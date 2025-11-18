Ngân hàng lớn rao bán loạt nhà phố tại Đà Nẵng, Khánh Hòa, Đồng Nai, An Giang, Thái Bình

Trên website thanhlytaisan.vpbank.com.vn, VPBank đang rao bán hàng loạt căn nhà phố với mức giá từ hơn 3 tỷ đến hơn 20 tỷ đồng trong thời gian gần đây.

Theo thông tin công bố, một trong những tài sản có giá trị lớn là căn nhà đất nằm tại đường N9, Khu dân cư D2D, phường Trấn Biên, TP. Biên Hòa, Đồng Nai. Bất động sản này có diện tích 288 m², thuộc loại đất ở đô thị với công trình xây dựng sẵn trên đất. Giá chào bán là 23,5 tỷ đồng.

Tại An Giang, ngân hàng rao bán căn nhà đất ở đường Cặp Rạch Cần Xây, phường Bình Đức, TP. Long Xuyên. Tài sản có diện tích 209,7 m², mặt tiền 8,36 m, đường trước nhà rộng 3–4 m. Trên đất có nhà cấp 4 diện tích khoảng 121 m². Giá chào bán gần 3,4 tỷ đồng.

Thông tin về một số bất động sản được rao bán trên trang website của ngân hàng VPBank.

Danh mục thanh lý còn có hai tài sản nằm trên trục đường Tôn Đức Thắng, phường Hưng Long, TP. Phan Thiết (Bình Thuận). Căn thứ nhất có diện tích đất 324,2 m², mặt tiền 7,79 m, đường trước rộng 15 m, được chào bán với giá 18,9 tỷ đồng. Căn thứ hai có diện tích 195,8 m², mặt tiền 10,84 m, trên đất có nhà cấp 4 diện tích khoảng 45 m²; mức giá chào bán 10,4 tỷ đồng.

Tại Thái Bình, ngân hàng rao bán căn nhà mặt phố Long Hưng, TP. Thái Bình với diện tích 273 m², mặt tiền 5 m, đường rộng 10–15 m. Trên đất có nhà 4 tầng bê tông cốt thép có thang máy (diện tích xây dựng khoảng 138,5 m²) cùng một nhà 1 tầng diện tích 115 m². Giá chào bán hơn 15 tỷ đồng.

Một tài sản đáng chú ý khác là căn nhà đất tại đường Hùng Vương, trung tâm TP. Nha Trang (Khánh Hòa). Diện tích 70,4 m², mặt tiền 6,49 m, ba mặt ngõ với độ rộng lần lượt 3,7 m – 3,3 m – 2,5 m. Nhà 1 trệt, cách bãi biển khoảng 100 m. Giá chào bán 10,5 tỷ đồng.

Tại Đà Nẵng, ngân hàng rao bán căn nhà đất nằm tại số 23 Núi Thành, phường Hòa Thuận Đông, quận Hải Châu. Diện tích đất 123,7 m², mặt tiền 5,65 m, đường rộng 10 m, nhà 4 tầng hướng Tây Nam. Giá chào bán 23 tỷ đồng, có thương lượng.

Ngoài ra, ngân hàng còn rao bán một căn nhà mặt đường Nguyễn Bá Ngọc, phường An Sơn, TP. Tam Kỳ (Quảng Nam). Tài sản có diện tích 160 m². Nhà có nội thất cơ bản và đang được chào bán theo giá thỏa thuận.

Tùng Lâm