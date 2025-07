Nga đối mặt áp lực lớn: Doanh thu từ lĩnh vực quan trọng nhất giảm mạnh chưa từng có kể từ năm 2023, chịu rủi ro từ một yếu tố trong nước

Theo báo cáo mới nhất từ Bộ Tài chính Nga công bố ngày 3/7, nguồn thu ngân sách từ dầu khí của Nga trong tháng 6 vừa qua đã giảm tới 33,7% so với cùng kỳ năm trước, xuống mức thấp nhất kể từ tháng 1 năm 2023.

Cụ thể, tổng thu từ dầu và khí đốt chỉ đạt khoảng 6,3 tỷ USD (494,8 tỷ rúp), cho thấy sự suy yếu đáng lo ngại của ngành năng lượng Nga trong bối cảnh giá dầu giảm và đồng nội tệ mạnh lên.

Tính chung 6 tháng đầu năm 2025, Nga chỉ thu được khoảng 60 tỷ USD (4,73 nghìn tỷ rúp) từ dầu khí, giảm gần 17% so với cùng kỳ năm 2024. Đây là con số gây áp lực lớn lên nền kinh tế Nga, đặc biệt khi ngân sách quốc gia đang phải "căng mình" cho các khoản chi tiêu quốc phòng và quân sự cao nhất kể từ sau Chiến tranh Lạnh.

Hồi cuối tháng 4, Nga từng dự báo rằng thu ngân sách từ dầu khí năm nay sẽ thấp hơn 24% so với ước tính ban đầu, sau khi giá dầu tụt mạnh từ đầu tháng 4, khiến dầu thô Urals - mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Nga - dao động quanh mức 50 USD mỗi thùng.

Dù giá dầu thế giới từng tăng vọt trong 2 tuần hồi tháng 6 do xung đột Israel - Iran, điều này vẫn không đủ để vực dậy nguồn thu từ dầu khí của Nga. Thêm vào đó, lợi nhuận ròng của các tập đoàn dầu khí Nga trong quý I năm nay cũng giảm gần một nửa so với cùng kỳ năm ngoái, do ảnh hưởng tiêu cực từ giá dầu giảm và đồng rúp mạnh lên.

Hiện tại, cứ mỗi 3 rúp thu vào ngân sách nhà nước Nga thì có 1 rúp là từ dầu khí. Trong khi đó, lượng dầu thô xuất khẩu bằng đường biển của Nga vào cuối tháng 6 hầu như không tăng trưởng, tiếp tục duy trì quanh mức thấp nhất trong hai tháng qua.

Tham khảo Oilprice