Nếu sắc đẹp là tiền tệ thì mỹ nhân này giàu nhất thế giới: Visual tuyệt tác của thế kỷ, ông trời ngắm cũng phải ngẩn ngơ

07-10-2025 - 11:10 AM | Lifestyle

Có lẽ chỉ 2 từ tuyệt tác mới đủ để hình dung vẻ đẹp của mỹ nhân này.

Cho đến thời điểm hiện tại, bộ phim Genie, Make A Wish (tựa Việt: Thần Đèn Ơi, Ước Đi) vẫn đang là tâm điểm chú ý của những người yêu phim Hàn. Dù tác phẩm này vấp phải những luồng ý kiến trái chiều, thế nhưng ai cũng phải công nhận rằng nhan sắc của Suzy quả thực là tuyệt tác không gì sánh nổi.

Nếu sắc đẹp là tiền tệ thì mỹ nhân này giàu nhất thế giới: Visual tuyệt tác của thế kỷ, ông trời ngắm cũng phải ngẩn ngơ- Ảnh 1.

Nhan sắc cúa Suzy thực sự xứng đáng với 2 từ tuyệt tác.

Nếu sắc đẹp là tiền tệ thì mỹ nhân này giàu nhất thế giới: Visual tuyệt tác của thế kỷ, ông trời ngắm cũng phải ngẩn ngơ- Ảnh 2.

Nếu sắc đẹp là tiền tệ thì mỹ nhân này giàu nhất thế giới: Visual tuyệt tác của thế kỷ, ông trời ngắm cũng phải ngẩn ngơ- Ảnh 3.

Dù là ở góc nào, gương mặt của mỹ nhân sinh năm 1994 cũng không hề có khuyết điểm.

Nếu sắc đẹp là tiền tệ thì mỹ nhân này giàu nhất thế giới: Visual tuyệt tác của thế kỷ, ông trời ngắm cũng phải ngẩn ngơ- Ảnh 4.

Nếu sắc đẹp là tiền tệ thì mỹ nhân này giàu nhất thế giới: Visual tuyệt tác của thế kỷ, ông trời ngắm cũng phải ngẩn ngơ- Ảnh 5.

Sang chảnh, quyến rũ nhưng vẫn có sự trong trẻo, đó là vẻ đẹp mà có lẽ chỉ một mình Suzy mới có.

Nếu sắc đẹp là tiền tệ thì mỹ nhân này giàu nhất thế giới: Visual tuyệt tác của thế kỷ, ông trời ngắm cũng phải ngẩn ngơ- Ảnh 6.

Rõ ràng, không phải ngẫu nhiên mà cô nàng lại được ca tụng là một trong những biểu tượng sắc đẹp hàng đầu xứ Kim Chi.

Mới đây, trên mạng xã hội đang viral đoạn clip tổng hợp những khung hình xinh đẹp, sang chảnh, đầy thần thái nhất của cô nàng trong phim. Suzy hiện lên với những gì hoàn hảo nhất, từ làn da trắng mịn không tì vết, mái tóc dài suôn mượt, khuôn mặt quyến rũ vô cùng và đôi mắt trong veo như biết nói.

Nhan sắc phong thần của Suzy ở phim Genie, Make A Wish.

Lúc này, đoạn clip này đang được netizen chia sẻ rất nhiệt tình và tất nhiên, vô số người đã để lại những bình luận "có cánh" sau khi ngắm nhìn Suzy. Dưới đây là một vài bình luận đáng chú ý:

- Suzy phải nói là biểu tượng của sự đẹp sang trong lòng tui.

- Nét trong trẻo nhưng thần thái sang chảnh quý phái chỉ Suzy mới có.

- Đẹp nghiêng nước nghiêng thành.

Nói thêm về Genie, Make A Wish, đây là bộ phim thuộc thể loại lãng mạn - giả tưởng do Suzy và Kim Woo Bin đóng chính. Suzy vào vai Ka Young, một cô nàng mắc chứng rối loạn nhân cách chống đối xã hội. Bởi vậy, cô nàng có rất ít cảm xúc, mang khuynh hướng bạo lực. Thế nhưng nhờ có bà ngoại, Ka Young học được cách kiềm chế bản tính của mình để có thể hòa nhập vào xã hội hiện đại.

Nếu sắc đẹp là tiền tệ thì mỹ nhân này giàu nhất thế giới: Visual tuyệt tác của thế kỷ, ông trời ngắm cũng phải ngẩn ngơ- Ảnh 7.

Khán giả có thể hài lòng hoặc không về nội dung của Genie, Make A Wish nhưng chắc chắn chẳng ai chê nổi visual hoàn mỹ đến tận cùng của Suzy.

Một lần nọ, Ka Young vô tình đánh thức vị thần đèn ngủ say cả ngàn năm. Sự xuất hiện của vị thần đèn này khiến cho cuộc sống của cô từng bước thay đổi. Sau những ngày đồng hành cùng nhau, cả hai học được cách yêu thương, mảnh ghép mà trái tim của cả hai từ xưa tới giờ đều luôn khuyết thiếu.


