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Nexon công bố các đội thi vào Vòng Chung kết cuộc thi lập trình chiến lược ứng dụng AI NYPC 2026

| | Kinh tế số

Nexon công bố các đội thi vào Vòng Chung kết cuộc thi lập trình chiến lược ứng dụng AI NYPC 2026

Cuộc thi lập trình chiến lược ứng dụng AI 'NYPC 2026' khép lại Vòng Sơ loại với sự tham gia sôi nổi của gần 1.000 thí sinh đến từ Việt Nam.

Nexon, một trong những công ty game trực tuyến hàng đầu Hàn Quốc, đã hoàn tất Vòng Sơ loại trực tuyến của cuộc thi lập trình chiến lược ứng dụng AI 'NEXON Young Programmers Cup' (NYPC) và chính thức xác nhận danh sách các thí sinh xuất sắc giành quyền tham dự Vòng Chung kết.

Năm nay, NYPC được tái định hình từ một cuộc thi tập trung vào thuật toán truyền thống thành sân chơi mang tính chiến lược, đánh giá khả năng ứng dụng AI của thí sinh. Sự thay đổi này đã nhận được sự hưởng ứng tích cực từ cộng đồng. Đặc biệt, tại Việt Nam - quốc gia lần đầu tiên được lựa chọn là địa điểm tổ chức quốc tế của cuộc thi - gần 1.000 sinh viên đại học đã đăng ký tham gia hạng mục mới mang tên Master Track. Hạng mục này đánh giá năng lực dự đoán và đối phó với chiến lược của đối thủ thông qua các trận đấu mô phỏng giữa những tác nhân AI (AI Agents) do chính sinh viên phát triển.

Thông qua Vòng Sơ loại Master Track diễn ra từ ngày 29/6 đến ngày 8/7, khoảng 70 thí sinh đã giành quyền vào Vòng Chung kết. Trong số đó, nhiều đội tuyển xuất sắc đến từ Việt Nam cũng đã vượt qua Vòng Sơ loại và sẽ góp mặt tại Vòng Chung kết. Nexon sẽ tài trợ toàn bộ chi phí cho các đội tuyển này tham dự sự kiện tại Hàn Quốc, bao gồm vé máy bay khứ hồi và chi phí lưu trú.

Vòng Chung kết sẽ diễn ra tại Seoul vào ngày 29/8, bao gồm phần thi trực tiếp và lễ trao giải. Tổng giá trị giải thưởng của cuộc thi lên tới 50 triệu won Hàn Quốc (tương đương khoảng 935 triệu đồng Việt Nam). Bên cạnh các giải thưởng theo thứ hạng, những thí sinh chiến thắng ở hạng mục Master Track còn có cơ hội tham gia chương trình thực tập tại Nexon.

Cuộc thi được tổ chức với sự phối hợp của Nexon Dev Vina (NDVN) - công ty phát triển game trực thuộc Nexon tại Việt Nam. Trong thời gian tới, Nexon sẽ tiếp tục cập nhật lịch trình Vòng Chung kết và các thông tin liên quan tới thí sinh Việt Nam thông qua các kênh Facebook và Zalo chính thức.

Ông Kim Jung-wook, Chủ tịch Quỹ Nexon, chia sẻ: "Thông qua Vòng Sơ loại của NYPC với thể thức chiến lược AI hoàn toàn mới, chúng tôi đã có cơ hội chứng kiến năng lực cũng như tiềm năng phát triển của các thí sinh. Chúng tôi mong chờ được thấy tất cả các thí sinh xuất sắc nhất thể hiện trọn vẹn khả năng của mình tại Vòng Chung kết và tiếp tục tiến thêm một bước trên hành trình phát triển bản thân.

NEXON Young Programmers Cup (NYPC) là cuộc thi lập trình chiến lược tích hợp AI do Nexon tổ chức. Ra mắt lần đầu vào năm 2016, NYPC mang đến cho người tham gia cơ hội giải quyết các thử thách phức tạp thông qua sự sáng tạo, tư duy chiến lược và công nghệ.

PV

An ninh tiền tệ

Từ Khóa:
AI, nexon

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