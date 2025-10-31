Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Khai thác chủ đề cuộc sống của những người phụ nữ ở độ tuổi 30, Gió Ngang Khoảng Trời Xanh liên tục gây sốt mạng xã hội. Đặc biệt trong những diễn biến gần đây, sự xuất hiện của nhân vật Linh (Lan Phương) - tiểu tam lăm le phá nát hạnh phúc của Mỹ Anh (Phương Oanh), càng khiến phim hot hơn bao giờ hết.

"Ngại hết cả tiểu tam Lan Phương, Phương Oanh 1-0"- Ảnh 1.

Tạo hình của Lan Phương trong vai Linh tiểu tam

Đáng chú ý nhất vẫn là trích đoạn "ngại hết cả tiểu tam" trong tập 36 của gió Ngang Khoảng Trời Xanh.

Theo đó, lúc này, Linh hẹn gặp Mỹ Anh ngoài quán để bàn về việc hợp tác, nói chuyện vui vẻ với nhau. Trời sắp đổ mưa lớn nên Đăng nhất quyết đến đón vợ. Trong ánh mắt Linh thoáng lên nét đố kỵ khó che giấu. Mỹ Anh với sự tử tế và vô tư vốn có còn ngỏ ý để chồng mình đưa Linh về vì trời sắp mưa lớn. Linh, trong cơn sĩ diện, liền vội đáp rằng không cần, vì mình có có người đưa rước tận tình.

"Ngại hết cả tiểu tam Lan Phương, Phương Oanh 1-0"- Ảnh 2.

Đăng gọi điện, nằng nặc muốn tới rước Mỹ Anh

"Ngại hết cả tiểu tam Lan Phương, Phương Oanh 1-0"- Ảnh 3.

Linh đố kỵ ra mặt

Nhưng "đời không chiều lòng tiểu tam". Trời mưa lớn, tài xế taxi hủy chuyến liên tục, còn người đàn ông mà Linh gọi nhờ thì chỉ nói vài câu qua loa rồi cúp máy vì đang đi du lịch.

Cảnh Linh đứng bần thần trước cửa quán, vừa tủi thân vừa ê chề chứng kiến Mỹ Anh đón rước tận nơi, thậm chí cô còn khóc ngay tại chỗ khiến khán giả phải bật cười vì quá là... đáng đời.

"Ngại hết cả tiểu tam Lan Phương, Phương Oanh 1-0"- Ảnh 4.

"Ngại hết cả tiểu tam Lan Phương, Phương Oanh 1-0"- Ảnh 5.

Linh khóc ngay tại chỗ vì quá ê chề

"Ngại hết cả tiểu tam Lan Phương, Phương Oanh 1-0"- Ảnh 6.

Nhiều người bình luận cho rằng chưa biết cái kết của tiểu tam sẽ đi về đâu, rằng cô ta sẽ cao tay thế nào, chỉ biết ở tập mới nhất, Linh đang tự biến mình thành trò cười, thua đau trước chính thất dù Mỹ Anh còn chưa nắm được sự tình. 

Màn "tự vả" này khiến khán giả vừa buồn cười vừa... hả hê.

Những bình luận của cư dân mạng:

- "Ngại mà có thể lên núi ở luôn đó Linh ơi, thấy mà quê giùm".

- "Thấy cũng tội mà thôi xứng đáng, ai bảo làm tiêu tam, cố giành chồng với người ta".

- "Cũng xinh, cũng đẹp mà cái nết đó nên không có ai chân thành là đúng rồi".

- "Ngại hết cả tiểu tam".

- "Đã nhìn người ta hạnh phúc rồi còn bị giá xe tăng cao".

Khi người xen vào tình yêu của người khác thua từ vạch xuất phát

Nhiều người cũng bình luận cho rằng phân cảnh này không chỉ cho thấy sự tinh tế trong cách đạo diễn xử lý tình huống mà cho thấy người thứ ba dù có cố tỏ ra tự tin đến đâu thì vẫn là kẻ yếu trong cuộc đua tình cảm.

Linh tưởng rằng mình đang chiếm được cảm tình của người đàn ông có gia đình, nhưng thật ra với Đăng đó chỉ là một lần lỡ dại, một mối quan hệ không danh phận, không điểm tựa.

Cơn mưa lớn đó chính là phép thử phũ phàng cho cái ảo tưởng của Linh. Và ngay cả với những "con mồi" khác cũng tương tự, không một ai sẵn sàng đón cô như cách Đăng nằng nặc phải đưa được Mỹ Anh về. Linh có tự tin đến đâu thì cũng thua trên đường đua tình cảm Mỹ Anh hiện tại chưa biết sự tình nhưng có lẽ khi câu chuyện sáng tỏ, cô cũng không cần trả thù hay làm ầm ĩ, chỉ bằng sự tử tế và lòng tự trọng, cô sẽ khiến chồng cùng tiểu tam phải tự soi vào cái sai của mình.

Giống như trong bản gốc 30 Chưa Phải Là Hết, cái thắng của chính thất không nằm ở việc giành lại chồng, mà ở chỗ cô vẫn giữ được giá trị, trong khi kẻ chen ngang đánh mất tất cả.

"Phim chỉ là phim, nhưng cảnh Linh bị bỏ lại giữa mưa khiến nhiều người phải suy nghĩ. Bởi ngoài đời, không ít phụ nữ từng chọn lối rẽ sai, tưởng rằng tình yêu có thể biện minh cho mọi thứ. Thế nhưng, hạnh phúc không đến từ việc cướp giật, mà từ sự tử tế và chính trực. Linh có thể đẹp, quyến rũ, giỏi dùng lời nói, nhưng cô thiếu điều quan trọng nhất, là vị trí xứng đáng trong một mối quan hệ", một cư dân mạng bình luận

Nguồn ảnh: VTV

Theo PV

Phụ nữ số

