Công an phát thông báo tới những ai nhận được tin nhắn SMS có nội dung sau

Theo thông tin từ Công an tỉnh Phú Thọ, thời gian gần đây, tình trạng các đối tượng giả danh lực lượng Công an, Cảnh sát giao thông hoặc cơ quan chức năng để thông báo vi phạm giao thông qua hình thức “phạt nguội” tiếp tục diễn biến phức tạp.

Trước thực trạng này, Công an xã Cự Đồng tăng cường tuyên truyền, khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, chủ động nhận diện và phòng tránh các thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng.

Các đối tượng thường sử dụng điện thoại, tin nhắn hoặc tài khoản mạng xã hội để liên hệ với người dân, tự xưng là cán bộ Công an, Cảnh sát giao thông và thông báo chủ phương tiện có hành vi vi phạm được hệ thống camera giám sát ghi nhận.

Tin nhắn lừa đảo (Ảnh: Công an tỉnh Phú Thọ)

Để tạo lòng tin, các đối tượng có thể cung cấp chính xác biển kiểm soát phương tiện, họ tên hoặc một số thông tin cá nhân của người dân đã thu thập từ nhiều nguồn khác nhau.

Sau khi tạo được sự tin tưởng, các đối tượng hướng dẫn người dân truy cập vào các đường link giả mạo, đăng nhập website không chính thống hoặc cài đặt ứng dụng không rõ nguồn gốc với lý do tra cứu thông tin “phạt nguội”, xác minh hồ sơ hoặc nộp phạt trực tuyến.

Trong quá trình này, các đối tượng tìm cách yêu cầu cung cấp mã OTP, mật khẩu tài khoản ngân hàng, thông tin căn cước công dân hoặc cấp quyền truy cập vào điện thoại di động. Khi có được các thông tin cần thiết, chúng nhanh chóng chiếm quyền kiểm soát tài khoản, đánh cắp dữ liệu và thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Để chủ động phòng ngừa, Công an xã Cự Đồng khuyến cáo người dân tuyệt đối không làm theo hướng dẫn từ các cuộc gọi, tin nhắn hoặc tài khoản mạng xã hội tự xưng là cơ quan chức năng khi chưa được kiểm chứng.

Người dân không truy cập các đường link lạ, không cài đặt ứng dụng theo yêu cầu của người không quen biết, đồng thời không cung cấp mã OTP, mật khẩu, thông tin tài khoản ngân hàng hoặc dữ liệu cá nhân cho bất kỳ cá nhân nào qua điện thoại hoặc mạng xã hội.

Người dân chỉ nên tra cứu thông tin vi phạm giao thông, thực hiện các thủ tục xử lý vi phạm hoặc nộp phạt thông qua các cổng thông tin điện tử, ứng dụng chính thức và cơ quan có thẩm quyền theo quy định.

Khi nhận được các cuộc gọi hoặc tin nhắn có dấu hiệu nghi vấn, cần bình tĩnh kiểm chứng thông tin, liên hệ trực tiếp với Công an xã Cự Đồng hoặc cơ quan Công an gần nhất để được hướng dẫn.

Cơ quan Công an không yêu cầu người dân chuyển tiền vào tài khoản cá nhân, không hướng dẫn cài đặt ứng dụng qua điện thoại và không yêu cầu cung cấp mã OTP để giải quyết các vi phạm giao thông.

Thời gian tới, Công an xã Cự Đồng sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm sử dụng công nghệ cao bằng nhiều hình thức phù hợp, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức phòng ngừa của người dân.

Đồng thời, khuyến khích người dân thường xuyên cập nhật các cảnh báo từ cơ quan chức năng, chia sẻ thông tin đến người thân, bạn bè, nhất là người cao tuổi và những người ít tiếp cận công nghệ, qua đó góp phần phòng ngừa hiệu quả các hành vi lừa đảo, bảo vệ tài sản, thông tin cá nhân và giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn.