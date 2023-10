Ngân hàng đầu tiên công bố BCTC quý 3/2023, tỷ lệ nợ xấu chỉ 0,77%

Ngân hàng TMCP Bắc Á (BacABank – BAB) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2023.

Lợi nhuận trước thuế quý 3/2023 của ngân hàng ở mức 77 tỷ đồng, giảm tới 73% so với cùng kỳ năm 2022. Nguyên nhân lợi nhuận giảm mạnh chủ yếu do hoạt động kinh doanh cốt lõi – thu nhập lãi thuần trong quý 3/2023 chỉ đạt 426 tỷ đồng, giảm 33% so với cùng kỳ.

Các mảng kinh doanh khác của BacABank có tỷ trọng đóng góp khá nhỏ trong tổng thu nhập hoạt động. Lãi từ hoạt động dịch vụ trong quý 3 của ngân hàng ở mức 23 tỷ đồng, giảm nhẹ 1,4% so với cùng kỳ. Lãi từ kinh doanh ngoại hối đạt 35 tỷ, cao gấp 17 lần cùng kỳ. Lãi từ hoạt động mua bán chứng khoán đạt 13 tỷ, giảm 45%. Lãi thuần từ hoạt động khác đạt 3 tỷ đồng.

Theo đó, tổng thu nhập hoạt động quý 3 của ngân hàng là 512 tỷ đồng, giảm 774 tỷ đồng so với cùng kỳ. Lũy kế 9 tháng, tổng thu nhập hoạt động đạt 1.909 tỷ đồng, tăng 2,3%.

Trong khi đó, chi phí hoạt động 9 tháng đầu năm của BacABank tăng 21,6% so với cùng kỳ lên 1.306 tỷ đồng. Chi phí dự phòng rủi ro giảm 32,7% xuống 52 tỷ đồng.

Từ đó, lợi nhuận trước thuế 9 tháng của ngân hàng đạt 551 tỷ đồng, giảm 22,9% so với cùng kỳ.

Tại ngày 30/9/2023, tổng tài sản BacABank đạt 145 nghìn tỷ đồng, tăng 12,6% so với cuối năm 2022. Dư nợ cho vay khách hàng đạt hơn 98,6 nghìn tỷ đồng, tăng 2,1% so với quý 2 và tăng 4,8% so với đầu năm. Tiền gửi khách hàng đạt gần 114,6 nghìn tỷ đồng, tăng 18,2% so với đầu năm.

Nợ xấu tại BacABank cuối tháng 9/2023 là 762 tỷ đồng, tăng thêm 83 tỷ so với cuối quý 2. Tỷ lệ nợ xấu của ngân hàng tăng từ 0,55% hồi đầu năm lên 0,7% cuối quý 2 và 0,77% cuối quý 3/2023. Dù vậy, BacABank tiếp tục nằm trong nhóm những ngân hàng có tỷ lệ nợ xấu thấp nhất.

Tỷ lệ bao phủ nợ xấu tiếp tục sụt giảm, từ 204% hồi đầu năm xuống 158% (cuối quý 2/2023) và xuống tiếp 144% (cuối quý 3/2023).