Ngắm Vành đai 3 từ trên cao qua khu đô thị ở TP.HCM trước ngày thông xe

MỚI NHẤT!
02-12-2025 - 16:50 PM |
Bất động sản
Ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News tại công trường phía Đông TP.HCM đoạn 14,7km qua các gói XL1 đến gói thầu XL3 đã cơ bản hoàn thiện. Các đơn vị thi công đang tăng tốc những hạng mục cuối để sẵn sàng thông xe kỹ thuật ngày 19/12.
Theo ghi nhận tại gói thầu XL3, các nhịp cầu chạy qua khu vực Vinhomes Grand Park đã nối thông suốt, hình thành trục cầu vượt cao xuyên qua khu dân cư.
Các đơn vị thi công đang gấp rút hoàn thiện những hạng mục cuối, đảm bảo đủ điều kiện thông xe kỹ thuật theo đúng chỉ đạo của Bộ Xây dựng.
Theo ghi nhận từ khu đô thị Vinhomes Grand Park kéo dài đến gói thầu XL2, công tác hoàn thiện lan can, dải phân cách và các hạng mục hạ tầng phụ trợ đang được triển khai đồng loạt. Đáng chú ý, khu vực này đang lắp đặt hệ thống kính chống ồn, chống bụi nhằm bảo đảm an toàn và giảm tác động môi trường khi tuyến đường đi vào vận hành.
Tại gói thầu XL2, công tác thi công cũng được triển khai khẩn trương, các hạng mục chính được huy động tối đa nhân lực, máy móc để hoàn thành đúng tiến độ.
Tại gói thầu XL2, công nhân chia thành nhiều mũi, tập trung lắp đặt gờ lan can và hoàn thiện những hạng mục còn lại tại trụ 90 và trụ 83. Trên công trường, máy móc, vật liệu được huy động tối đa, các mảng cầu cạn đã hiện rõ hình hài, thể hiện nỗ lực bám sát tiến độ thông xe kỹ thuật theo kế hoạch.
Ông Nguyễn Minh Tân, công nhân thi công tại gói XL2, cho biết các hạng mục chính cơ bản đã hoàn thiện và đủ điều kiện phục vụ thông xe kỹ thuật. Trong ngày, đội thi công tiến hành gác dầm tại trụ 82 và 83 để nối liền toàn tuyến với các gói XL1 và XL3, tạo mạch liên thông qua khu đô thị Vinhomes Grand Park.
Song song với trục cầu vượt trên cao, tuyến đường song hành cũng đang được triển khai đồng loạt. Đơn vị thi công huy động máy móc, thiết bị để đẩy nhanh tiến độ.
Tại gói thầu XL1, hiện chỉ còn khoảng 3 nhịp trụ cầu chưa gác dầm, các nhịp còn lại của đường trên cao đã thông suốt kéo dài đến gói thầu XL2.
Gói thầu XL1 là hạng mục quan trọng, kết nối Đồng Nai và TP.HCM, đóng vai trò then chốt trong việc hoàn thiện tuyến đường trên cao.
Theo báo cáo của Bộ Xây dựng, đến ngày 19/12, đường Vành đai 3 sẽ thông xe kỹ thuật một số đoạn với tổng chiều dài 29,2 km/70,1 km. Cụ thể, TP.HCM thông xe 14,7 km cầu cạn trên địa bàn TP Thủ Đức cũ; tỉnh Đồng Nai 5 km; tỉnh Bình Dương cũ 3,1 km và tỉnh Long An cũ 6,4 km.
Ngoài các đoạn đã thông xe kỹ thuật, một số đoạn tuyến khác dài tổng cộng 37,1 km cũng đang được triển khai. Trong đó, TP.HCM có 32,6 km trên địa bàn các huyện Củ Chi cũ, Hóc Môn cũ, Bình Chánh cũ; tỉnh Bình Dương cũ 4,5 km; còn lại 2,4 km tại nút giao Tân Vạn và 1,32 km tại nút giao Bình Chuẩn đang tiếp tục thi công.
Dự kiến đến 30/4/2026, toàn bộ 70,1 km sẽ hoàn thành thông xe và thông xe kỹ thuật; đến 30/6/2026, dự án đường Vành đai 3 TP.HCM, bao gồm cả đường song hành, thông xe toàn bộ.
Tổng tuyến Vành đai 3 TP.HCM dài 76,3 km, đi qua TP.HCM mới, Đồng Nai và Tây Ninh, với tổng mức đầu tư 75.378 tỷ đồng. Theo chủ đầu tư, 10 gói thầu xây lắp chính đang triển khai bám sát tiến độ, đồng thời huy động tối đa nguồn lực để bù thời gian chậm do nhiều yếu tố như thiếu vật liệu, di dời hạ tầng hay nhà thầu chậm tiến độ, nhằm đảm bảo hoàn thiện toàn tuyến vào giữa năm 2026.
Theo Lương Ý
VTC News
Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082
Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân
Liên hệ quảng cáo
Hotline:
Email: doanhnghiep@admicro.vn
© Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.