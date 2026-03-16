Nếu dầu lên 200 USD/thùng như Iran cảnh báo, giá vàng sẽ ra sao? Có nên tiếp tục xếp hàng mua vàng?

Giá vàng trong nước giảm sau khi lập đỉnh

Sáng 16/3, giá vàng trong nước tiếp tục giảm sâu. Vàng SJC giao dịch quanh mức 179,6-182,6 triệu đồng/lượng (mua - bán). Sau đó thị trường hồi nhẹ, hiện giao dịch ở vùng giá 180,1-183,1 triệu đồng/ lượng (mua vào - bán ra).

Trên thị trường quốc tế, giá vàng đã rơi xuống dưới mốc tâm lý 5.000 USD/ounce, hiện giao dịch ở ngưỡng 4.99 USD/ ounce. Như vậy, vàng đã mất ngưỡng hỗ trợ quan trọng trong thời gian qua.

Theo nhiều phân tích kỹ thuật, khi mốc này bị phá vỡ, vàng có thể tiếp tục điều chỉnh về vùng 4.700–4.800 USD/ounce trước khi hình thành xu hướng mới.

Một số chuyên gia cho rằng nhiều nhà đầu tư đang hiểu sai câu “loạn thế mua vàng”, bởi trong một số giai đoạn khủng hoảng, vàng không phải lúc nào cũng tăng ngay lập tức mà có thể trải qua nhịp điều chỉnh mạnh.

Nếu dầu lên 200 USD/thùng, vàng có thể phản ứng thế nào?

Thị trường gần đây đặc biệt chú ý tới cảnh báo từ Iran rằng giá dầu có thể vọt lên 200 USD/thùng nếu xung đột tại Trung Đông leo thang.

Bộ chỉ huy quân sự Iran nói rằng thế giới nên chuẩn bị cho khả năng giá dầu tăng lên 200 USD/thùng, Trong ảnh là tàu Thái Lan bị tấn công khi đi qua eo biển Hormuz ngày 11/3. (Ảnh: Reuters)

Trong kịch bản này, nhiều chuyên gia dự báo giá vàng rất khó tăng do lạm phát lên cao và FED rất khó cắt giảm lãi suất.

﻿Ông Rich Checkan - Chủ tịch kiêm Giám đốc vận hành (COO) của Asset Strategies International - dự báo giá vàng sẽ giảm trong ngắn hạn, dù bối cảnh hiện tại theo lý thuyết vẫn ủng hộ kim loại quý.

Cùng quan điểm thận trọng, ông Sean Lusk - đồng Giám đốc bộ phận phòng hộ thương mại tại Walsh Trading phân tích, gần đây, khi giá dầu giảm, chứng khoán và kim loại quý đều tăng theo. Ngược lại, khi xu hướng đảo chiều, vàng lại đi xuống cùng thị trường cổ phiếu. Theo ông, dù vẫn có yếu tố hỗ trợ, thị trường vàng hiện cũng chưa xuất hiện một nhịp tăng rõ ràng. Mỗi đợt hồi phục đều nhanh chóng bị bán ra.

Có nên tiếp tục xếp hàng mua vàng?

﻿Trong nước, tại talkshow Chứng khoán, vàng, dầu biến động, cơ hội nào cho nhà đầu tư?" do Báo Người Lao Động tổ chức vừa qua, ông Võ Diệp Thành Thoại, Trưởng phòng Khách hàng cao cấp tại Công ty Chứng khoán DNSE chia sẻ, mọi người vẫn mua vàng với kỳ vọng giá tăng do tình hình bất ổn, coi nó như tài sản trú ẩn an toàn. Nhưng thực tế, vàng cũng giống các loại tài sản khác, cuối cùng vẫn phải trở lại mức giá đúng với giá trị thật.

Trái ngợc với suy đoán của nhiều người rằng khi bất ổn gia tăng thì giá vàng sẽ lên cao, nhiều chuyên gia cảnh báo nếu giá dầu thực sự tăng mạnh, vàng và chứng khoán có thể giảm.

Chẳng hạn, vào năm 2008, khủng hoảng tài chính toàn cầu khiến giá vàng tăng vọt, đỉnh điểm đạt khoảng 40 triệu đồng/lượng. Tuy nhiên, phải mất gần một thập kỷ sau, đến năm 2019, giá vàng mới quay trở lại vùng giá này.

TS Châu Đình Linh, chuyên gia tài chính ngân hàng cũng cho rằng: "Vàng chỉ nên là kênh tích lũy dài hạn, tránh đầu cơ ngắn hạn".

Hiện giá vàng thế giới quy đổi theo tỷ giá niêm yết vào khoảng 157,7 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng miếng SJC hơn 24 triệu đồng/lượng.

Đây là mức chênh lệch rất lớn, chủ yếu do giá vàng thế giới giảm nhanh hơn trong khi giá vàng trong nước điều chỉnh chậm hơn. Khoảng cách này cũng phản ánh đặc thù của thị trường vàng Việt Nam khi nguồn cung vàng miếng hạn chế và chịu sự quản lý chặt chẽ.



Tuy nhiên mức chênh lệch lớn cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro nếu thị trường thực sự có điều chỉnh dài hạn. Vì vậy, nhiều chuyên gia cảnh báo người dân chỉ nên mua vàng khi có tiền nhàn rỗi, tránh dùng đòn bẩy để chạy theo tâm lý đám đông.﻿