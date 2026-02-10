Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Nếu chỉ còn 5 năm nữa là nghỉ hưu, nhanh tay thực hiện ngay 11 việc này: càng làm sớm, càng đỡ "hụt tiền", về sau nhàn thật

10-02-2026

Nếu chỉ còn 5 năm nữa là nghỉ hưu, nhanh tay thực hiện ngay 11 việc này: càng làm sớm, càng đỡ "hụt tiền", về sau nhàn thật

Đây là những bước chuẩn bị thiết yếu bạn cần hoàn thành trước khi nghỉ hưu, đóng vai trò như một hướng dẫn hành động cốt lõi để bước vào giai đoạn tiếp theo của cuộc đời.

Một báo cáo gần đây trên truyền thông Mỹ cho rằng: nếu bạn chỉ còn khoảng 5 năm nữa là đến tuổi nghỉ hưu, đây chính là “giai đoạn vàng” để bắt đầu lập kế hoạch tài chính một cách chủ động. Mỗi quyết định trong thời điểm này đều tác động trực tiếp đến quyền lợi hưu trí, mức độ ổn định cuộc sống và cả áp lực tâm lý khi bước sang giai đoạn mới. Chuẩn bị bài bản không chỉ giúp tối ưu hiệu quả các nguồn lực dành cho hưu trí, mà còn giảm thiểu tác động từ những rủi ro bất ngờ.

Báo cáo đồng thời đưa ra 11 bước chuẩn bị thiết yếu nên hoàn thành trước khi nghỉ hưu, như một “danh sách hành động” để sẵn sàng bước vào chặng đường tiếp theo.

Kiểm tra kỹ lưỡng các khoản chi tiêu

Trước khi nghỉ hưu, hãy rà soát ngân sách một cách toàn diện: tách bạch “chi tiêu cần thiết” và “chi tiêu mong muốn”, đồng thời nắm rõ mức chi thực tế theo tháng. Việc này giúp bạn ước tính chính xác thu nhập hưu trí cần có và nhận diện những hạng mục có thể cắt giảm. Để tránh tạo áp lực tâm lý, bạn có thể thực hiện theo từng giai đoạn thay vì “làm một lần cho xong”.

Hãy cân nhắc việc đi du lịch

Những chuyến đi dài ngày thường đòi hỏi sức khỏe và khả năng vận động tốt. Khi còn thu nhập ổn định, bạn cũng dễ cân đối chi phí hơn, giảm gánh nặng tài chính so với thời điểm đã nghỉ hưu. Hoàn thành trước một phần danh sách “điều muốn làm” có thể giúp bạn bớt căng thẳng về cả tiền bạc lẫn thể lực sau này.

Cập nhật kế hoạch bảo tồn di sản khi cần thiết

Cuộc sống và cấu trúc gia đình thay đổi theo thời gian, vì vậy các nội dung như di chúc, quỹ ủy thác và chỉ định người thụ hưởng cần được điều chỉnh phù hợp. Nhiều chuyên gia khuyến nghị rà soát lại các tài liệu này định kỳ mỗi 3–5 năm, nhằm hạn chế rủi ro tranh chấp pháp lý tốn kém trong tương lai.

Lập quỹ dự trữ tiền mặt khẩn cấp

Ngay cả khi đã nghỉ hưu, các khoản chi bất ngờ vẫn có thể phát sinh. Tốt nhất, bạn nên để dành tối thiểu 6–9 tháng chi phí sinh hoạt trong một tài khoản tiết kiệm lãi suất cao như một “lưới an toàn”. Nhờ đó, bạn tránh phải bán tài sản đầu tư vào đúng giai đoạn thị trường suy thoái.

Trả nợ lãi suất cao

Bước vào nghỉ hưu với khoản nợ lãi suất cao có thể nhanh chóng bào mòn nguồn thu nhập cố định. Hãy ưu tiên tất toán nợ thẻ tín dụng và các khoản vay có lãi suất hai chữ số để giải phóng dòng tiền, giảm áp lực chi trả hàng tháng.

Tái cấu trúc danh mục đầu tư

Khi thời điểm nghỉ hưu đến gần, phân bổ tài sản nên dịch chuyển theo hướng giảm biến động và tăng tính ổn định dòng tiền. Bạn có thể cân bằng lại tỷ trọng giữa cổ phiếu, trái phiếu và tiền mặt để vừa đảm bảo an toàn, vừa duy trì dư địa tăng trưởng phù hợp với khẩu vị rủi ro.

Lên kế hoạch trước cho các khoản chi phí y tế của bạn

Chi phí y tế thường là một trong những khoản chi lớn nhất sau khi nghỉ hưu. Vì vậy, cần dự trù sớm nhu cầu bảo hiểm y tế, các gói bảo hiểm bổ sung và cả phương án chăm sóc dài hạn. Chuẩn bị trước giúp bạn tránh những “khoảng trống” bảo vệ tài chính khi rủi ro sức khỏe xảy ra.

Giảm chi phí cố định hàng tháng

Giảm chi phí cố định giúp ngân sách hưu trí linh hoạt hơn. Bạn có thể cân nhắc thu hẹp diện tích sinh hoạt, hủy các dịch vụ đăng ký không còn cần thiết, đồng thời tối ưu các gói bảo hiểm để tránh chi trả dư thừa.

Hoàn tất việc sửa chữa nhà cửa trước khi nghỉ hưu

Những hạng mục lớn như sửa mái, hệ thống ống nước, điện hoặc cải tạo bếp thường tốn kém và khó trì hoãn khi đã xuống cấp. Thực hiện trong giai đoạn còn thu nhập giúp bạn tránh áp lực tài chính sau khi nghỉ hưu, đồng thời giảm rủi ro phát sinh chi phí đột xuất.

Tham khảo ý kiến cố vấn tài chính chuyên nghiệp

Cố vấn tài chính có thể hỗ trợ bạn xây dựng chiến lược rút tiền, lựa chọn thời điểm nhận các khoản hưu trí và tối ưu phân bổ đầu tư theo mục tiêu. Khi có một “bản đồ” rõ ràng, việc ra quyết định thường sẽ nhất quán và ít căng thẳng hơn.

Mô phỏng một tuần sinh hoạt sau khi nghỉ hưu

Hãy thử “diễn tập” một tuần nghỉ hưu: bạn sẽ làm gì, gặp ai, tham gia hoạt động nào, chi tiêu ra sao. Bài tập này giúp bạn kiểm tra mức độ sẵn sàng cả về tài chính lẫn tinh thần, đồng thời phát hiện sớm những khoảng trống cần bổ sung.

Báo cáo nhấn mạnh rằng nghỉ hưu không phải là một thời điểm đơn lẻ, mà là một dự án dài hạn đòi hỏi kế hoạch có hệ thống từ nhiều năm trước. Chuẩn bị càng sớm, chất lượng cuộc sống và mức độ an toàn tài chính sau khi nghỉ hưu càng được đảm bảo tốt hơn.

Theo Aboluowang

55 tuổi, nghỉ hưu 5 năm: Tôi thấm thía rằng có tiền và không có tiền, tuổi già rẽ sang hai số phận khác hẳn

Minh Ánh

Đời sống pháp luật

