Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov.

“Nga đang xúc tiến công tác chuẩn bị cho chuyến thăm của đại diện "bộ ba châu Âu", gồm: Pháp, Đức và Anh”, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov thông báo hôm 20/11.

Ông Ryabkov cũng lưu ý, các bên hiện chưa đạt được thỏa thuận về thời điểm diễn ra vòng đàm phán tiếp theo về Ukraine.

Trước đó, ngày 19/11, phát biểu với báo giới tại Thâm Quyến (Trung Quốc), Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, Nga đã gửi lời mời qua kênh ngoại giao để châu Âu cử các đại diện tới Moscow, làm rõ lập trường của họ về an ninh khu vực cũng như tiến trình đàm phán liên quan đến Ukraine.

“Việc bàn về an ninh châu Âu mà thiếu vắng châu Âu là điều bất hợp lý”, ông Putin nói, đồng thời cho biết phía Mỹ cũng đang thúc giục Nga chấp nhận sự tham gia của châu Âu vào tiến trình này.