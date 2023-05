Ngân hàng Bản Việt vừa phân phối được 52 triệu cổ phiếu để tăng vốn

Ngân hàng Bản Việt vừa công bố thông tin hoàn thành việc phân phối đợt 1 của phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. Theo đó số lượng cổ phiếu phân phối thành công đợt 1 (tính đến ngày 8/5/2023) là hơn 52 triệu cổ phiếu trong tổng số hơn 92 triệu cổ phiếu dự kiến phát hành, giá phát hành 10.000 đồng/cổ phiếu. Số cổ phiếu còn lại hơn 39,5 triệu cổ phiếu sẽ được phân phối tiếp trong đợt 2 (dự kiến hết tháng 5/2023) với giá chào bán 10.000 đồng/cổ phần và sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm kể từ ngày kết thúc đơt chào bán.

Việc phân phối cổ phiếu đang đi đúng kế hoạch và lộ trình đã được thông qua tại ĐHĐCĐ 2023. Sau đợt phân phối này nâng tổng số vốn điều lệ dự kiến của Ngân hàng lên 5.139 tỷ đồng.

Tại ĐHĐCĐ năm 2023 vừa qua, Ngân hàng Bản Việt đã báo cáo về việc triển khai kế hoạch tăng vốn 2022. Theo đó việc chia cổ phiếu thưởng với tỷ lệ 15% và quyền mua cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 4:1, dự kiến hoàn thành trong tháng 5/2023.

Đồng thời, Ngân hàng Bản Việt cũng đã được cổ đông thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu từ nguồn vốn chủ sở hữu với tỷ lệ 10% và Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của Ngân hàng - ESOP với tổng giá trị phát hành tối đa theo mệnh giá là 150 tỷ đồng, nâng tổng vốn điều lệ trong năm 2024 lên 5.803 tỷ đồng.



Trong tháng 4 vừa qua, Bản Việt công bố thông tin dự kiến chuyển giao dịch cổ phiếu BVB từ UpCom của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) sang HOSE say hơn 2 năm thực hiện giao dịch tại sàn này, nhằm tạo thêm điều kiện thuận lợi cho việc giao dịch cổ phiếu của cổ đông.

Tính đến 31/3/2023, tổng tài sản đạt 78.600 tỷ đồng, tăng nhẹ so với cùng kỳ 2022. Huy động vốn từ các tổ chức kinh tế (không bao gồm các tổ chức tín dụng) và dân cư đạt hơn 62 nghìn tỷ đồng, tăng 9% so với quý 1/2022 và củng cố vững chắc thanh khoản của Ngân hàng. Dư nợ tín dụng đạt hơn 53 nghìn tỷ đồng, tăng hơn 5% so với cuối năm trước và tăng 8% so với cùng kỳ 2022. Mảng ngân hàng số tăng trưởng mạnh với số lượng khách hàng mới trên Ngân hàng số Digimi tăng hơn 2 lần so với cùng kỳ 2022, số lượng giao dịch và giá trị giao dịch tăng lần lượt 56% và 15%.