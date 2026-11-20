Theo thông tin từ các công tố viên, chủ sở hữu một địa điểm tổ chức trò chơi nhập vai trốn thoát (escape room) tại Đài Bắc, Đài Loan (Trung Quốc) đã bị truy tố vào ngày 18/11 với các tội danh bao gồm ngộ sát do bất cẩn và vi phạm Đạo luật An toàn và Sức khỏe Nghề nghiệp, sau khi một nhân viên tử vong trong lúc đóng vai ma treo cổ.

Văn phòng Công tố Quận Đài Bắc cho biết công ty Rostart Games cùng chủ sở hữu mang họ Cổ đã bị truy tố sau khi quá trình điều tra phát hiện các biện pháp đảm bảo an toàn lao động không đầy đủ đã góp phần gây ra vụ tai nạn chết người vào ngày 10 tháng 5. Nữ nhân viên thiệt mạng là cô Ngô, 29 tuổi, người đảm nhận vai ma treo cổ tại địa điểm mang chủ đề kinh dị "Bệnh viện Vĩnh Xuân" (Yongchun Hospital) của cơ sở này.

Hình ảnh một căn phòng tại địa điểm giải trí trò chơi trốn thoát Rostart Games

Các công tố viên tường thuật lại rằng trong quá trình biểu diễn, cô Ngô đã tròng một sợi dây thừng gai thô buộc trên trần nhà vào cổ mình. Tuy nhiên, cô đã bị mất thăng bằng khi những tấm thảm xốp ghép mà cô đang đứng lên bị xê dịch, khiến sợi dây siết chặt quanh cổ và làm cô ngạt thở.

Những người chơi sau khi thấy trò chơi không diễn ra như dự kiến đã báo cho nhân viên của cơ sở. Các đồng nghiệp đã phát hiện cô Ngô nằm bất động và lập tức đưa đi cấp cứu tại bệnh viện, nhưng cô đã qua đời vào ngày 15 tháng 5 do tổn thương não vì thiếu oxy.

Phía công tố xác định ông Cổ đã không cố định chắc chắn các tấm thảm xốp cũng như để cô Ngô biểu diễn một mình. Căn phòng này cũng hoàn toàn thiếu camera giám sát, hệ thống liên lạc nội bộ hay nút bấm khẩn cấp để nhân sự bên ngoài có thể theo dõi buổi diễn hoặc giúp cô Ngô cầu cứu trong trường hợp khẩn cấp. Những thiếu sót này đã vi phạm các quy định về an toàn lao động yêu cầu người sử dụng lao động phải bảo vệ nhân viên khỏi các mối nguy hiểm liên quan đến sàn nhà và bề mặt làm việc, đồng thời cấu thành hành vi bất cẩn dẫn đến cái chết của nạn nhân.

Ngoài ra, các công tố viên đã quyết định không truy tố người giám sát địa điểm mang họ Hoàng, với lý do người này không phải là chủ sử dụng lao động của cô Ngô cũng như không phải người chịu trách nhiệm chính tại hiện trường. Vào thời điểm xảy ra vụ việc, ông Hoàng đang giám sát một trò chơi khác.

Nguồn: Taipei Times