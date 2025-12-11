Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Ngân hàng BIDV phát cảnh báo mới

11-12-2025 - 15:58 PM | Smart Money

Ngân hàng phát đi cảnh báo mới sau khi ghi nhận nhiều email mạo danh với nội dung như “xác minh danh tính”, “xác minh giao dịch” xuất hiện trong thời gian gần đây.

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển (BIDV) vừa cảnh báo về thủ đoạn email giả mạo ngân hàng.

Theo BIDV, gần đây xuất hiện nhiều email mạo danh BIDV với nội dung như “xác minh danh tính”, “xác minh giao dịch”… và gắn kèm nút/link để dụ khách hàng truy cập. Các link này có thể chứa mã độc hoặc dùng để đánh cắp thông tin cá nhân, thông tin tài khoản, thông tin thẻ.

BIDV khẳng định mọi thông tin chỉ được gửi từ email có địa chỉ bidv.com.vn, tuyệt đối KHÔNG đính kèm nút hoặc link yêu cầu khách hàng nhấn vào.

Khách hàng chú ý:

- Không bấm vào bất kỳ đường link nào trong email đáng ngờ

- Không cung cấp thông tin đăng nhập, OTP, số thẻ… cho bất kỳ ai

Khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo, hãy liên hệ ngay Hotline 1900 9247 (hỗ trợ 24/7) hoặc đến Chi nhánh/Phòng giao dịch BIDV gần nhất trong giờ hành chính hoặc trình báo cơ quan Công an nơi gần nhất để được hỗ trợ kịp thời.


Thu Thủy

An ninh tiền tệ

