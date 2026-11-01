Nga âm thầm gạt bỏ không chỉ Đô đốc Kuznetsov 40 tuổi mà cả Peter Đại đế 37 tuổi

Hải quân Nga đang rơi vào tình cảnh trên thực tế đó là buộc phải loại bỏ 2 tàu chiến lớn nhất của mình là tàu sân bay Đô đốc Kuznetsov với 40 năm "kinh nghiệm" phục vụ và tàu tuần dương hạt nhân Peter Đại đế đã 37 năm tuổi.

Nhưng điểm mấu chốt là Nga không đủ can đảm để chính thức thừa nhận sự thật này. Vì vậy, họ buộc phải sử dụng nhiều cách diễn đạt đơn giản hóa trên truyền thông khi đề cập đến số phận tương lai của hạm đội.

Ví dụ, hiện nay các phương tiện truyền thông của Nga đang viết rằng "một ủy ban đặc biệt đã kết luận việc sửa chữa là không thích hợp" đối với tàu tuần dương hạt nhân Peter Đại đế thuộc Dự án 1144.2 Orlan, báo cáo này được công bố bên lề diễn đàn "330 năm Hạm đội Nga".

Nhưng trước đó, vào tháng 8/2025, người Nga tuyên bố chiếc Peter Đại đế vẫn có thể được đưa đi sửa chữa, thay vì "quyết định nguyên tắc" đưa ra vào năm 2023 về việc loại biên tàu tuần dương hạt nhân này.

Đã từng có ý tưởng nâng cấp con tàu, thay vì 20 bệ phóng cho tên lửa P-700 Granit, chiếc tuần dương hạm này sẽ được trang bị 80 bệ phóng đa năng cho các loại tên lửa Kalibr, Onyx hoặc Zircon, theo mô hình hiện đại hóa tàu tuần dương hạt nhân Đô đốc Nakhimov.

Nhưng có vẻ như Peter Đại đế vẫn sẽ bị tháo dỡ, nhất là khi kể từ năm 2023 nó chưa hề ra khơi và bị neo đậu tại cảng.

Tàu tuần dương hạt nhân Peter Đại đế đã neo đậu tại cảng Severodvinsk từ năm 2023.

Tình hình với tàu sân bay Đô đốc Kuznetsov thậm chí còn phức tạp hơn. Vào tháng 7/2025, báo chí Nga đưa tin chiến hạm này có thể bị tháo dỡ hoặc bán cho bên khác; sau đó không có thêm thông tin nào về số phận của con tàu.

Thay vào đó, vào mùa Hè năm 2026, một báo cáo xuất hiện liên quan đến vụ tham nhũng trong đó các nhà thầu đã dùng vòng bi Trung Quốc thay vì vòng bi Nga trong quá trình sửa chữa tàu Đô đốc Kuznetsov, gây thiệt hại 300 triệu ruble.

Việc thiếu quyết tâm thừa nhận thực tế tàu Đô đốc Kuznetsov và Peter Đại đế cuối cùng đã ngừng hoạt động là điều đáng ngạc nhiên, nhất là trong bối cảnh các cuộc thảo luận trong nước Nga về việc liệu đã đến lúc họ từ bỏ tàu chiến mặt nước cỡ lớn để tập trung vào tàu ngầm và tàu hộ vệ mang tên lửa hay chưa đang rất quyết liệt.