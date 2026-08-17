Tài khoản MB Bank 0942xxx858 phát sinh giao dịch 10.170.000 đồng, người đàn ông SN 1971 phải trình báo công an

Theo thông tin từ Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, Công an xã Hưng Phú (tỉnh Hưng Yên) đã nhanh chóng phối hợp với Công an địa phương bạn xác minh, hỗ trợ trao trả lại hơn 10 triệu đồng do người dân chuyển nhầm tài khoản.

Trình báo tại trụ sở Công an xã Hưng Phú, ông N.V.T (SN 1971, trú tại thôn Đại Đồng, xã Hưng Phú, tỉnh Hưng Yên) cho biết: Ngày 8/8/2026, ông phát hiện tài khoản ngân hàng MB Bank của mình bất ngờ nhận được 10.170.000 đồng từ một tài khoản lạ. Nêu cao tinh thần cảnh giác trước các thủ đoạn lừa đảo công nghệ cao hiện nay, đồng thời với mong muốn trả lại tài sản cho người chuyển nhầm, ông T đã chủ động đến cơ quan Công an báo cáo sự việc và nhờ hỗ trợ tìm chủ nhân số tiền.

Ông N.V.T tại xã Hưng Phú, tỉnh Hưng Yên trao trả số tiền đã chuyển khoản nhầm cho anh C.V.H tại xã Khánh Lâm, tỉnh Cà Mau. Ảnh: CQCA

Tiếp nhận thông tin, Công an xã Hưng Phú đã khẩn trương khai thác, tra cứu trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư kết hợp các biện pháp nghiệp vụ để xác minh thông tin chủ tài khoản chuyển đến. Qua đó, xác định người gửi là ông C.V.K (SN 1982, HKTT tại xã Khánh Lâm, tỉnh Cà Mau). Cán bộ Công an xã Hưng Phú đã chủ động liên hệ với anh K, đồng thời trao đổi nghiệp vụ với Công an xã Khánh Lâm (tỉnh Cà Mau) để phối hợp làm rõ.

Qua xác minh tại địa bàn Cà Mau, lực lượng chức năng xác định: Khoảng 5h ngày 7/8/2026, anh K thực hiện giao dịch chuyển tiền mua cây keo lai cho một người dân cùng địa phương. Tuy nhiên, do bấm sai chữ số trong dãy số tài khoản (nhầm từ số 0942xxx808 sang 0942xxx858), toàn bộ số tiền trên đã chuyển nhầm vào tài khoản của ông N.V.T tại xã Hưng Phú, tỉnh Hưng Yên.

Ngay sau khi hoàn tất thủ tục xác minh theo đúng quy định của pháp luật, ngày 11/8/2026, dưới sự chứng kiến và hỗ trợ của Công an xã Hưng Phú và Công an xã Khánh Lâm, toàn bộ số tiền 10.170.000 đồng đã được chuyển trả an toàn cho anh C.V.K. Xúc động khi nhận lại tài sản từ khoảng cách địa lý xa xôi, anh K đã gửi lời cảm ơn sâu sắc tới tập thể Cán bộ chiến sĩ Công an xã Hưng Phú cùng nghĩa cử cao đẹp của ông N.V.T.

Việc xử lý nhanh chóng, trách nhiệm vụ việc không chỉ khẳng định vai trò, hiệu quả của lực lượng Công an xã chính quy trong việc ứng dụng công nghệ, dữ liệu dân cư giải quyết mâu thuẫn, sự cố cho Nhân dân, mà còn góp phần lan tỏa tấm gương "Người tốt - Việc tốt", làm đẹp thêm hình ảnh người chiến sĩ Công an nhân dân trong lòng Dân.