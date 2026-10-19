Nga cảnh báo nóng: "Châu Âu không còn lựa chọn nào khác"

Trong cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình Vesti, Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak cho rằng thị trường khí đốt châu Âu đang đối mặt với tình trạng mất cân đối cung cầu nghiêm trọng, trong khi kế hoạch cấm nhập khẩu khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) từ Nga sẽ tiếp tục gây áp lực lên nguồn cung.

Ông Novak nhận định châu Âu hiện không có giải pháp khả thi để bù đắp hoàn toàn lượng khí đốt thiếu hụt, khi eo biển Hormuz đóng cửa và một cơ sở sản xuất LNG tại Qatar phải ngừng hoạt động sau các cuộc tấn công hồi tháng 3.

Theo ông, việc các nhà hoạch định chính sách châu Âu tiếp tục cấm nhập khẩu khí đốt Nga trong hoàn cảnh này chẳng khác nào "tự bắn vào chân mình", và người tiêu dùng sẽ là đối tượng phải gánh chịu hậu quả.

Phó Thủ tướng Nga đặc biệt nhấn mạnh thời điểm lệnh cấm LNG có hiệu lực từ ngày 1/1/2027, cho rằng quyết định này khó hiểu khi thị trường năng lượng châu Âu đang thiếu nguồn cung.

Ông ước tính lượng khí đốt dự trữ của châu Âu hiện thấp hơn khoảng 10% so với mức trung bình cùng kỳ các năm trước.

Đáng chú ý, bất chấp kế hoạch loại bỏ khí đốt Nga, châu Âu vẫn tăng nhập khẩu LNG từ nước này trong những tháng gần đây.

Theo ông Novak, Nga đã cung cấp khoảng 12 triệu tấn LNG cho châu Âu trong 9 tháng đầu năm 2026, cao hơn cùng kỳ năm ngoái.

Quan chức Nga cho rằng các khách hàng châu Âu đang đẩy nhanh việc mua và tích trữ khí đốt trước khi lệnh cấm có hiệu lực vào đầu năm tới.

Cảnh báo từ Moscow được đưa ra trong bối cảnh thị trường khí đốt châu Âu đang chịu sức ép lớn từ căng thẳng Trung Đông. Hoạt động vận chuyển năng lượng qua eo biển Hormuz bị gián đoạn, trong khi nguồn cung LNG từ khu vực Vùng Vịnh suy giảm khiến cuộc cạnh tranh mua khí đốt giữa châu Âu và châu Á thêm gay gắt.

Theo Reuters, các cơ sở lưu trữ khí đốt châu Âu được dự báo chỉ đạt khoảng 75–78% công suất vào tháng 11, thấp hơn đáng kể so với mức trung bình 5 năm.

Trong khi đó, Liên minh châu Âu (EU) đã thông qua lộ trình chấm dứt nhập khẩu khí đốt Nga nhằm giảm phụ thuộc năng lượng vào Moscow. Theo quy định, lệnh cấm đối với các hợp đồng LNG dài hạn có hiệu lực từ ngày 1/1/2027, còn khí đốt vận chuyển qua đường ống sẽ được loại bỏ theo lộ trình trong năm 2027.

Theo TASS