Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ngắm trọn vẹn hình hài "siêu" dự án 2,14 ha phía Đông hồ Hoàn Kiếm, dự kiến khởi công tháng 10

22-09-2025 - 09:55 AM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Cùng ngắm hình ảnh phối cảnh quảng trường phía Đông hồ Hoàn Kiếm.

Ngắm trọn vẹn hình hài "siêu" dự án 2,14 ha phía Đông hồ Hoàn Kiếm, dự kiến khởi công tháng 10- Ảnh 1.

Ngày 16/9, UBND phường Hoàn Kiếm, chủ đầu tư Dự án đầu tư xây dựng quảng trường - công viên phía Đông Hồ Gươm, đã thông báo tới các tổ chức, cá nhân kế hoạch thu hồi đất thực hiện dự án.

Sau khi di dời 17 cơ quan và 42 hộ dân, quảng trường - công viên phía đông Hồ Gươm rộng 2,14 ha dự kiến được khởi công xây dựng trước 10/10.

Khu vực nghiên cứu lập quy hoạch tổng mặt bằng có quy mô diện tích hơn 26.300m2, dự kiến, sẽ hình thành một quảng trường liên kết với không gian cây xanh phía Đông hồ Hoàn Kiếm, tạo nên không gian sinh hoạt cộng đồng, tổ chức các hoạt động nghệ thuật, triển lãm và sự kiện văn hóa.

Ngắm trọn vẹn hình hài "siêu" dự án 2,14 ha phía Đông hồ Hoàn Kiếm, dự kiến khởi công tháng 10- Ảnh 2.

Phối cảnh minh họa quảng trường - công viên phía Đông hồ Hoàn Kiếm có tổng diện tích 2,14 ha.

Ngắm trọn vẹn hình hài "siêu" dự án 2,14 ha phía Đông hồ Hoàn Kiếm, dự kiến khởi công tháng 10- Ảnh 3.

Quảng trường mới sẽ kết hợp với không gian cây xanh, tạo điểm nhấn sinh hoạt cộng đồng, tổ chức các hoạt động nghệ thuật, triển lãm và sự kiện văn hóa.

Ngắm trọn vẹn hình hài "siêu" dự án 2,14 ha phía Đông hồ Hoàn Kiếm, dự kiến khởi công tháng 10- Ảnh 4.

Trong phạm vi quảng trường - công viên phía Đông, TP Hà Nội dự kiến xây dựng công trình ngầm (3 tầng hầm), với tổng diện tích sàn xây dựng khoảng 42.300 m2.

Ngắm trọn vẹn hình hài "siêu" dự án 2,14 ha phía Đông hồ Hoàn Kiếm, dự kiến khởi công tháng 10- Ảnh 5.

Theo quy hoạch, trong 3 tầng hầm ở quảng trường phía Đông hồ Hoàn Kiếm, sàn công trình thương mại, văn hóa với diện tích khoảng 14.000 m2; sàn kỹ thuật, khu phụ trợ khoảng 5.100 m2; không gian giao thông và dốc hầm khoảng 12.700 m2; diện tích đỗ xe khoảng 10.370 m2.

Ngắm trọn vẹn hình hài "siêu" dự án 2,14 ha phía Đông hồ Hoàn Kiếm, dự kiến khởi công tháng 10- Ảnh 6.

Quảng trường cũng sẽ kết hợp với phát triển hệ thống mạng lưới đường sắt đô thị.

Ngắm trọn vẹn hình hài "siêu" dự án 2,14 ha phía Đông hồ Hoàn Kiếm, dự kiến khởi công tháng 10- Ảnh 7.

Các tuyến đường đi bộ sẽ được mở rộng, kết hợp với hệ thống xe điện để giảm thiểu phương tiện cá nhân, tạo môi trường thân thiện với người đi bộ.

Ngắm trọn vẹn hình hài "siêu" dự án 2,14 ha phía Đông hồ Hoàn Kiếm, dự kiến khởi công tháng 10- Ảnh 8.

Quảng trường sẽ được tổ chức đồng bộ với hệ thống cây xanh, thảm cỏ, lát đá, bãi đỗ xe và các hạ tầng kỹ thuật như chiếu sáng, cấp thoát nước, WiFi, camera an ninh..

Phường Hoàn Kiếm dự kiến sẽ khởi công phân kỳ 1 của dự án trước ngày 10/10. Phân kỳ 2 sẽ được phường nghiên cứu kỹ lưỡng với định hướng theo quy hoạch được duyệt và ý kiến của UBND TP Hà Nội.




Theo H.Linh

Thanh niên Việt

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Ngay cuối năm nay, Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng sẽ khởi công nhà xưởng phụ trợ ôtô điện hơn 21.400 tỷ đồng tại Hà Tĩnh

Ngay cuối năm nay, Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng sẽ khởi công nhà xưởng phụ trợ ôtô điện hơn 21.400 tỷ đồng tại Hà Tĩnh Nổi bật

Hà Tĩnh mở đường dự án 17.000 tỷ, khai thác "mỏ vàng" khổng lồ, sẵn có: Người dân và đất nước cùng có lợi

Hà Tĩnh mở đường dự án 17.000 tỷ, khai thác "mỏ vàng" khổng lồ, sẵn có: Người dân và đất nước cùng có lợi Nổi bật

Diễn biến mới tại sân vận động 22.000 chỗ ngồi lớn nhất miền núi phía Bắc, trị giá hơn 500 tỷ đồng sắp hoàn thành

Diễn biến mới tại sân vận động 22.000 chỗ ngồi lớn nhất miền núi phía Bắc, trị giá hơn 500 tỷ đồng sắp hoàn thành

09:49 , 22/09/2025
Vượt đèn đỏ theo hiệu lệnh của CSGT có bị phạt nguội không?

Vượt đèn đỏ theo hiệu lệnh của CSGT có bị phạt nguội không?

09:28 , 22/09/2025
Gấp rút thi công 2 dự án cao tốc trục dọc, trục ngang ở miền Tây

Gấp rút thi công 2 dự án cao tốc trục dọc, trục ngang ở miền Tây

08:23 , 22/09/2025
Đừng bỏ lỡ: Loạt quyền lợi bảo hiểm thất nghiệp sắp có hiệu lực từ 1/1/2026, hàng triệu lao động chờ đón

Đừng bỏ lỡ: Loạt quyền lợi bảo hiểm thất nghiệp sắp có hiệu lực từ 1/1/2026, hàng triệu lao động chờ đón

07:45 , 22/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên