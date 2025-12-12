Nếu muốn con đỗ trường cấp 2 CLC, phụ huynh phải xem ngay loạt bí quyết ôn luyện "nước rút" cực hữu ích, thực tế!

Trường THCS & THPT Nguyễn Tất Thành là một trong những trường hiếm hoi tại Hà Nội không xét học bạ trong kỳ tuyển sinh lớp 6 năm học 2025 - 2026. Nhà trường tuyển sinh bằng bài thi đánh giá năng lực gồm ba môn: Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh.

Được biết, bên cạnh chương trình theo quy định của Bộ GD-ĐT, học sinh Nguyễn Tất Thành được học tăng cường các môn chính, học Tiếng Anh với giáo viên nước ngoài, tham gia hệ thống câu lạc bộ phong phú. Nhà trường cũng triển khai giáo dục kỹ năng sống toàn diện, giúp học sinh phát triển cả học thuật lẫn kỹ năng mềm.

Với môi trường học tập năng động, định hướng phát triển toàn diện, Nguyễn Tất Thành luôn là một trong những "đích đến mơ ước" của học sinh cuối cấp tiểu học.

Trong các hội nhóm về ôn thi lớp 6 chất lượng cao, chủ đề "ôn đề ra sao cho hiệu quả trong vài tháng cuối" luôn là nỗi trăn trở lớn.

Mới đây, một bà mẹ lên tiếng xin kinh nghiệm vì con không học lớp luyện đề, chỉ học ở trung tâm theo chương trình chính và đã có thành tích tốt: Toán trội, Tiếng Anh và Tiếng Việt vững, từng đạt giải ở nhiều cuộc thi, TV đã qua vòng 7 Trạng Nguyên.

Lo lắng lớn nhất của chị là: "Nếu bây giờ mới luyện đề thì con có kịp không? Có nên tăng tốc hay giữ nhịp như hiện tại?". Ngay lập tức, nhiều phụ huynh có con đã đỗ các trường CLC năm trước vào chia sẻ kinh nghiệm thực tế.

Trường THCS & THPT Nguyễn Tất Thành

Những kinh nghiệm quan trọng được phụ huynh "truyền bí kíp":

Yếu tố quan trọng đầu tiên: Phải học đều

Điểm chuẩn cao nên không có môn nào có thể đỡ cho môn nào được, vậy nên yếu tố đầu tiên là con phải học đều. Bố mẹ nên bổ sung kiến thức và kèm con sát hơn ở những môn con không có thế mạnh.

Một phụ huynh nhận định: Đề thi Trư­­ờng THCS và THPT Nguyễn Tất Thành không quá khó ở mức đạt được 6-7-8, nhưng từ 8.5 điểm thì các con phải có tư duy và "chất" thực sự. Bằng việc lấy điểm cao và đều ở 3 môn thì trường Nguyễn Tất Thành rất thông minh trong tuyển sinh, họ sẽ chọn được học sinh ưu tú và giỏi đều cả 3 môn, chứ không bị lệch hay kém môn nào.

Vậy nên một số bạn dù được 9.5 hay 10 điểm/môn vẫn không thể đỗ do điểm hai môn hoặc một môn còn lại quá thấp. Điểm 10 chỉ có thể đến với môn Toán, Anh, còn môn Văn được 8 đã được coi là quá tốt. Vậy nên nếu lệch 1 môn Văn thôi chẳng hạn, các con gần như không có cơ hội đỗ. Việc học đều cả 3 môn là tối quan trọng để tự các môn phải gánh chính nó, chứ không chờ môn nào gánh được cho môn nào hết.

Nên luyện đề ở 3 tháng cuối trước kỳ thi

3 tháng cuối là thời điểm tăng tốc hợp lý, khi con đã học xong dạng bài. Ở các buổi chấm luyện đề, phụ huynh cần xem điểm có duy trì ổn định không.

Phụ huynh chia sẻ: "Con gái mình kiến thức rất chắc nhưng khi thi thử Toán chỉ được 7,25 điểm vì làm chậm, nháp nhiều, làm từ trên xuống dưới nên thiếu thời gian. Sau khi luyện đề khoảng 3 tháng rưỡi, con cải thiện rõ rệt: Biết phân bổ thời gian; Biết nhìn tổng quan đề; Biết thứ tự ưu tiên câu dễ khó. Nhờ vậy, năm đó con đỗ tất cả các nguyện vọng. Các trung tâm chuyên ôn thi CLC đều cho luyện đề rất nhiều. Tầm tháng 2-3 mới là giai đoạn tăng tốc luyện đề sau khi học hết các dạng".

Có thể luyện đề ở nhà nếu con tự học tốt: "Bạn nhà mình lớp 5 chỉ học thêm Văn và Anh một buổi/tuần. Toán con tự học. Cuối năm mình cho con luyện đề qua app và đề cũ. Con vẫn đỗ NTT".

Thi nhiều trường để rèn tâm lý phòng thi

Nên cho con thi thử ở một số trường hoặc trung tâm có format giống đề thi CLC. Đăng ký thi hết các trường CLC để rèn áp lực phòng thi; thường Cầu Giấy hoặc Ams2 là bài thi 'chốt hạ' rất tốt.

Hạn chế thi giải linh tinh ở lớp 5

Không lạm dụng cuộc thi phong trào, mà tập trung vào năng lực làm bài thật. Một phụ huynh nhấn mạnh: nhiều kỳ thi giải nhưng không có giá trị xét tuyển. Quan trọng là con đang học ở như thế nào, được đánh giá ra sao và điểm thi thử có ổn định không.

Đồng hành, định hướng nhưng không áp lực

Một phụ huynh có con đỗ Nguyễn Tất Thành cho biết: Bố mẹ cũng đừng thả con cho thầy cô mà phải đồng hành, giám sát, truyền động lực để con theo các định hướng đó một cách tự nguyện và đầy quyết tâm. Như vậy là 99% thành công, 1% còn lại thuộc về may mắn. Phải đầu tư thông minh, có tính toán, bài bản, kiên trì thì mới có hiệu quả.

"Như mình năm trước cũng phải cả 1 năm cùng chạy đua với con, chứ không dễ dàng ngày 1 ngày 2 mà thành công. Bố mẹ cần xác định rằng, không phải cứ đầu tư khủng là đỗ. Đỗ hay trượt phụ thuộc nhiều yếu tố, con cứ tiến bộ so với chính con cũng đã một thành công lớn sau mùa luyện thi.

Định hướng cho con, tuy nhiên cũng không tạo áp lực. Mình nói với con dù đỗ hay không thì con vẫn có những lựa chọn khác. Và dù học ở đâu, nếu con thực sự cố gắng vẫn có thể đạt được những mục tiêu mong muốn. Ngoài việc học thêm, con vẫn có thời gian chơi thể thao và những hoạt động giải trí khác.

Mỗi năm, cuộc đua vào các trường CLC lại căng thẳng hơn. Nhưng theo lời những phụ huynh đi trước, chỉ cần con có nền tảng, luyện đề đúng thời điểm và giữ tâm lý ổn định, khả năng đỗ sẽ sáng rõ hơn rất nhiều.

Và điều quan trọng nhất mà nhiều phụ huynh có con đã trải qua mùa thi đều nhắc lại: đừng để con nghĩ rằng trượt trường chất lượng cao là dấu chấm hết. Một cánh cửa không mở không có nghĩa phía trước là ngõ cụt. Hà Nội có rất nhiều trường tốt, nhiều mô hình học phù hợp với từng kiểu học sinh. Rất nhiều bạn không đỗ CLC năm lớp 6 nhưng lại tỏa sáng ở bậc THCS, thi đỗ chuyên cấp 3 hoặc đạt thành tích xuất sắc ở những môi trường phù hợp hơn.

Không có con đường duy nhất dẫn đến thành công. Điều duy nhất chắc chắn là: đứa trẻ biết nỗ lực, bền bỉ và không sợ thất bại sẽ luôn tìm được chỗ đứng của mình. Bởi sau cùng, một kỳ thi chỉ là bước nhỏ trong hành trình rất dài, còn bản lĩnh và tinh thần của con mới là thứ sẽ đồng hành suốt cả cuộc đời.