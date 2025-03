New Zealand thoát khỏi suy thoái kinh tế

Cơ quan thống kê New Zealand vừa ra thông báo cho biết, trong Quý IV năm 2024, GDP của nước này đã tăng 0,7% sau khi tăng trưởng -1.1% vào quý trước đó. Động lực chính thúc đẩy GDP của New Zealand tăng vào cuối năm ngoái là từ lĩnh vực giao thông, bưu điện và hoạt động kho vận, tiếp đó là các chi phí cho điện, gas, nước và chi phí bán lẻ cũng như khách sạn, các dịch vụ vui chơi-giải trí.

Giá trị hàng hóa xuất khẩu cũng tăng trưởng ấn tượng với mức tăng 3.5%. Bên cạnh đó, chi tiêu của các gia đình trong dịp này cũng tăng 0,1% khi nhiều hàng hóa công nghệ được bán ra. Tuy vậy lĩnh vực xây dựng vẫn đáng lo ngại khi tiếp tục giảm tới 3,1% sau khi bắt đầu giảm vào đầu năm 2024.

Không chỉ GDP tăng trưởng mà GDP tính theo đầu người của New Zealand cũng tăng 0,4% vào cuối năm ngoái.

Nền kinh tế New Zealand bắt đầu khởi sắc khi chi tiêu gia tăng (Ảnh: Unsplash)

Bộ trưởng Tài chính New Zealand Nicola Willis nhận định, những số liệu này đang gửi tín hiệu lạc quan về nền kinh tế New Zealand và điều này có nghĩa là nhiều việc làm hơn sẽ được tạo ra và thu nhập của người dân sẽ tăng lên.

Tuy vậy, Bộ trưởng Willis cũng cho rằng mặc dù nền kinh tế đã bắt đầu cải thiện song vẫn chưa đạt được mục tiêu đề ra nên bà cho rằng con đường phía trước vẫn còn những chông gai nhưng tin tưởng trong quý I/2025 nền kinh tế New Zealand sẽ tiếp tục có tín hiệu tốt.

Vào tuần trước, Kiwibank cũng đã công bố dự báo cho thấy nền kinh tế New Zealand đang bắt đầu có dấu hiệu khả quan khi giá trị hàng hóa xuất khẩu tăng, trong đó phải kể đến các sản phẩm sữa, thịt. Đồng thời lượng hàng hóa dồi dào hơn và đồng nội tệ yếu cũng là lý do khiến cho hàng hóa của New Zealand có sức cạnh tranh hơn trên thị trường quốc tế.

Mặc dù xuất hiện dấu hiệu khả quan song những thay đổi lớn trong chính sách thuế của Mỹ cũng đang là bài toán lớn còn bỏ ngỏ và cũng có thể tác động đến tăng trưởng của New Zealand trong thời gian tới.