Nếu bạn thường xuyên để điện thoại trong túi, hãy nhớ tắt những tính năng này

Việc bỏ điện thoại vào túi quần, túi áo hay balo là thói quen của hầu hết người dùng smartphone. Tiện lợi, gọn gàng – nhưng ít ai ngờ rằng thói quen này có thể khiến thiết bị hao pin nhanh, tự gọi điện, thậm chí tiềm ẩn nguy cơ hư hỏng nếu một số tính năng thông minh không được tắt đi.

Những tính năng này là gì?

Đa số smartphone hiện nay được trang bị những tiện ích giúp người dùng thao tác nhanh hơn:

Tap to Wake (chạm để bật màn hình) : Chỉ cần chạm nhẹ vào màn hình, thiết bị lập tức sáng để xem thông báo, giờ hoặc mở khóa.

Always-On Display (màn hình luôn bật) : Hiển thị thông tin cơ bản như giờ, ngày, thông báo ngay cả khi máy đang khóa.

Vì sao nên tắt khi để máy trong túi?

Khi smartphone nằm trong túi, các ma sát nhẹ từ quần áo hoặc vật dụng khác có thể vô tình khiến màn hình bật sáng và nhận cảm ứng như khi người dùng thao tác thật sự. Điều này dẫn đến nhiều rắc rối: điện thoại có thể tự kích hoạt ứng dụng, tự gọi điện mà chủ nhân không hề hay biết, gây tốn kém chi phí và dữ liệu.

Việc màn hình liên tục bật tắt cũng khiến pin nhanh cạn, làm giảm tuổi thọ linh kiện, đặc biệt là màn hình cảm ứng vốn nhạy cảm. Nguy hiểm hơn, nếu thiết bị không được khóa bảo mật, các thao tác ngẫu nhiên này có thể vô tình mở ra thông tin cá nhân, gây rủi ro về bảo mật dữ liệu.

Ngoài ra, khi máy bị kẹt trong không gian chật hẹp và vẫn hoạt động liên tục, nhiệt độ tăng cao có thể làm thiết bị nóng bất thường, lâu dài ảnh hưởng đến hiệu năng và độ bền, thậm chí tiềm ẩn nguy cơ hỏng hóc phần cứng.

Để hạn chế các rủi ro này, người dùng nên chủ động điều chỉnh cài đặt trên điện thoại.

1. Tắt các tính năng dễ kích hoạt ngoài ý muốn

Vào Cài đặt > Màn hình (Display) trên điện thoại.

Trên iPhone: Tìm mục “Chạm để bật màn hình” (Tap to Wake) và gạt sang “Tắt”.

Trên Android: Tắt “Nhấc để bật màn hình” (Lift to Wake) và “Màn hình luôn bật” (Always-On Display) nếu có.

Việc này sẽ ngăn màn hình sáng lên hoặc phản hồi khi có ma sát trong túi.﻿

2. Đóng các ứng dụng chạy ngầm

Các ứng dụng chạy ngầm không chỉ tiêu hao tài nguyên mà còn làm chậm điện thoại. Trước khi bỏ điện thoại vào túi, bạn nên thực hiện các thao tác sau để đóng hết ứng dụng chạy ngầm: Nhấn nút Đa nhiệm (thường là biểu tượng hình vuông ở góc dưới màn hình), sau đó vuốt để đóng từng ứng dụng hoặc nhấn Đóng tất cả để giải phóng RAM.

Điều này giúp điện thoại vận hành mượt mà hơn và tiết kiệm pin đáng kể.

3. Bật chế độ bỏ túi (Pocket Mode)

Một số điện thoại Android có sẵn chế độ này.

Vào cài="" đặt=""> Màn hình > Chế độ bỏ túi (Pocket Mode) và kích hoạt.

Chế độ này sẽ tự động khóa cảm ứng khi cảm biến nhận diện máy đang nằm trong túi quần hoặc túi xách.

4. Thiết lập khóa màn hình an toàn

Dù đã tắt các tính năng trên, bạn vẫn cần bảo mật thiết bị:

Vào Cài đặt > Bảo mật (Security) .

Chọn một phương thức khóa: Mật khẩu, vân tay hoặc nhận diện khuôn mặt .



Điều này đảm bảo ngay cả khi điện thoại vô tình bật màn hình, dữ liệu bên trong vẫn được bảo vệ.﻿

5. Bảo quản điện thoại đúng cách ﻿

Tránh để điện thoại trong túi quá chật, dễ tạo áp lực và va chạm liên tục.

Hạn chế bỏ máy ở môi trường có nhiệt độ cao (như cốp xe, túi quần khi trời nóng), vì nhiệt độ cao làm pin nhanh chai và có nguy cơ gây hư hại linh kiện.

Lưu ý khi đặt điện thoại trong túi quần

Màn hình hướng vào trong

Khi đặt điện thoại vào túi quần, bạn nên để màn hình quay vào phía trong thay vì hướng ra ngoài. Việc này giúp giảm nguy cơ trầy xước hoặc vỡ màn hình khi có va chạm trong quá trình di chuyển. Ngoài ra, vì pin thường được đặt ở mặt sau điện thoại, quay màn hình vào trong cũng góp phần cải thiện khả năng tản nhiệt cho thiết bị.

Cổng sạc hướng lên trên

Một thói quen phổ biến của nhiều người là đặt điện thoại trong túi quần với cổng sạc hướng xuống dưới. Điều này dễ khiến bụi bẩn và xơ vải lọt vào loa hoặc cổng sạc, gây ảnh hưởng đến chất lượng âm thanh cũng như khả năng sạc pin. Để bảo vệ thiết bị tốt hơn, hãy đảm bảo cổng sạc luôn hướng lên trên khi bỏ vào túi.