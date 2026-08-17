Ngân hàng cảnh báo 3 chiêu lừa đảo lột sạch tài khoản người dùng

VPBank cảnh báo chiêu trò đánh tráo chip thẻ thanh toán cực kỳ tinh vi

Mới đây, VPBank đã chính thức gửi thông điệp cảnh báo đến người dùng về thủ đoạn đánh tráo chip trên thẻ thanh toán. Kẻ gian bằng nhiều cách tiếp cận đã lén lút thay thế con chip hợp lệ trên thẻ của khách hàng bằng một con chip giả mạo nhằm thực hiện các giao dịch trái phép. Điều nguy hiểm nhất là chủ thẻ thường không hề hay biết sự thay đổi này vì chiếc thẻ vẫn có thể thực hiện thanh toán bình thường khi cắm trực tiếp vào máy POS.

Ảnh: VPBank

Tuy nhiên, có một dấu hiệu nhận biết quan trọng là tính năng thanh toán không tiếp xúc sẽ đột nhiên ngừng hoạt động. Người dùng cần chú ý quan sát kỹ khu vực mặt chip trên thẻ, đặc biệt cảnh giác nếu thấy các dấu hiệu bất thường như bong tróc, có vết dán đè, trầy xước, cong vênh hoặc đổi màu. Các chuyên gia ngân hàng khuyến cáo người dân nên ưu tiên sử dụng các phương thức thanh toán một chạm, hoặc liên kết thẻ với Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay để hạn chế dùng thẻ vật lý. Khi đi du lịch hoặc công tác nước ngoài, đặc biệt là tại các thị trường như Thái Lan, Lào, Malaysia và Hong Kong, người dùng càng phải nâng cao cảnh giác với thủ đoạn đánh tráo này.

BIDV khuyến cáo toàn bộ khách hàng cẩn trọng tin nhắn giả mạo

Không chỉ dừng lại ở thẻ vật lý, tội phạm mạng còn lợi dụng công nghệ cao để chiếm đoạt tài sản. BIDV cho biết thời gian qua đã ghi nhận hàng loạt kịch bản mạo danh tinh vi, từ việc giả danh cơ quan chức năng đến việc gửi tin nhắn SMS hiển thị tên định danh của chính ngân hàng. Các tin nhắn này thường thông báo đổi điểm thưởng thẻ tín dụng hoặc tặng quà, kèm theo một đường link yêu cầu người dùng nhập thông tin cá nhân. Thực chất, đây là cạm bẫy nhằm đánh cắp dữ liệu thẻ và thông tin đăng nhập ngân hàng điện tử. Phía ngân hàng khẳng định tuyệt đối không bao giờ gửi tin nhắn kèm đường link yêu cầu cung cấp các thông tin bảo mật nhạy cảm.

Ảnh: BIDV

Cùng lúc đó, ABBank cũng lên tiếng cảnh báo về các chiến dịch lừa đảo tinh vi sử dụng trí tuệ nhân tạo. Kẻ xấu dùng AI để tạo ra các website giả mạo giao diện ngân hàng, đơn vị vận chuyển hoặc sàn thương mại điện tử với độ chân thực cực cao. Nguy hiểm hơn, hệ thống lừa đảo này có khả năng ghi nhận mọi dữ liệu ngay khi người dùng vừa gõ phím, dù chưa hề bấm nút gửi đi. Việc luôn kiểm tra kỹ tên miền, từ chối click vào các đường link lạ và chủ động kích hoạt tính năng xác thực đa yếu tố là cách tốt nhất để bảo vệ an toàn cho tài khoản.

Trước sự bùng nổ của các thủ đoạn lừa đảo thao túng tâm lý, Ngân hàng Nhà nước đã triển khai hệ thống thông tin hỗ trợ quản lý, giám sát và phòng ngừa rủi ro gian lận, gọi tắt là SIMO. Chỉ tính đến tháng 7 vừa qua, hệ thống này đã phát đi hơn 4,6 triệu lượt cảnh báo, giúp hơn 1,5 triệu khách hàng kịp thời tạm dừng hoặc hủy các giao dịch bất thường. Tổng số tiền được bảo toàn thành công lên đến gần 5.500 tỉ đồng, một con số cho thấy hiệu quả rõ rệt của các biện pháp phòng vệ từ xa.

Bên cạnh việc đẩy mạnh đối chiếu dữ liệu sinh trắc học với căn cước công dân gắn chip, ngành ngân hàng hiện nay còn áp dụng cơ chế thời gian chờ đối với các giao dịch chuyển tiền trực tuyến đến tài khoản thụ hưởng mới. Người dùng có thể chủ động thiết lập thời gian chờ tối thiểu 24 giờ cho các khoản chuyển tiền từ 400 triệu đồng trở lên. Khoảng thời gian vàng này giúp khách hàng có cơ hội bình tĩnh kiểm tra lại thông tin người nhận, phá vỡ kịch bản hối thúc chuyển tiền của tội phạm mạng và kịp thời ngăn chặn mọi rủi ro mất mát tài sản.