứ 6 thế giới vừa chứng kiến sự thiệt hại kinh tế nghiêm trọng nhất lịch sử

Ảnh minh họa

Reuters cho biết, theo báo cáo công bố hôm thứ Tư của một tổ chức an ninh mạng độc lập, vụ tấn công mạng nhằm vào hãng xe Jaguar Land Rover (JLR) – thuộc sở hữu của Tata Motors (Ấn Độ) – đã khiến nền kinh tế Anh thiệt hại ước tính 1,9 tỷ bảng (tương đương 2,55 tỷ USD) và ảnh hưởng đến hơn 5.000 tổ chức.

Báo cáo này được thực hiện bởi Trung tâm Giám sát An ninh mạng (Cyber Monitoring Centre – CMC), một tổ chức phi lợi nhuận độc lập gồm các chuyên gia trong ngành, trong đó có cựu Giám đốc Trung tâm An ninh mạng quốc gia Anh (NCSC).

Báo cáo cho biết thiệt hại có thể tăng cao hơn nếu việc khôi phục hoạt động sản xuất của hãng xe không đạt được mức trước khi vụ tấn công xảy ra vào tháng 8. Sự cố này là sự tấn công mạng gây thiệt hại kinh tế nghiêm trọng nhất từng xảy ra tại Anh, với phần lớn thiệt hại tài chính đến từ việc mất sản lượng sản xuất tại JLR và các nhà cung ứng của hãng, báo cáo nêu rõ.

Công ty đã bắt đầu khôi phục hoạt động sản xuất vào đầu tháng này sau gần sáu tuần tạm ngưng do hậu quả của vụ tấn công. Hãng xe sang này sở hữu ba nhà máy tại Anh, với tổng công suất khoảng 1.000 xe mỗi ngày.

Đây là một trong nhiều vụ tấn công mạng quy mô lớn ảnh hưởng tới các doanh nghiệp hàng đầu của Anh trong năm nay. Chẳng hạn, hãng bán lẻ Marks & Spencer đã thiệt hại khoảng 300 triệu bảng (tương đương 400 triệu USD) sau một vụ vi phạm dữ liệu vào tháng 4 khiến hệ thống trực tuyến bị gián đoạn suốt hai tháng.

Các nhà phân tích ước tính JLR thiệt hại khoảng 50 triệu bảng mỗi tuần do phải ngừng hoạt động. Vào cuối tháng 9, chính phủ Anh đã cung cấp khoản bảo lãnh vay trị giá 1,5 tỷ bảng để giúp hãng duy trì chuỗi cung ứng.

CMC – được tài trợ bởi ngành bảo hiểm và chuyên đánh giá tác động tài chính của các sự cố an ninh mạng lớn tại Anh – đã xếp vụ tấn công vào JLR ở Mức độ 3 trong thang 5 cấp độ sự cố hệ thống. Ước tính của CMC phản ánh mức độ gián đoạn nghiêm trọng trong sản xuất của JLR, tác động đến chuỗi cung ứng sản xuất nhiều tầng cũng như các tổ chức hạ nguồn, bao gồm hệ thống đại lý bán xe, báo cáo cho biết.