Lương hưu cao hay thấp không quan trọng bằng điều này: Người đã nghỉ hưu nên tránh xa 5 việc "tưởng nhàn mà hóa dại" kẻo tiền bạc và cuộc sống đảo lộn

Tôi đã gặp không ít trường hợp: người có lương hưu 12–15 triệu/tháng vẫn rơi vào cảnh thiếu trước hụt sau; người tích lũy cả đời nhưng chỉ vài năm sau nghỉ hưu đã phải trông cậy vào con cái. Không phải vì họ nghèo – mà vì họ làm nhầm những việc tưởng vô hại .

Dưới đây là 5 việc tôi luôn khuyên người đã nghỉ hưu nên tránh , dù lương hưu cao đến đâu.

1. Nghĩ rằng "lương hưu đều là đủ" rồi tiêu thoải mái như khi còn đi làm

Sai lầm lớn nhất của người mới nghỉ hưu là coi lương hưu như lương đi làm , và giữ nguyên thói quen chi tiêu cũ.

Thực tế, lương hưu không có dư địa tăng , trong khi chi phí tuổi già thì ngược lại:

- Thuốc men, khám sức khỏe tăng dần theo tuổi

- Chi phí sinh hoạt đội lên vì giá cả

- Những khoản phát sinh không báo trước (ốm đau, sửa nhà, giúp con cháu)

Nhiều người tháng đầu thấy tiền “vẫn về đều”, liền mua sắm thoải mái, đi chơi liên tục, ăn uống không tính toán. Đến năm thứ 2–3 mới giật mình khi nhận ra: tiền thì đứng yên, còn chi phí thì đi lên .

Nguyên tắc sống còn sau nghỉ hưu : Lương hưu là dòng tiền sinh tồn , không phải tiền thưởng. Tiêu sai nhịp ở giai đoạn đầu, về sau rất khó sửa.

2. Đem tiền tiết kiệm đi "đầu tư cho vui" vì… rảnh rỗi quá

Sau nghỉ hưu, thời gian nhiều lên, nhưng khả năng chịu rủi ro tài chính lại giảm mạnh . Thế nhưng, chính lúc này, nhiều người lại dễ bị cuốn vào:

- Đầu tư theo lời rủ rê

- Góp vốn “nhỏ thôi, thử cho biết”

- Chơi chứng khoán, tiền số vì thấy người khác lời

- Đầu tư đa cấp trá hình dưới mác “chăm sóc sức khỏe - cộng đồng người cao tuổi”

Vấn đề không nằm ở số tiền lớn hay nhỏ, mà ở chỗ: tiền hưu trí là tiền không có cơ hội làm lại . Mất rồi, không có “lương tháng sau” để bù.

Người nghỉ hưu không nên đầu tư để kiếm lời , mà chỉ nên giữ tiền để sống ổn định . An toàn quan trọng hơn sinh lời.

3. Cho vay tiền vì nể và không dám đòi lại

Một nghịch lý rất hay gặp: Người nghỉ hưu thường là người cho vay dễ nhất vì có tiền đều, ít nhu cầu tiêu lớn, và… ngại từ chối.

- Con cháu mượn “tạm vài tháng”

- Họ hàng nhờ “xoay vòng”

- Người quen hứa hẹn rõ ràng, giấy tờ đủ cả

Nhưng khi cần tiền cho chính mình thì:

- Không tiện đòi

- Đòi thì mang tiếng tính toán

- Đòi rồi vẫn không lấy lại được

Tiền cho vay sau nghỉ hưu rất dễ trở thành tiền mất tình lẫn tiền . Nguyên tắc đơn giản: Nếu không chịu được cảnh mất số tiền đó, thì đừng cho vay.

4. Dồn tiền cho con cháu mà quên để lại phần an toàn cho bản thân

Rất nhiều người cao tuổi sống theo tư duy: “Con ổn rồi thì mình mới yên tâm”.

Họ sẵn sàng:

- Bán đất hỗ trợ con mua nhà

- Rút tiết kiệm cho con làm ăn

- Chi tiền nuôi cháu để con đỡ áp lực

Nhưng ít ai đặt câu hỏi ngược lại: “Nếu mình ốm nặng, tiền ở đâu?”.

Sai lầm lớn nhất của người nghỉ hưu là đặt sự ổn định của con cháu lên trước sự an toàn tài chính của chính mình. Giúp con là tốt, nhưng giúp trong giới hạn không làm mình rơi vào thế bị động .

5. Nghĩ rằng tuổi già chỉ cần tiết kiệm - không cần kế hoạch

Nhiều người rất tiết kiệm, nhưng lại không có kế hoạch tài chính rõ ràng . Tiền để một chỗ, chi tiêu theo cảm xúc, không phân bổ mục đích.

Hệ quả là:

- Tháng này chi ít, tháng sau chi quá tay

- Không biết mình “đốt” bao nhiêu cho sinh hoạt, bao nhiêu cho y tế

- Đến khi cần tiền gấp thì hoang mang

Người nghỉ hưu càng cần kế hoạch tài chính hơn người trẻ . Không cần phức tạp, chỉ cần biết:

- Mỗi tháng tiêu bao nhiêu là an toàn

- Bao nhiêu để phòng bệnh

- Bao nhiêu tuyệt đối không được động tới

Lời kết: Nghỉ hưu không phải là lúc buông lỏng tiền bạc

Lương hưu cao là một lợi thế. Thời gian rảnh rỗi là một món quà. Nhưng nếu thiếu tỉnh táo, chính hai điều đó lại trở thành cái bẫy ngọt ngào .

Người nghỉ hưu không cần giàu hơn, chỉ cần ổn định, chủ động và không bị đẩy vào thế phải xin, phải nhờ . Tránh được 5 việc trên, nhiều người đã giữ được cả tiền, cả sự an yên , và cả quyền làm chủ những năm tháng sau cùng của đời mình.