Nga triển khai lực lượng hộ tống vũ trang để bảo vệ các tàu thương mại

Một tàu thương mại của Nga.

“Các tàu thương mại Nga hiện đã được phép hộ tống bởi các đội cứu hỏa cơ động. Biện pháp này nhằm đối phó với các mối đe dọa tiềm tàng và đảm bảo việc vận chuyển hàng hóa thiết yếu đến các cảng quốc tế không bị gián đoạn”, ông Nikolai Patrushev, trợ lý Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết trong một thông báo chính thức hôm 25/3.

Bước đi này được đưa ra nhằm đáp trả một loạt các sự cố và nỗ lực phong tỏa các tuyến đường hàng hải Nga mà Moscow coi là một âm mưu cố ý nhằm gây bất ổn cho hệ thống hậu cần toàn cầu.

Các đơn vị cơ động được trang bị hệ thống an ninh hiện đại sẽ được triển khai trực tiếp trên tàu chở hàng rời và tàu chở dầu, cho phép phản ứng nhanh chóng đối với bất kỳ hành động khiêu khích nào trên vùng biển quốc tế.

Trước đó, ông Patrushev đã nhiều lần thu hút sự chú ý đến chiến dịch chưa từng có tiền lệ nhằm vào các tàu dân sự thực hiện hoạt động xuất khẩu từ các cảng Nga.

Theo ông, áp lực quốc tế và các hành động gây hấn của một số đối tượng gây ra rủi ro trực tiếp cho thủy thủ đoàn và sự an toàn tài sản.

Việc đưa vào sử dụng lực lượng hộ tống vũ trang cho các tàu dân sự báo hiệu sự chuyển hướng của Nga sang một chính sách mạnh mẽ hơn, nhằm bảo vệ các lợi ích kinh tế của mình trên các đại dương thế giới.

Các chuyên gia nhận định, việc sử dụng các đội hỏa lực cơ động là một biện pháp chính đáng trong bối cảnh các cơ chế luật hàng hải truyền thống đang trở nên kém hiệu quả, và các tuyến đường thương mại đang trở thành khu vực đối đầu địa chính trị.