Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ngắm mỹ nhân này 1 tỷ lần vẫn phải than trời vì quá đẹp: Đi đến đâu sáng bừng đến đó, cả Hàn Quốc có đúng 1 người

03-10-2025 - 09:15 AM | Lifestyle

Tâm điểm chú ý đổ dồn về mỹ nhân này khi cô xuất hiện tại Seoul International Drama Awards.

Mới đây, nhiều ngôi sao lớn tại làng phim Hàn Quốc đã cùng đổ bộ Seoul International Drama Awards. Đáng chú ý, sự kiện lần này có sự góp mặt của IU. Vốn được xem là một trong những mỹ nhân đẹp nhất Kbiz thời điểm hiện tại, IU đã mang đến một phong độ nhan sắc vô cùng ấn tượng làm nức lòng người hâm mộ.

Ngắm mỹ nhân này 1 tỷ lần vẫn phải than trời vì quá đẹp: Đi đến đâu sáng bừng đến đó, cả Hàn Quốc có đúng 1 người- Ảnh 1.

Cận cảnh nhan sắc đẹp hoàn hảo của IU tại Seoul International Drama Awards.

Ngắm mỹ nhân này 1 tỷ lần vẫn phải than trời vì quá đẹp: Đi đến đâu sáng bừng đến đó, cả Hàn Quốc có đúng 1 người- Ảnh 2.

Ngắm mỹ nhân này 1 tỷ lần vẫn phải than trời vì quá đẹp: Đi đến đâu sáng bừng đến đó, cả Hàn Quốc có đúng 1 người- Ảnh 3.

Diện trang phục sáng màu, cùng với đó là kiểu tóc tết đầy nữ tính, IU khiến người xem không khỏi cảm thán tại sao trên đời lại có người đẹp hoàn hảo tới vậy. Cô vừa thể hiện được khí chất của một minh tinh, nhưng đồng thời cũng có sự dịu dàng, gần gũi đúng với biệt danh "em gái quốc dân" mà công chúng vẫn thường dùng để gọi cô.

Ngắm mỹ nhân này 1 tỷ lần vẫn phải than trời vì quá đẹp: Đi đến đâu sáng bừng đến đó, cả Hàn Quốc có đúng 1 người- Ảnh 4.

Đến cả bóng lưng của IU cũng mang dáng dấp mỹ nhân.

Trên mạng xã hội, netizen đang không tiếc lời khen dành cho IU. Dưới đây là một vài bình luận đáng chú ý:

- Bả biết bả xinh trời.

- Trời ơi xinh điên.

- Nay tạo hình xinh yêu quá trời ấy, đúng màu tủ của chị rồi.

- Kiểu tóc tết xong để 1 bên nhìn dịu quá trời. Thật sự là ngắm IU không biết bao nhiêu lần rồi nhưng lần nào cũng thích mê luôn ấy. Với tui thì IU, Yoona với Suzy là best của best.

- Ôi trời ơi xinh thế.

Không chỉ gây chú ý bởi nhan sắc hoàn hảo, IU còn nhận rất nhiều lời chúc mừng khi đoạt giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất (truyền hình) nhờ vai nữ chính trong Khi Cuộc Đời Cho Bạn Quả Quýt. Trong năm 2025, đây có thể nói là tác phẩm xuất sắc và tạo tiếng vang lớn bậc nhất. Nó không chỉ thành công vang dội ở Hàn Quốc mà còn gây sốt ở nhiều quốc gia khác nhau.

Ngắm mỹ nhân này 1 tỷ lần vẫn phải than trời vì quá đẹp: Đi đến đâu sáng bừng đến đó, cả Hàn Quốc có đúng 1 người- Ảnh 5.

IU được vinh danh là Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất (truyền hình).

Ngắm mỹ nhân này 1 tỷ lần vẫn phải than trời vì quá đẹp: Đi đến đâu sáng bừng đến đó, cả Hàn Quốc có đúng 1 người- Ảnh 6.

Ở tác phẩm này, IU đảm nhận hai vai là Ae Sun lúc trẻ con gái của cô là Geum Myeong. Trong đó, nhân vật Ae Sun đặc biệt được khán giả yêu thích, khi mà IU thể hiện quá tốt hình tượng một cô gái nghèo nhưng đầy mạnh mẽ, kiên cường với cuộc đời và hết mình cho tình yêu. Mối tình giữa cô cùng với Gwan Sik (Park Bo Gum) đã khiến hàng triệu khán giả cùng khóc, cùng cười với nhân vật. Chính bởi vậy, việc IU được vinh danh tại Seoul International Drama Awards rõ ràng là hoàn toàn xứng đáng.

Ngắm thêm những khung hình xinh đẹp của IU tại Seoul International Drama Awards:

Ngắm mỹ nhân này 1 tỷ lần vẫn phải than trời vì quá đẹp: Đi đến đâu sáng bừng đến đó, cả Hàn Quốc có đúng 1 người- Ảnh 7.

Chú thích ảnh

Ngắm mỹ nhân này 1 tỷ lần vẫn phải than trời vì quá đẹp: Đi đến đâu sáng bừng đến đó, cả Hàn Quốc có đúng 1 người- Ảnh 8.

Ngắm mỹ nhân này 1 tỷ lần vẫn phải than trời vì quá đẹp: Đi đến đâu sáng bừng đến đó, cả Hàn Quốc có đúng 1 người- Ảnh 9.

Ngắm mỹ nhân này 1 tỷ lần vẫn phải than trời vì quá đẹp: Đi đến đâu sáng bừng đến đó, cả Hàn Quốc có đúng 1 người- Ảnh 10.

Ngắm mỹ nhân này 1 tỷ lần vẫn phải than trời vì quá đẹp: Đi đến đâu sáng bừng đến đó, cả Hàn Quốc có đúng 1 người- Ảnh 11.

Ngắm mỹ nhân này 1 tỷ lần vẫn phải than trời vì quá đẹp: Đi đến đâu sáng bừng đến đó, cả Hàn Quốc có đúng 1 người- Ảnh 12.

Thu Phong

Mỹ nhân Việt "lấn lướt" Lisa (BLACKPINK) khi đọ sắc, được Taylor Swift ôm khen 1 câu mà sĩ tới nóc

Theo Thu Phong

Đời sống & pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Tin vui cho người dân Hưng Yên và cộng đồng phía Đông Hà Nội

Tin vui cho người dân Hưng Yên và cộng đồng phía Đông Hà Nội Nổi bật

Mẹ U50 bật mí: "4 cách nhỏ giúp tôi tích lũy đều mỗi tháng - giờ về hưu sống an nhàn"

Mẹ U50 bật mí: "4 cách nhỏ giúp tôi tích lũy đều mỗi tháng - giờ về hưu sống an nhàn" Nổi bật

Phương Oanh và Shark Bình giàu cỡ nào?

Phương Oanh và Shark Bình giàu cỡ nào?

08:50 , 03/10/2025
Phạm Băng Băng, Địch Lệ Nhiệt Ba và Na Trát da trắng mịn: Hóa ra đều chuộng 1 kiểu ăn uống tăng sinh collagen, cứ ra chợ là có sẵn

Phạm Băng Băng, Địch Lệ Nhiệt Ba và Na Trát da trắng mịn: Hóa ra đều chuộng 1 kiểu ăn uống tăng sinh collagen, cứ ra chợ là có sẵn

08:34 , 03/10/2025
Những 'dân chơi' của giới giải trí Việt

Những 'dân chơi' của giới giải trí Việt

08:16 , 03/10/2025
Nhan sắc nóng bỏng của ngọc nữ "hot" nhất nhì Vbiz, xây biệt thự 2 mặt tiền ở TP.HCM, U40 chưa chồng

Nhan sắc nóng bỏng của ngọc nữ "hot" nhất nhì Vbiz, xây biệt thự 2 mặt tiền ở TP.HCM, U40 chưa chồng

07:50 , 03/10/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên