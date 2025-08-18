Nga lần đầu đồng ý điều khoản an ninh: Ukraine có thể đạt được "Điều 5" của NATO?

Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff tiết lộ rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đồng ý với một điều khoản an ninh tương tự Điều 5 của NATO, mở đường cho một thỏa thuận hòa bình tiềm năng với Ukraine.

Đáng chú ý, đây là lần đầu tiên Nga đồng ý đưa điều khoản bảo vệ tập thể vào thỏa thuận hòa bình.

Điều 5 là một nguyên tắc cốt lõi của liên minh quân sự xuyên Đại Tây Dương gồm 32 thành viên, quy định rằng các thành viên sẽ bảo vệ đồng minh nếu bị tấn công. Đây là một trong những lý do thực sự khiến Ukraine muốn gia nhập NATO, theo đặc phái viên Mỹ Witkoff.

Nga từ lâu đã phản đối việc Ukraine gia nhập NATO và bác bỏ ý tưởng các lực lượng thành viên NATO có thể là lực lượng gìn giữ hòa bình theo một thỏa thuận ngừng bắn.

Chưa rõ Mỹ sẽ đóng góp gì cho nỗ lực này - so với châu Âu. Trước đây, ông Trump đã tuyên bố rằng quân đội Mỹ sẽ không có mặt trên bộ tại Ukraine, và nói rằng trách nhiệm bảo vệ quốc gia này thuộc về các quốc gia châu Âu.

Quan điểm các bên

Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff: "Chúng tôi đã có thể giành được sự nhượng bộ sau: Mỹ có thể cung cấp sự bảo vệ tương tự như Điều 5, đây là một trong những lý do thực sự khiến Ukraine muốn gia nhập NATO". Đặc phái viên Mỹ mô tả điều này là có thể thay đổi cục diện.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và lãnh đạo châu Âu: Nhấn mạnh rằng các đảm bảo an ninh là điều kiện tiên quyết để ký kết thỏa thuận hòa bình.

Diễn biến tiếp theo

Phiên họp thảo luận riêng trong các cuộc đàm phán hôm 18/8 tại Nhà Trắng sẽ xem xét các phương án đảm bảo an ninh cho Ukraine.

Phái đoàn châu Âu bao gồm Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Thủ tướng Đức Friedrich Merz, Thủ tướng Anh Keir Starmer, Thủ tướng Ý Giorgia Meloni, Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Ursula von der Leyen, Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb và Tổng thư ký NATO Mark Rutte sẽ tham gia cuộc gặp.