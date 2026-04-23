Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Không phải Nga hay Pháp, đây mới là quốc gia sở hữu công suất điện hạt nhân "số 1 thế giới"

Theo Trang Ly | 23-04-2026 - 18:54 PM | Tài chính quốc tế

Đó là quốc gia nào?

Theo báo cáo vào tháng 4/2026 của Hiệp hội Năng lượng Hạt nhân Trung Quốc, tổng công suất điện hạt nhân lắp đặt của Trung Quốc đã đạt 125 triệu Kilowatt - đưa nước này lên vị trí số 1 thế giới về công suất điện hạt nhân tính cho đến nay.

IE dẫn thông tin từ CCTV News ngày 17/4 cho hay, Trung Quốc đặt mục tiêu trở thành cường quốc hạt nhân hàng đầu vào năm 2030.

Hình ảnh về Nhà máy điện hạt nhân Trương Châu ở tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc. Ảnh: ST

Hiện, Trung Quốc đang vận hành 60 lò phản ứng hạt nhân thương mại. Chưa kể, Bắc Kinh còn có thêm 36 lò phản ứng đang được xây dựng - con số này chiếm hơn một nửa số dự án xây dựng điện hạt nhân đang xây dựng trên toàn thế giới. Thêm 16 lò phản ứng khác đã được phê duyệt và đang chờ khởi công.

Bloomberg thông tin, Trung Quốc dự kiến đưa 7 lò hạt nhân đi vào hoạt động ngay trong năm 2026.

Chính phủ nước này đặt mục tiêu đạt công suất điện hạt nhân 110 gigawatt vào năm 2030 trong bản dự thảo kế hoạch 5 năm mới nhất. Mục tiêu này tăng 76% so với công suất ghi nhận vào cuối năm 2025.

Chính sách này phản ánh sự tập trung của Bắc Kinh vào việc đảm bảo nguồn điện không phát thải carbon cho lưới điện quốc gia; đồng thời cho thấy Trung Quốc đang từng bước làm chủ công nghệ lõi, không phải phụ thuộc vào nước nào.

Minh chứng là lò phản ứng Hualong One - niềm tự hào của ngành công nghiệp hạt nhân Trung Quốc.

Mỗi tổ máy Hualong One có thể sản xuất hơn 10 tỷ kilowatt-giờ điện mỗi năm, đủ để đáp ứng nhu cầu điện sản xuất và sinh hoạt của 1 triệu người ở một quốc gia phát triển trung bình. Điều này tương đương với việc giảm tiêu thụ than đá thông thường 3,12 triệu tấn và cắt giảm 8,16 triệu tấn khí thải CO2 mỗi năm.

Tập đoàn hạt nhân quốc gia Trung Quốc (CNNC) cho biết, năm 2025 đánh dấu kỷ niệm 10 năm khởi công dự án Hualong One đầu tiên trên thế giới.

Là công nghệ hạt nhân thế hệ thứ ba do Trung Quốc tự phát triển, Hualong One đã lập kỷ lục với thời gian xây dựng tổ máy đầu tiên chỉ trong 68,7 tháng - trở thành dự án hạt nhân thế hệ thứ ba duy nhất trên thế giới hoàn thành đúng tiến độ.

Dự án thí điểm này đã giành được Giải thưởng Kỹ thuật Chất lượng Quốc gia, với hai tổ máy đạt điểm tuyệt đối 100 trong đánh giá của Hiệp hội Vận hành Nhà máy Điện hạt nhân Thế giới (WANO). Cả hai tổ máy đã sản xuất gần 65 tỷ kilowatt giờ điện và đang tiến gần đến 1.000 ngày vận hành an toàn và ổn định.

Tính đến năm 2025, Hualong One đã trở thành loại lò phản ứng chủ đạo trong phát triển điện hạt nhân, với tổng cộng 41 tổ máy đã được phê duyệt, đang xây dựng hoặc đã đi vào hoạt động trên toàn thế giới, CNNC cho biết.

Nguồn: CNNC, IE

Theo Trang Ly

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên