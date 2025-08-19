Ngân hàng không nói về tiền: MB Priority định nghĩa “Hạnh phúc” cho tài chính cao cấp

Hạnh phúc – nền tảng khác biệt của MB Priority

Kết quả này phản ánh một sự dịch chuyển quan trọng – khi những khách hàng thuộc phân khúc ưu tiên bắt đầu tìm kiếm những "Định nghĩa mới" về hạnh phúc, vượt ra ngoài thước đo tiền bạc. Qua dữ liệu và thấu hiểu, MB Priority là một trong số ít thương hiệu tài chính nhanh chóng nắm bắt xu hướng này.

Trong khi nhiều thương hiệu tài chính vẫn tập trung vào tài sản, lãi suất hay lợi nhuận, MB Priority lựa chọn khởi đầu bằng một chủ đề nhân văn: hạnh phúc. Theo đại diện ngân hàng, đây là cách MB mở rộng vai trò của mình, không chỉ đồng hành trong quản lý tài chính mà còn trong hành trình xây dựng một đời sống trọn vẹn, tinh thần bền vững.

Bức tranh từ cộng đồng: Hạnh phúc không định nghĩa bằng giá trị vật chất

Kết quả từ hàng nghìn ý kiến thu thập đã phác họa một bức tranh nhân văn: 89% khách hàng MB khi được hỏi – không định nghĩa hạnh phúc bằng giá trị vật chất, mà tìm thấy hạnh phúc trong những điều giản dị và gần gũi. Đó có thể là một bữa cơm sum vầy, sức khỏe dồi dào, sự sẻ chia trong gia đình, hay đơn giản là sự bình an trong tâm hồn.

Kết quả này cho thấy một xu hướng xã hội tích cực: con người ngày càng đề cao giá trị tinh thần, học cách trân trọng những khoảnh khắc thường nhật thay vì chạy theo các mục tiêu tài chính vô tận.

MB Priority – Đồng hành hơn cả tài chính, là hạnh phúc cho mỗi người

Đại diện MB chia sẻ: "Chúng tôi đã lựa chọn con đường khác biệt khi đặt hạnh phúc làm trung tâm của MB Priority. Thực tế từ cuộc khảo sát đã khẳng định lựa chọn đó là đúng đắn: hạnh phúc không chỉ đến từ tiền bạc hay vật chất, mà từ những giá trị tinh thần bền vững – di sản để lại cho thế hệ sau, sự bình an khi sống trọn vẹn với những gì mình đang có, hay niềm vui sẻ chia cùng người thân. Chính hành trình tìm kiếm và gìn giữ những giá trị ấy mới là đích đến của mỗi người. Và MB luôn mong muốn trở thành người bạn đồng hành tin cậy trên hành trình đó."

Chiến dịch "MB Priority – Hạnh phúc trong từng khoảnh khắc" không chỉ dừng lại ở một thông điệp truyền thông, mà còn là lời khẳng định tầm nhìn "Vì hạnh phúc khách hàng" của MB – một ngân hàng đang phục vụ hơn 33 triệu người dùng tại Việt Nam, mang đến trải nghiệm ưu việt vượt trên khuôn khổ dịch vụ tài chính thông thường.

