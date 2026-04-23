Iran nêu lý do chưa thể ngừng bắn toàn diện với Mỹ

Phát biểu ngày 22/4, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf cho biết sẽ không thể có lệnh ngừng bắn toàn diện giữa hai nước nếu lệnh phong tỏa hải quân của Mỹ đối với các cảng của Iran tiếp diễn.

Đây là bình luận đầu tiên của Chủ tịch Quốc hội Ghalibaf kể từ sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ gia hạn thỏa thuận ngừng bắn giữa Mỹ và Iran.

“Một lệnh ngừng bắn hoàn toàn chỉ có ý nghĩa nếu không bị vi phạm bởi việc phong tỏa hàng hải và giữ nền kinh tế thế giới làm con tin”, ông Ghalibaf viết trên X.

“Việc mở lại eo biển Hormuz là không thể với sự vi phạm trắng trợn thỏa thuận ngừng bắn như vậy”, ông nói thêm, tuyên bố “Mỹ và Israel đã không đạt được mục tiêu của họ thông qua hành động gây hấn quân sự, và sẽ không đạt được điều đó thông qua hành vi bắt nạt”.

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian trước đó cũng lặp lại quan điểm trên, nhấn mạnh rằng ngoại giao, chứ không phải áp lực, mới là điều cần thiết cho các cuộc đàm phán hòa bình.

“Cộng hòa Hồi giáo Iran hoan nghênh đối thoại và thỏa thuận, và sẽ tiếp tục làm như vậy”, ông nói trong một bài đăng trên mạng xã hội, gửi đến Mỹ và Israel.

“Vi phạm cam kết, phong tỏa và đe dọa là những trở ngại chính đối với các cuộc đàm phán thực sự. Thế giới sẽ thấy sự mâu thuẫn giữa tuyên bố và hành động của các ông”.

Mặc dù cả hai nước đều tuyên bố sẵn sàng nối lại hoạt động chiến đấu, nhưng thỏa thuận ngừng bắn hiện vẫn được duy trì. Việc gia hạn thỏa thuận ngừng bắn chỉ diễn ra sau khi rõ ràng là các quan chức Iran sẽ không tham dự cuộc đàm phán vòng hai ở Pakistan để phản đối lệnh phong tỏa của Mỹ.

Amir-Saeid Iravani - Đại sứ Iran tại Liên Hợp Quốc - cho biết việc Mỹ gỡ lệnh phong tỏa là điều kiện cần thiết để các cuộc đàm phán tiếp tục.

Khi được hỏi liệu sự yên bình của thời gian ngừng bắn có được duy trì hay không, Đại sứ Iravani nói với các phóng viên: “Chúng tôi không phải là bên khởi xướng hành động quân sự. Họ đã khởi xướng cuộc chiến chống lại chúng tôi. Nếu họ muốn ngồi vào bàn đàm phán và tìm kiếm một giải pháp chính trị, chúng tôi đã sẵn sàng”.

Tổng thống Mỹ Donald Trump không đặt ra thời hạn cho việc gia hạn thỏa thuận ngừng bắn, nhưng ông gợi ý rằng việc bao vây các cảng của Iran sẽ tiếp tục được sử dụng như đòn bẩy cho các cuộc đàm phán trong tương lai.

Trong bối cảnh lệnh phong tỏa vẫn còn hiệu lực và chưa có ngày nào được ấn định cho các cuộc đàm phán, nhiều người lo ngại rằng giao tranh có thể tiếp tục bất cứ lúc nào.

Phóng viên Ali Hashem của Al Jazeera đưa tin từ Tehran cho biết, Iran đang trải qua “tình trạng không chiến tranh, cũng không hòa bình”.

“Các lệnh trừng phạt vẫn còn đó. Lệnh phong tỏa vẫn còn đó. Không ai có thể lên kế hoạch cho tuần tới hay tuần sau nữa. Các doanh nghiệp chỉ đang chờ xem cuộc chiến này sẽ kết thúc như thế nào”, Hashem nói.