Nga sẽ cung cấp tới hơn 100 máy bay Il-114-300 cho Ấn Độ

Tập đoàn chế tạo máy bay thống nhất của Nga (UAC) cho biết đã ký kết thỏa thuận với một số hãng hàng không Ấn Độ.

Theo các văn bản đã ký và những gì dự kiến được ký kết, nhà sản xuất Nga sẽ cung cấp hơn 100 máy bay chở khách khu vực loại Il-114-300 cho Ấn Độ.

Thông tin này được đưa ra bởi Cơ quan báo chí của Bộ Công Thương Liên bang Nga.

Thỏa thuận giao hàng đã đạt được bên lề Triển lãm Innoprom-India.

Tại sự kiện này, đại diện của UAC (một đơn vị trực thuộc Tập đoàn công nghệ nhà nước Rostec) đã ký kết thỏa thuận với các đối tác Ấn Độ về việc giao 85 máy bay.

Một biên bản ghi nhớ khác đã được ký kết với Sleek Aviation về 35 máy bay trong số đó. Thỏa thuận cũng quy định việc mở một trung tâm đào tạo tại Ấn Độ và cung cấp bộ thiết bị mô phỏng chuyến bay hoàn chỉnh cho cơ sở này.

Thông cáo của Bộ Công Thương cũng đề cập đến một thỏa thuận khác: "Trong khuôn khổ chương trình kinh doanh của triển lãm, văn bản sơ bộ đã được ký kết về việc cung cấp 50 máy bay cho Pinnacle Air".

Văn bản cho thêm 20 máy bay Il-114-300 nữa dành cho hãng hàng không Air Kerala đang trong giai đoạn chuẩn bị để ký kết.

UAC đã đề xuất giải pháp toàn diện cho sự phát triển ngành vận tải hàng không Ấn Độ.

Các hãng hàng không Ấn Độ cũng đã bày tỏ sự quan tâm đến việc mua máy bay phản lực chặng ngắn SJ-100 của Nga. Ước tính nhu cầu của họ đối với loại phi cơ này có thể lên tới 300 chiếc.

Chưa dừng lại đây, Nga còn đang xúc tiến cùng sản xuất với Ấn Độ phiên bản đặc biệt của máy bay chở khách tầm trung MS-21, được sửa đổi theo yêu cầu của Ấn Độ.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Nga - ông Gennady Abramenkov nhận định Ấn Độ có tiềm năng tốt để phát triển ngành vận tải hàng không hành khách khu vực và UAC đủ năng lực để đáp ứng mọi nhu cầu của đối tác.