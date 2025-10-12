'Nếu không tận dụng được KHCN và đổi mới sáng tạo, chúng ta sẽ lỡ mất cơ hội'

Tổ thảo luận số 9 đã có những đóng góp sâu sắc, tâm huyết vào dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng bộ Chính phủ và dự thảo các Văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng - Ảnh: VGP/Sơn Hào

Chiều ngày 12/10, tại Phiên trù bị Đại hội Đảng bộ Chính phủ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025–2030, các đại biểu tham dự Tổ thảo luận số 9 đã có những đóng góp sâu sắc, tâm huyết vào dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng bộ Chính phủ và dự thảo các Văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng. Những ý kiến được đưa ra không chỉ phản ánh thực tiễn điều hành của Chính phủ trong giai đoạn vừa qua mà còn thể hiện tinh thần đổi mới, quyết liệt và khát vọng phát triển đất nước trong thời kỳ mới.

Tổ thảo luận số 9, gồm 2 Đoàn đại biểu (Bộ Khoa học và Công nghệ và Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam), có sự tham dự của Uỷ viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng; đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ, Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

Tổ thảo luận đã tập trung phân tích sâu vào vai trò của khoa học, công nghệ và chuyển đổi số trong giai đoạn sắp tới.

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng cho rằng, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo là con đường không thể khác để Việt Nam trở thành nước phát triển - Ảnh: VGP/Sơn Hào

Bứt phá bằng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số

Phát biểu tại phiên thảo luận, ông Trần Duy Ninh, Cục trưởng Cục Chuyển đổi số Quốc gia, Bộ Khoa học và Công nghệ, nhấn mạnh nhiệm kỳ 2025–2030 cần là giai đoạn tạo ra kết quả thực chất của chuyển đổi số, sau một giai đoạn 5 năm vừa qua được xem là giai đoạn "chuyển đổi nhận thức".

Ông Trần Duy Ninh, Cục trưởng Cục Chuyển đổi số Quốc gia, Bộ Khoa học và Công nghệ - Ảnh: VGP/Sơn Hào

"Nơi mà dữ liệu trở thành tài nguyên, công nghệ trở thành sức mạnh và người dân trở thành chủ thể của quốc gia số – đó phải là định hướng xuyên suốt trong nhiệm kỳ tới", ông Ninh khẳng định và đề xuất 3 điểm bổ sung quan trọng vào dự thảo văn kiện.

Thứ nhất, phát triển năng lực số và chủ quyền dữ liệu quốc gia, hình thành hạ tầng dữ liệu và nền tảng trí tuệ nhân tạo, coi đây là hạ tầng thiết yếu ngang hàng với điện, nước và giao thông.

Thứ hai, triển khai hiệu quả khung kiến trúc tổng thể quốc gia số, kết nối hệ thống dữ liệu phục vụ điều hành Chính phủ, người dân và doanh nghiệp trên nền tảng dữ liệu và trí tuệ nhân tạo.

Thứ ba, xây dựng hệ thống đo lường tác động chuyển đổi số, nhằm đánh giá hiệu quả thực sự đối với năng suất, năng lực cạnh tranh và sự phát triển của nền kinh tế - xã hội.

Bà Trần Thị Nhị Thủy, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Bộ Khoa học và Công nghệ phát biểu thảo luận - Ảnh: VGP/Sơn Hào

Bà Trần Thị Nhị Thủy, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Bộ Khoa học và Công nghệ, tiếp tục nhấn mạnh về vai trò then chốt của Đảng ủy Chính phủ trong lãnh đạo toàn diện các nhiệm vụ chính trị trong nhiệm kỳ mới.

"Muốn các nghị quyết, chỉ thị của Đảng thực sự đi vào cuộc sống, chúng ta cần đổi mới cách triển khai. Mỗi tổ chức Đảng phải cụ thể hóa nghị quyết thành chương trình hành động với các nhiệm vụ rõ ràng, có thể đo đếm được", bà Thủy nói.

Bà cũng kiến nghị cần đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác Đảng, không chỉ để lãnh đạo hiệu quả hơn, mà còn để giám sát, đánh giá thực chất kết quả triển khai chính sách từ trung ương tới cơ sở.

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng: Đổi mới sáng tạo có thể mang lại mức tăng trưởng kinh tế gấp ba lần so với khoa học và công nghệ - Ảnh: VGP/Sơn Hào

Đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số: Chìa khóa để bứt phá

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng đã đưa ra một góc nhìn thẳng thắn về vai trò của đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong phát triển đất nước.

Theo ông, đổi mới sáng tạo có thể mang lại mức tăng trưởng kinh tế gấp ba lần so với khoa học và công nghệ truyền thống.

Ông phân tích ba thành tố chính của khoa học công nghệ: khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo – trong đó, chuyển đổi số là lực đẩy quan trọng giúp tăng tốc quá trình đổi mới.

"Chìa khóa của chuyển đổi số là tốc độ. Tốc độ tạo ra năng suất, năng suất tạo ra động lực tăng trưởng mới", ông Hùng nói và minh chứng cụ thể bằng việc Bộ KH&CN có thể xây dựng và hoàn thiện 10 dự án luật trong vòng một năm, trong khi trước đây một dự án có thể mất đến 5 năm.

Thảo luận tại tổ, ông Khuất Mạnh Thắng, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam, thể hiện sự đồng tình với chủ đề của Đại hội, nhấn mạnh rằng đây là "chủ đề có nhiều nội dung mới, mang tính chỉ đạo chiến lược sâu sắc đối với các doanh nghiệp nhà nước trong giai đoạn hội nhập".

Ông đánh giá cao việc Văn kiện đã xác định khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là những động lực đột phá hàng đầu để hiện đại hóa lực lượng sản xuất, đưa đất nước tiến nhanh hơn trong chu kỳ phát triển mới.

"Chúng ta không chỉ cần phát triển nhanh, mà phải phát triển bền vững, cân bằng giữa tăng trưởng kinh tế với tiến bộ xã hội, bảo vệ môi trường và đảm bảo quốc phòng – an ninh. Đó là điều Văn kiện đã phản ánh rất rõ", ông Thắng nhấn mạnh.

Toàn cảnh Tổ thảo luận số 9 - Ảnh: VGP/Sơn Hào

"Cơ hội ngàn năm có một để Việt Nam bật lên"

Phát biểu tại phiên thảo luận, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng khẳng định, Việt Nam đang đứng trước một ngưỡng cửa lịch sử, nơi chúng ta có thể hoặc là bật lên mạnh mẽ trở thành nước phát triển, hoặc là mắc kẹt trong bẫy thu nhập trung bình.

"Cơ hội chỉ đến một lần. Chúng ta đang có vị thế mới, lòng dân đang vững tin, và Đảng đã đưa ra những quyết sách hết sức quan trọng. Giờ là lúc chúng ta phải hành động", Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Phó Thủ tướng cho biết, Chính phủ sắp trình Đề án về kinh tế Nhà nước với nhiều nội dung đột phá nhằm khơi thông điểm nghẽn, giải phóng nguồn lực đang còn bị "cầm giữ", đặc biệt trong khu vực doanh nghiệp Nhà nước.

"Chúng ta chỉ còn 20 năm nữa để đạt mục tiêu trở thành nước phát triển có thu nhập cao. Nếu không tận dụng được khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, chúng ta sẽ lỡ mất cơ hội", Phó Thủ tướng cho rằng, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo là con đường không thể khác.

Qua các ý kiến đóng góp tại Tổ thảo luận số 9, có thể thấy tinh thần chung là sự quyết tâm đổi mới tư duy lãnh đạo, tập trung vào chuyển đổi số, phát triển khoa học công nghệ, phát huy nội lực doanh nghiệp Nhà nước, và trên hết là nắm bắt cơ hội để bứt phá.

Nhiệm kỳ 2025–2030 không chỉ là một giai đoạn 5 năm thông thường, mà là khoảng thời gian bản lề để đất nước định hình vị thế trong khu vực và trên thế giới. Để làm được điều đó, như nhiều đại biểu đã nhấn mạnh, cần sự chỉ đạo thống nhất, hành động quyết liệt, và sự đồng lòng từ cấp cao nhất tới từng cán bộ, đảng viên, người dân và doanh nghiệp.