Ngân hàng liên hệ, nữ sinh 2010 xác nhận có giao dịch chuyển khoản 19 triệu đồng, liền báo công an

Theo Công an tỉnh Đồng Nai, trưa ngày 30/8/2025, ông Phan Đình Quân (trú tại tỉnh Tây Ninh) vô tình chuyển nhầm số tiền 19 triệu đồng vào tài khoản của em Sầm Thị Trúc Ly (sinh năm 2010, học sinh lớp 10A3 Trường THCS-THPT Tân Tiến, xã Tân Tiến, tỉnh Đồng Nai).

Sau khi được ngân hàng thông báo và liên hệ, em Ly với tinh thần trách nhiệm công dân và phẩm chất trung thực của một đoàn viên thanh niên đã chủ động cung cấp thông tin, đến trụ sở Công an xã Tân Tiến để trình báo sự việc.

Tiếp nhận thông tin, Công an xã Tân Tiến đã khẩn trương xác minh, hướng dẫn các thủ tục cần thiết để hai bên làm việc. Đến 16 giờ cùng ngày, ông Quân đã hoàn tất thủ tục và nhận lại đầy đủ số tiền.

Hành động kịp thời, tận tụy và chuyên nghiệp của Công an xã Tân Tiến không chỉ giúp người dân nhanh chóng nhận lại tài sản, mà còn góp phần lan tỏa những tấm gương "người tốt, việc tốt" trong cộng đồng. Bên cạnh đó, việc làm trung thực của em Sầm Thị Trúc Ly xứng đáng được tuyên dương, nhân rộng, trở thành hình mẫu đẹp cho thế hệ trẻ.

Trước đó, ngày 28/8/2025, Công an xã Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An cũng tiếp nhận nội dung trình báo của chị Hoàng Thị Quỳnh, với nội dung: do sơ suất chị Quỳnh đã chuyển nhầm số tiền 110 triệu đồng sang tài khoản ngân hàng của người lạ.

Ngay sau khi tiếp nhận, Công an xã Tân Kỳ tập trung rà soát, xác minh thông tin, xác định được chủ tài khoản do chị Hoàng Thị Quỳnh chuyển nhầm số tiền 110 triệu đồng là anh Lê Văn Thiện, trú tại xóm Hoà Lạc, xã Nghĩa Đồng, tỉnh Nghệ An. Công an xã Tân Kỳ đã liên hệ, mời anh Lê Văn Thiện đến cơ quan để làm việc. Với tinh thần phối hợp cao anh Thiện đã nhanh chóng kịp thời cùng lực lượng Công an xã kiểm tra xác minh nguồn gốc số tiền được chuyển vào tài khoản của mình và trả lại chị Quỳnh.

Cơ quan Công an lưu ý: Trong trường hợp nhận được tiền từ tài khoản lạ, người dân không được sử dụng vào việc chi tiêu cá nhân và chỉ làm việc với ngân hàng để trả lại tiền cho người chuyển nhầm. Người dân tuyệt đối không chuyển lại tiền cho người lạ khi không có bên thứ ba làm chứng.

Theo Công an tỉnh Đồng Nai, Công an tỉnh Nghệ An