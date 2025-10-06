Nếu trong tin nhắn của bạn có 4 chữ này, xin chúc mừng: Bạn là người có EQ cao!

Mỗi dòng tin nhắn không chỉ thể hiện cách giao tiếp mà còn phản ánh EQ của bạn. Người có EQ cao thường hiểu cảm xúc bản thân, nhận biết cảm xúc người khác và ứng xử một cách tinh tế, hợp lý trong mọi tình huống.

Và nếu trong tin nhắn của bạn thường xuất hiện 4 cụm từ dưới đây, thì xin chúc mừng, bạn đang sở hữu EQ cao.

1. “Cảm ơn bạn nhé” - Thể hiện lòng biết ơn và tôn trọng

Một trong những biểu hiện rõ nhất của người có EQ cao là biết nói lời cảm ơn đúng lúc. Việc thể hiện lòng biết ơn giúp cải thiện các mối quan hệ, tăng cảm giác hạnh phúc và củng cố sự gắn kết giữa con người.

Một tin nhắn như “Cảm ơn bạn nhé” tuy nhỏ nhưng lại mang tác động tích cực lớn: nó khiến người nhận cảm thấy được công nhận và trân trọng.

Ngược lại, người EQ thấp thường bỏ qua điều này vì cho rằng “chuyện nhỏ không cần cảm ơn”, nhưng chính sự thiếu tinh tế ấy khiến họ dần đánh mất thiện cảm trong mắt người khác.

Ảnh minh hoạ.

2. “Không sao đâu” - Biết cách kiểm soát cảm xúc

Người có EQ cao không để cảm xúc chi phối hành động. Họ biết giữ bình tĩnh, nhìn nhận vấn đề với sự bao dung và thấu hiểu, thay vì phản ứng vội vàng.

Khi ai đó vô tình khiến họ phiền lòng hay mắc lỗi nhỏ, một tin nhắn “Không sao đâu” lại thể hiện khả năng kiểm soát cảm xúc và lòng vị tha. Họ hiểu rằng ai cũng có thể mắc sai lầm và biết bỏ qua đúng lúc đôi khi chính là cách giúp mọi chuyện trở nên nhẹ nhàng, tích cực hơn.

3. “Mình hiểu mà” - Biết đồng cảm và lắng nghe

Đồng cảm là yếu tố cốt lõi của trí tuệ cảm xúc. Câu “mình hiểu mà” cho thấy bạn đặt mình vào vị trí người khác, thừa nhận cảm xúc của họ thay vì phán xét.

Những người thường thể hiện sự đồng cảm trong giao tiếp có khả năng tạo dựng lòng tin cao hơn và được xem là đáng tin cậy hơn trong môi trường làm việc.

Khi bạn nói “Mình hiểu mà”, người kia cảm thấy được lắng nghe và được thấu hiểu.

Ảnh minh hoạ.

4. “Bạn nghĩ như thế nào?” - Biết tôn trọng và khuyến khích người khác chia sẻ

Người có EQ cao không chỉ nói hay, mà còn biết lắng nghe và đặt câu hỏi đúng lúc.

Một tin nhắn như “Bạn nghĩ như thế nào?” thể hiện tư duy cầu thị và khả năng giao tiếp hai chiều, đồng thời cho thấy bạn coi trọng ý kiến và cảm xúc của người đối diện.

Trong môi trường làm việc, những người có thói quen hỏi ý kiến người khác thường được đánh giá là những nhà lãnh đạo có EQ cao, biết cách tạo không gian an toàn để mọi người chia sẻ và đóng góp ý tưởng.

Ảnh minh hoạ.

Kết luận

EQ không nằm ở những điều to tát, mà thể hiện qua những hành động nhỏ trong giao tiếp hàng ngày, thậm chí chỉ là cách bạn gửi một tin nhắn.

Biết nói “Cảm ơn bạn nhé”, “Không sao đâu”, “Mình hiểu mà” hay “Bạn nghĩ như thế nào?” đúng lúc không chỉ giúp duy trì sự hòa hợp, mà còn phản ánh khả năng thấu hiểu, tự chủ và tôn trọng người khác, những phẩm chất cốt lõi của người có EQ cao.