Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nga vừa có động thái không ngờ: Phát tín hiệu mở đường cho doanh nghiệp phương Tây quay lại với dự án có công suất 250.000 thùng dầu/ngày

16-08-2025 - 19:06 PM | Tài chính quốc tế

Một sắc lệnh mới đã được ký kết nhằm mở đường cho các doanh nghiệp phương Tây quay trở lại với dự án dầu khí khổng lồ của Nga là Sakhalin-1.

Nga vừa có động thái không ngờ: Phát tín hiệu mở đường cho doanh nghiệp phương Tây quay lại với dự án có công suất 250.000 thùng dầu/ngày- Ảnh 1.

Mới đây, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký một sắc lệnh mở đường cho các nhà đầu tư nước ngoài, bao gồm cả tập đoàn dầu khí hàng đầu của Mỹ là Exxon Mobil, có cơ hội lấy lại cổ phần trong dự án dầu khí Sakhalin-1.

Động thái này diễn ra đúng thời điểm ông Putin tham dự hội nghị thượng đỉnh với cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Alaska, nơi hai bên bàn về cơ hội hợp tác kinh doanh và khả năng chấm dứt xung đột ở Ukraine.

Sắc lệnh mới được xem là bước tiếp theo của quyết định được ban hành hồi tháng 10/2022, khi Nga ra lệnh quốc hữu hóa Sakhalin-1, tước quyền điều hành của Exxon - cổ đông nước ngoài lớn nhất với 30% cổ phần. Exxon sau đó đã rút hoàn toàn khỏi Nga, ghi nhận khoản thiệt hại lên tới 4,6 tỷ USD.

Tuy nhiên, các nhà quan sát cho rằng khả năng phương Tây dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với Nga để mở đường cho dòng vốn quay trở lại là điều còn xa vời. Ngay cả khi các rào cản pháp lý được gỡ bỏ, những doanh nghiệp như Exxon cũng phải cân nhắc kỹ lưỡng sau khi đã tốn kém không ít chi phí để rút khỏi thị trường Nga 3 năm trước.

Song, theo một số nguồn tin, nhóm của ông Trump đang xem xét khả năng dỡ bỏ một số biện pháp trừng phạt nếu đạt được tiến triển trong đàm phán hòa bình Ukraine. Hiện tại, Sakhalin-1 không nằm trong danh sách các dự án bị Mỹ trừng phạt trực tiếp.

Sắc lệnh mới quy định rõ nếu muốn khôi phục cổ phần, các cổ đông nước ngoài phải chủ động thực hiện các biện pháp thúc đẩy việc dỡ bỏ lệnh trừng phạt phương Tây. Đồng thời, họ phải ký các hợp đồng cung cấp thiết bị cần thiết cho dự án, cũng như chuyển tiền vào các tài khoản thuộc dự án Sakhalin-1.

Dự án Sakhalin-1, nằm ở vùng Viễn Đông nước Nga, là một trong những mỏ dầu và khí đốt lớn nhất của nước này, với trữ lượng dồi dào và giá trị thương mại cao. Trước khi quốc hữu hóa, ngoài Exxon, các cổ đông trong dự án còn bao gồm tập đoàn dầu khí quốc doanh Rosneft của Nga, ONGC Videsh của Ấn Độ và SODECO của Nhật Bản. Trong khi Exxon bị loại khỏi dự án, các cổ đông Ấn Độ và Nhật Bản vẫn được giữ quyền sở hữu.

Vào tháng 12/2024, ông Putin từng ký một sắc lệnh gia hạn thời hạn bán cổ phần của Exxon trong Sakhalin-1 đến năm 2026, cho thấy Nga vẫn để ngỏ khả năng hợp tác trở lại với các nhà đầu tư phương Tây nếu tình hình địa chính trị cho phép.

Tham khảo Reuters﻿

Từng sống trong cảnh 'kiếm được bao nhiêu trả nợ bấy nhiêu', giáo viên trẻ tiết lộ bí quyết thoát khỏi nợ nần, thu nhập có thêm hơn 50 triệu/tháng bằng cách ai cũng làm được

Vu Lam

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
CEO Robinhood hé lộ 2 “tay to” giúp vượt bão giông quanh cuộc khủng hoảng “cá con vây cá mập” rúng động giới đầu tư toàn cầu: Tên tuổi ai cũng biết

CEO Robinhood hé lộ 2 “tay to” giúp vượt bão giông quanh cuộc khủng hoảng “cá con vây cá mập” rúng động giới đầu tư toàn cầu: Tên tuổi ai cũng biết Nổi bật

Đi Trung Quốc, thấy người dân ở đây coi một thứ là điều hiển nhiên, chuyên gia kinh ngạc thốt lên: Cuộc đua đã ngã ngũ, Mỹ còn lâu mới đuổi kịp

Đi Trung Quốc, thấy người dân ở đây coi một thứ là điều hiển nhiên, chuyên gia kinh ngạc thốt lên: Cuộc đua đã ngã ngũ, Mỹ còn lâu mới đuổi kịp Nổi bật

Giải mã cái bắt tay của Tổng thống Donald Trump và Tổng thống Putin

Giải mã cái bắt tay của Tổng thống Donald Trump và Tổng thống Putin

16:48 , 16/08/2025
Thảm họa chồng chất vì mưa lớn ở Nam Á, hàng trăm người thiệt mạng chỉ trong một ngày

Thảm họa chồng chất vì mưa lớn ở Nam Á, hàng trăm người thiệt mạng chỉ trong một ngày

16:15 , 16/08/2025
Nhà đầu tư thất vọng trước sự im lặng của hai Tổng thống Mỹ - Nga

Nhà đầu tư thất vọng trước sự im lặng của hai Tổng thống Mỹ - Nga

15:52 , 16/08/2025
Kỳ tích của Trung Quốc: Sản xuất thành công pin xe điện năng lượng gấp đôi loại hiện đại nhất, nâng gấp 4 lần quãng đường xe chạy, thách thức cả đinh đâm xuyên

Kỳ tích của Trung Quốc: Sản xuất thành công pin xe điện năng lượng gấp đôi loại hiện đại nhất, nâng gấp 4 lần quãng đường xe chạy, thách thức cả đinh đâm xuyên

13:31 , 16/08/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên