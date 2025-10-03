Ngắm mỹ nhân này 1 tỷ lần vẫn phải than trời vì quá đẹp: Đi đến đâu sáng bừng đến đó, cả Hàn Quốc có đúng 1 người

Mới đây, nhiều ngôi sao lớn tại làng phim Hàn Quốc đã cùng đổ bộ Seoul International Drama Awards. Đáng chú ý, sự kiện lần này có sự góp mặt của IU. Vốn được xem là một trong những mỹ nhân đẹp nhất Kbiz thời điểm hiện tại, IU đã mang đến một phong độ nhan sắc vô cùng ấn tượng làm nức lòng người hâm mộ.

Cận cảnh nhan sắc đẹp hoàn hảo của IU tại Seoul International Drama Awards.

Diện trang phục sáng màu, cùng với đó là kiểu tóc tết đầy nữ tính, IU khiến người xem không khỏi cảm thán tại sao trên đời lại có người đẹp hoàn hảo tới vậy. Cô vừa thể hiện được khí chất của một minh tinh, nhưng đồng thời cũng có sự dịu dàng, gần gũi đúng với biệt danh "em gái quốc dân" mà công chúng vẫn thường dùng để gọi cô.

Đến cả bóng lưng của IU cũng mang dáng dấp mỹ nhân.

Trên mạng xã hội, netizen đang không tiếc lời khen dành cho IU. Dưới đây là một vài bình luận đáng chú ý:

- Bả biết bả xinh trời.

- Trời ơi xinh điên.

- Nay tạo hình xinh yêu quá trời ấy, đúng màu tủ của chị rồi.

- Kiểu tóc tết xong để 1 bên nhìn dịu quá trời. Thật sự là ngắm IU không biết bao nhiêu lần rồi nhưng lần nào cũng thích mê luôn ấy. Với tui thì IU, Yoona với Suzy là best của best.

- Ôi trời ơi xinh thế.

Không chỉ gây chú ý bởi nhan sắc hoàn hảo, IU còn nhận rất nhiều lời chúc mừng khi đoạt giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất (truyền hình) nhờ vai nữ chính trong Khi Cuộc Đời Cho Bạn Quả Quýt. Trong năm 2025, đây có thể nói là tác phẩm xuất sắc và tạo tiếng vang lớn bậc nhất. Nó không chỉ thành công vang dội ở Hàn Quốc mà còn gây sốt ở nhiều quốc gia khác nhau.

IU được vinh danh là Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất (truyền hình).

Ở tác phẩm này, IU đảm nhận hai vai là Ae Sun lúc trẻ con gái của cô là Geum Myeong. Trong đó, nhân vật Ae Sun đặc biệt được khán giả yêu thích, khi mà IU thể hiện quá tốt hình tượng một cô gái nghèo nhưng đầy mạnh mẽ, kiên cường với cuộc đời và hết mình cho tình yêu. Mối tình giữa cô cùng với Gwan Sik (Park Bo Gum) đã khiến hàng triệu khán giả cùng khóc, cùng cười với nhân vật. Chính bởi vậy, việc IU được vinh danh tại Seoul International Drama Awards rõ ràng là hoàn toàn xứng đáng.

Ngắm thêm những khung hình xinh đẹp của IU tại Seoul International Drama Awards:

