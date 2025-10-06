Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Ngàn vạn mỹ nhân đều thua chị Hằng đẹp nhất Trung Thu 2025: Tiên khí đầy người ngắm mà mê, không phân biệt nổi thật hay mơ

06-10-2025 - 08:34 AM | Lifestyle

Cư dân mạng đang không tiếc lời khen ngợi dành cho chị Hằng đẹp nhất Trung Thu 2025.

Trong bối cảnh Trung Thu 2025 đang cận kề, mới đây khán giả đã được chiêu đã một bữa tiệc sắc đẹp khi Địch Lê Nhiệt Ba có màn hóa thân thành chị Hằng. Ở loạt ảnh đang được mọi người chia sẻ nhiệt tình, mỹ nhân Tân Cương hiện lên với dáng vẻ uyển chuyển, nhẹ tựa khói sương. Cổ phục vàng mờ ảo bao quanh khiến cô như đang trôi giữa tầng mây, nửa thực nửa mộng. Không chỉ vậy, gương mặt rạng rỡ, mái tóc vấn cao cài trâm vàng óng và ánh mắt hút hồn, tất cả hòa quyện tạo nên một hình ảnh Hằng Nga vừa thanh khiết vừa mê hoặc.

Ngàn vạn mỹ nhân đều thua chị Hằng đẹp nhất Trung Thu 2025: Tiên khí đầy người ngắm mà mê, không phân biệt nổi thật hay mơ- Ảnh 1.

Địch Lệ Nhiệt Ba trở thành chị Hằng đẹp nhất mùa Trung Thu 2025.

Dạo quanh các trang mạng xã hội, không khó để thấy khắp nơi đều là những lời khen ngợi dành cho nhan sắc và thần thái của Địch Lệ Nhiệt Ba. Dù thường bị gắn mác không hợp cổ trang vì gương mặt mang nét "Tây" và quá hiện đại, thế nhưng lần này Địch Lệ Nhiệt Ba đã hoàn toàn chinh phục khán giả.

Ngàn vạn mỹ nhân đều thua chị Hằng đẹp nhất Trung Thu 2025: Tiên khí đầy người ngắm mà mê, không phân biệt nổi thật hay mơ- Ảnh 2.

Mỹ nhân sinh năm 1992 thường bị chê có gương mặt quá "Tây" và hiện đại nên không hợp cổ trang, nhưng lần này cô đã thực sự chinh phục tất cả.

Ngàn vạn mỹ nhân đều thua chị Hằng đẹp nhất Trung Thu 2025: Tiên khí đầy người ngắm mà mê, không phân biệt nổi thật hay mơ- Ảnh 3.

Dưới đây là một vài bình luận đáng chú ý:

- Hằng Nga cỡ vậy bởi thế nên đày Thiên Bồng Đại Nguyên Soái xuống thành Trư bát giới là đúng rồi.

- Chị không đẹp thì không biết ai đẹp nữa luôn.

- Đẹp đỉnh chóp luôn.

- Xinh thế, mê chữ ê kéo dài tận mấy cây số luôn.

- Lâu rồi mới được thấy phong cách cổ trang mà bộ đồ giống trong mấy cái bát đĩa ngày xưa như vầy. Nhìn lạ mắt ghê.

Nói thêm về Địch Lệ Nhiệt Ba, cô đang trải qua một năm 2025 với vô vàn những lời khen ngợi. Cô từng nhận được những lời có cánh với màn thể hiện trong bộ phim Lợi Kiếm Hoa Hồng phát sóng hồi cuối tháng 7. Đến bây giờ, nữ diễn viên lại tiếp tục được tung hô với những hình ảnh đẹp như mơ khi hóa thân thành chị Hằng (hay Hằng Nga tiên nữ). Sắp tới, mỹ nhân sinh năm 1992 hứa hẹn sẽ tiếp tục bùng nổ với 2 dự án phim đang chờ phát sóng là Kiêu Khởi Thanh Nhưỡng đóng cùng Trần Tinh Húc và Mộ Tư Từ đóng cùng Trần Phi Vũ.

Ngắm thêm loạt ảnh đẹp của Địch Lệ Nhiệt Ba với màn hóa thân thành chị Hằng đang gây sốt:

Ngàn vạn mỹ nhân đều thua chị Hằng đẹp nhất Trung Thu 2025: Tiên khí đầy người ngắm mà mê, không phân biệt nổi thật hay mơ- Ảnh 4.

Cận cảnh nhan sắc hoàn mỹ không tì vết của mỹ nhân Tân Cương.

Ngàn vạn mỹ nhân đều thua chị Hằng đẹp nhất Trung Thu 2025: Tiên khí đầy người ngắm mà mê, không phân biệt nổi thật hay mơ- Ảnh 5.

Ngàn vạn mỹ nhân đều thua chị Hằng đẹp nhất Trung Thu 2025: Tiên khí đầy người ngắm mà mê, không phân biệt nổi thật hay mơ- Ảnh 6.

Ngàn vạn mỹ nhân đều thua chị Hằng đẹp nhất Trung Thu 2025: Tiên khí đầy người ngắm mà mê, không phân biệt nổi thật hay mơ- Ảnh 7.

Cô mang một vẻ đẹp đầy tiên khí, không khác nào chị Hằng từ thần thoại bước ra đời thực.

Ngàn vạn mỹ nhân đều thua chị Hằng đẹp nhất Trung Thu 2025: Tiên khí đầy người ngắm mà mê, không phân biệt nổi thật hay mơ- Ảnh 8.

Ngàn vạn mỹ nhân đều thua chị Hằng đẹp nhất Trung Thu 2025: Tiên khí đầy người ngắm mà mê, không phân biệt nổi thật hay mơ- Ảnh 9.

Ngàn vạn mỹ nhân đều thua chị Hằng đẹp nhất Trung Thu 2025: Tiên khí đầy người ngắm mà mê, không phân biệt nổi thật hay mơ- Ảnh 10.

Có lẽ ngay cả những khán giả khó tính nhất cũng sẽ bị Địch Lệ Nhiệt Ba chinh phục.

Ngàn vạn mỹ nhân đều thua chị Hằng đẹp nhất Trung Thu 2025: Tiên khí đầy người ngắm mà mê, không phân biệt nổi thật hay mơ- Ảnh 11.

Ngàn vạn mỹ nhân đều thua chị Hằng đẹp nhất Trung Thu 2025: Tiên khí đầy người ngắm mà mê, không phân biệt nổi thật hay mơ- Ảnh 12.

10 mỹ nhân Hàn đẹp nhất thế giới: Kim Tae Hee xếp sau Song Hye Kyo, số 1 đẹp "điên đảo" mọi giác quan

Theo Thu Phong

Đời sống & pháp luật

