Nếu không muốn già nhanh và sức khỏe suy yếu ở độ tuổi 35-40, bác sĩ khuyên bạn nên tăng cường những thực phẩm quen thuộc này

Bước vào độ tuổi 35-40, hầu như tất cả phụ nữ đều có ý thức bảo vệ nhan sắc và sức khỏe khi những vết nhăn trán, vết chân chim đuôi mắt, vết nhăn cổ, hõm mắt... dần dần lộ rõ, nếu không can thiệp kịp thời thì những khuyết điểm ấy khó lòng khắc phục.

Theo bác sĩ CKI da liễu Nguyễn Phương Thảo (Viện thẩm mỹ và điều trị da Pensilia): "Sở dĩ phụ nữ trong độ tuổi 35-40 thường có tốc độ lão hóa nhanh bởi lúc này làn da có chất lượng kém, vừa chịu sự tác động bởi sự phát triển về xương, sự chảy xệ của cơ và những dây chằng sẽ làm chúng ta xuất hiện nếp nhăn ví dụ như hốc mắt, rãnh mũi và má bắt đầu xuất hiện".

Theo bác sĩ, để ngừa lão hóa và tăng cường sức khỏe trong độ tuổi này, chị em có thể bổ sung những thực phẩm chức năng ví dụ như uống thêm collagen (trong khoảng thời gian từ 25 tuổi đến 70 tuổi. Thời điểm tốt nhất để sử dụng là buổi sáng sau ăn, hoặc tối trước khi đi ngủ 1 tiếng). Hoặc tiêm phục hồi da như tiêm HA giúp kích thích tăng sinh collagen , tiêm botox, filler, cấy mỡ... Ngoài ra, chị em nên chăm sóc cơ thể trong từ bữa cơm hàng ngày để có thể phòng ngừa lão hóa hiệu quả.

Bác sĩ CKI da liễu Nguyễn Phương Thảo.

1. Các loại đậu và các thực phẩm giàu vitamin C

Bác sĩ CKI da liễu Nguyễn Phương Thảo cho hay, ở độ tuổi 35-40 phụ nữ nên tích cực bổ sung những thực phẩm tăng sinh collagen, nhất là các loại đậu, đặc biệt là đậu phộng, đậu nành... vì chúng có khả năng tăng cường HA từ sâu bên trong cơ thể, từ đó giúp chị em có một làn da mịn màng, cơ thể trẻ trung hơn.

Các loại đậu, đặc biệt là đậu phộng, đậu nành... có tác dụng trong việc tăng sinh collagen.

Ngoài ra, các loại thực phẩm giàu vitamin C cũng vô cùng cần thiết để cơ thể hình thành và bảo vệ collagen. Nếu không có vitamin C thì các axit amin không thể liên kết để tạo thành collagen được. Một số thực phẩm cung cấp vitamin C dồi dào đó là: cam, quýt, cà chua...

2. Trà xanh

Trà xanh là thức uống rất quen thuộc với người dân Việt Nam chúng ta, không chỉ ngon bổ và dễ kiếm, loại đồ uống này còn rất phù hợp cho phụ nữ trong độ tuổi 35-40 vì có nhiều chất chống oxy hóa, có thể bảo vệ cơ thể, làn da chống lại các gốc tự do.

Trà xanh đặc biệt chứa nhiều chất chống oxy hóa gọi là polyphenol, có thể chống lại bệnh tiểu đường, kháng insulin, viêm và bệnh tim. Chất polyphenol cũng giúp bảo vệ collagen của bạn, góp phần đẩy lùi các dấu hiệu lão hóa. Một nghiên cứu được thực hiện bởi Khoa Da liễu, Đại học Emory, Hoa Kỳ cũng đã kết luận rằng những người phụ nữ có làn da bị tổn thương do ánh nắng mặt trời nếu được điều trị bằng kem trà xanh và các chất bổ sung trong 8 tuần có sự cải thiện về da rất khả quan.

3. Các loại rau củ

Các loại rau quả tốt cho da mà chị em nên tăng cường sử dụng đó là ớt chuông, bông cải xanh, cải bó xôi... Những thực phẩm này có chứa nhiều vitamin C rất tốt cho việc sản xuất collagen.

Đặc biệt, ớt chuông có chứa chất chống oxy hóa mạnh được gọi là carotenoid. Carotenoid là sắc tố thực vật tạo nên màu đỏ tươi, vàng và cam mà bạn thấy trong nhiều loại trái cây và rau quả. Chúng cũng chứa nhiều chất chống viêm, có thể giúp bảo vệ da khỏi tác hại của ánh nắng mặt trời , ô nhiễm môi trường.

Vitamin A trong rau cải bó xôi có tác dụng thúc đẩy mái tóc chắc khỏe và bóng mượt, trong khi vitamin K trong chúng giúp giảm viêm trong tế bào.

Vitamin A trong khoai lang có tác dụng phục độ đàn hồi của da, thúc đẩy sự thay đổi tế bào da...

Ngoài ra, phụ nữ độ tuổi 35-40 cũng nên bổ sung khoai lang vào chế độ ăn của mình bởi khoai lang chứa một chất chống oxy hóa gọi là beta-carotene, có thể chuyển hóa thành vitamin A sau khi đi vào cơ thể. Vitamin A trong khoai lang có tác dụng phục độ đàn hồi của da, thúc đẩy sự thay đổi tế bào da, và cuối cùng là góp phần mang lại làn da mềm mại, trẻ trung. Loại củ này cũng là một nguồn cung cấp vitamin C và E tuyệt vời - cả hai chất này đều có thể bảo vệ da khỏi các gốc tự do có hại và giữ cho làn da của chúng ta luôn rạng rỡ.

4. Dầu ô liu

Dầu ô liu là một trong những chất béo lành mạnh nhất mà chị em nên bổ sung mỗi ngày. Loại dầu này không chỉ có tác dụng ngừa lão hóa mà còn làm giảm huyết áp, giảm nguy cơ mắc bệnh tim, giúp ngăn ngừa hội chứng chuyển hóa và có thể có hiệu quả trong việc chống ung thư. Ngoài ra, gần như dầu ô liu bao gồm chất béo không bão hòa đơn, có liên quan đến việc tăng độ đàn hồi và độ săn chắc của da.

Dầu ô liu là một trong những chất béo lành mạnh nhất mà chị em nên bổ sung mỗi ngày.

5. Các loại cá béo

Một trong những thực phẩm tốt cho da mà bác sĩ CKI da liễu Nguyễn Phương Thảo khuyên chị em nên dùng đó là các loại cá béo như cá hồi cá, cá ngừ, cá thu, cá mòi... đây thực sự là "siêu thực phẩm" chống lão hóa. Nhờ chứa nhiều omega-3 mà thực phẩm này có lợi trong việc phòng ngừa bệnh tim, viêm loét đại tràng... Đặc biệt nhất là những loại cá này có chứa chất chống oxy hóa là astaxanthin, rất tốt cho quá trình sản xuất collagen trong cơ thể.

Kết lại

BS Thảo đánh giá, một chế độ ăn lành mạnh, ít đường, ít chất béo, đa dạng dinh dưỡng là chế độ ăn không chỉ tốt cho làn da mà còn hỗ trợ sức khỏe. Bên cạnh chế độ ăn khoa học, chị em cũng nên uống đủ nước bởi làn da luôn cần nước để trở nên khỏe mạnh và căng bóng hơn. Trung bình mỗi ngày cơ thể chúng ta cần đến 1,5 lít nước từ thực phẩm, đồ uống để có thể bù lại lượng nước đã mất và duy trì các chức năng cho cơ thể. Ngoài nước lọc, chị em có thể sử dụng các loại nước ép từ trái cây tươi như nước chanh, cam, bưởi… vì những loại nước này chứa nhiều vitamin C, rất tốt cho quá trình trẻ hóa da.