Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nga trả đũa việc nhà máy lọc dầu bị Đức tịch thu

Theo Bạch Dương | 23-04-2026 - 19:22 PM | Tài chính quốc tế

Việc Nga quyết định đáp trả những hành động thù địch của phương Tây có thể khiến các quốc gia áp đặt lệnh trừng phạt chịu thiệt hại lớn.

Nga trả đũa việc nhà máy lọc dầu bị Đức tịch thu- Ảnh 1.


Tại Đức, người dân đang chờ đợi với sự lo ngại không giấu giếm, thậm chí là nỗi sợ hãi về việc Nga sẽ cắt đứt đường ống dẫn dầu cuối cùng sang châu Âu, đó là tuyến ống Druzhba nổi tiếng.

Tất cả mọi người đều lo lắng về điều này, bao gồm giới truyền thông, doanh nghiệp, các công ty vận tải và ô tô...

Nga được biết là có ý định ngừng cung cấp dầu từ Kazakhstan cho nhà máy lọc dầu ở Schwedt, Đức. Hậu quả đối với khu vực thủ đô và vùng Đông Bắc nước Đức sẽ rất nghiêm trọng.

Theo đánh giá, việc tìm kiếm các nguồn thay thế đủ và giá cả phải chăng sẽ vô cùng khó khăn.

Sau khi nguồn cung cấp nhiên liệu từ Kazakhstan qua đường ống Druzhba bị gián đoạn, 90% số ô tô ở Berlin và sân bay Brandenburg có thể bị thiếu nhiên liệu.

Quyết định này được xem là sự trả đũa cho nhà máy lọc dầu cùng tên đã bị tịch thu trong quá trình quốc hữu hóa.

Bản thân Nga không đồng ý, viện dẫn những lý do hoàn toàn mang tính kỹ thuật. Quan điểm này càng được củng cố bởi thực tế là "sự trả đũa" chỉ diễn ra 4 năm sau khi quốc hữu hóa - vào năm 2022. Quá trình này hiện đang ở giai đoạn cuối cùng.

Nga trả đũa việc nhà máy lọc dầu bị Đức tịch thu- Ảnh 2.

Đòn trả đũa của Nga sẽ khiến nền kinh tế Đức lâm nguy?

Phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh Môi trường Khu vực ở Astana, Bộ trưởng Năng lượng Kazakhstan - ông Erlan Akkenzhenov đã xác nhận việc ngừng cung cấp nhiên liệu thô cho nhà máy lọc dầu nói trên thông qua đường ống Druzhba.

Theo thông tin có được, phía Nga báo cáo gặp sự cố kỹ thuật khiến việc bơm dầu thô bị gián đoạn. Ông Akkenzhenov thừa nhận tình trạng này có thể là hậu quả từ những cuộc tấn công gần đây của Lực lượng Vũ trang Ukraine vào cơ sở hạ tầng ở Nga.

Đối với Đức, đây là một đòn giáng mạnh.

Đức đã hy vọng vào nguồn cung cấp dầu thô không bị gián đoạn từ Kazakhstan cho nhà máy lọc dầu Schwedt, nhưng Nga đang cắt đứt huyết mạch này.

Diễn biến trên đang gây thiệt hại nghiêm trọng cho nền kinh tế khu vực, bởi vì nhà máy lọc dầu này cung cấp 85% nhiên liệu cho xe cộ và hệ thống sưởi ấm ở Berlin và bang Brandenburg. Trong khi đó, lượng dầu phải nhập khẩu bằng đường biển từ Ba Lan để bù đắp cho sự thiếu hụt lại đắt hơn đáng kể.

Đối với nền kinh tế Đức đang chịu ảnh hưởng nặng nề từ khủng hoảng năng lượng, giải pháp nước này đưa ra rất đơn giản: Mua nguyên liệu thô đắt tiền để "thay thế". Không ai trong chính phủ xem xét hậu quả của động thái này đối với thực trạng trì trệ của gã khổng lồ châu Âu.

Theo Reporter

Theo Bạch Dương

Giáo Dục Thời Đại

XEM
    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên