Neymar liều mình

29-11-2025 - 23:42 PM | Lifestyle

Neymar chấn thương vẫn cố gắng thì đấu giúp đội bóng trụ hạng.

Dù vừa phải đối mặt với chấn thương đầu gối, tiền đạo Neymar vẫn ra sân và tỏa sáng rực rỡ, ghi bàn mở tỷ số, góp công lớn vào chiến thắng 3-0 của Santos trước Sport Recife tại vòng 36 giải vô địch Brazil.

Trước trận đấu, người hâm mộ Santos đã không khỏi lo lắng khi Neymar gặp chấn thương sụn chêm đầu gối trái và phải nghỉ trận trước đó. Các bác sĩ từng e ngại anh sẽ phải nghỉ thi đấu đến hết năm. Tuy nhiên, kết quả chẩn đoán cho thấy chấn thương không nghiêm trọng như dự kiến và ngôi sao 33 tuổi đã quyết định nén đau để thi đấu vì đội bóng.

Sự "hy sinh" này đã được đền đáp. Phút 25, nhận đường chuyền từ Guilherme Augusto, Neymar thực hiện pha đảo bóng khéo léo sang chân phải rồi tung cú sút nhanh tầm thấp vào góc gần, khiến thủ môn đội khách Sport Recife đứng chôn chân nhìn bóng vào lưới.

Đây là bàn thắng thứ hai liên tiếp của Neymar trong hai trận anh thi đấu, sau pha lập công trong trận hòa Mirassol-SP 1-1 hôm 20/11.

Neymar liều mình- Ảnh 1.

Neymar nén đau ghi bàn

Không chỉ dừng lại ở bàn mở tỷ số, Neymar tiếp tục thể hiện vai trò thủ lĩnh khi kiến tạo cho Joao Schmidt ghi bàn ấn định thắng lợi 3-0 ở phút 67. Hai bàn thắng còn lại của Santos thuộc về pha phản lưới nhà của Kal ở phút 36 và bàn của Schmidt.

Mặc dù rời sân ở phút 90 với khuôn mặt nhăn nhó và phải chườm đá đầu gối trái, Neymar vẫn bày tỏ quyết tâm lớn. HLV Juan Pablo Vojvoda đã dành lời khen ngợi cho ngôi sao của mình: "Neymar bị đau, nhưng cậu ấy đã nói với tôi vẫn muốn thi đấu. Cậu ấy đã giữ lời hứa. Neymar không cần phải chứng minh điều gì cho người hâm mộ, nhưng cậu ấy luôn muốn khẳng định bản thân".

Về phần mình, Neymar chia sẻ: "Tôi rất buồn và khó chịu vì lại gặp chấn thương. Nhưng điều đó không thể ngăn cản tôi. Tôi cần phải hướng về phía trước. Mọi chuyện đang tiến triển tốt hơn".

Tính đến hiện tại, Neymar đã ghi 8 bàn và kiến tạo 4 bàn khác trong 26 trận khoác áo Santos năm nay. Santos sẽ có trận đấu tiếp theo làm khách trên sân của Juventude tối 3/12.

Theo Hải Đăng

Phụ nữ số

