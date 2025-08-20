Nga để ngỏ khả năng tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh với Ukraine

(Từ trái qua phải): Tổng thống Ukraine Zelensky, Tổng thống Nga Putin, Tổng thống Mỹ Trump (Ảnh: Bloomberg/Getty Images)

"Tổng thống Putin đã nhiều lần nói rằng chúng tôi không từ chối bất kỳ định dạng đàm phán nào, dù là song phương hay ba bên", Ngoại trưởng Nga Lavrov phát biểu trên kênh Rossia 24, một ngày sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố đang có sự chuẩn bị cho cuộc gặp giữa Tổng thống Putin và người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky. Ông Trump cho biết một phiên họp ba bên, có sự tham dự của ông, có thể sẽ diễn ra trong thời gian gần.

Trong cuộc phỏng vấn, Ngoại trưởng Lavrov một lần nữa cáo buộc các chính sách "bài Nga" của Kiev và việc NATO mở rộng về phía Đông là "nguyên nhân gốc rễ" của cuộc chiến. Một lần nữa, ông nhấn mạnh "không thể có thoả thuận lâu dài nếu không tôn trọng những lợi ích an ninh của Nga".

Ông Lavrov đồng thời ca ngợi Tổng thống Trump vì đã tiếp cận gần hơn với lập trường của Moscow, sau hội nghị thượng đỉnh Nga - Mỹ hôm 15/8 tại Alaska - được ông mô tả bầu không khí tại cuộc gặp là "rất tích cực".

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov (Ảnh: Bộ Ngoại giao Nga)

Cho đến nay, Điện Kremlin chỉ đưa ra thông báo rằng họ đang "xem xét khả năng" tổ chức các cuộc đàm phán trực tiếp cấp cao với Ukraine, sau cuộc điện đàm giữa Tổng thống Trump và Tổng thống Putin hôm 18/8. Cuộc gọi này diễn ra ngay sau khi ông Trump kết thúc cuộc họp đa phương tại Nhà Trắng với các lãnh đạo châu Âu và ông Zelensky, trong đó Tổng thống Mỹ ám chỉ việc Ukraine có thể nhận được đảm bảo an ninh như một phần của thỏa thuận hòa bình tiềm năng.

Tổng thống Zelensky cũng khẳng định ông sẵn sàng gặp Tổng thống Putin. Tuy nhiên, Moscow trước đây từng từ chối đàm phán trực tiếp với nhà lãnh đạo Ukraine, viện dẫn sắc lệnh năm 2022 của Kiev cấm thương lượng với Tổng thống Nga. Một quan chức cấp cao Ukraine cho biết sắc lệnh này nhằm ngăn chặn các chính trị gia trong nước tự ý tiếp xúc với Nga, nhưng không ngăn ông Zelensky trực tiếp đối thoại với ông Putin.

Trong khi đó, Thủ tướng Đức Friedrich Merz phát biểu tại Nhà Trắng rằng cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo Zelensky - Putin dự kiến diễn ra trước cuối tháng 8. Một số nguồn tin ngoại giao tiết lộ Geneva (Thụy Sĩ) được đề xuất làm địa điểm trung lập để đàm phán, trong khi một quan chức Mỹ cho rằng Hungary cũng đang được cân nhắc.