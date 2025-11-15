Loạt ngân hàng tăng lãi suất tiết kiệm: Nhà băng nào đang trả từ 8%/năm trở lên?

Trong tháng 11, mặt bằng lãi suất huy động trên thị trường ghi nhận xu hướng nhích tăng tại nhiều ngân hàng thương mại. Tính từ đầu tháng 11 đến nay, 11 ngân hàng đã điều chỉnh tăng lãi suất gồm: Sacombank, VPBank, MB, HDBank, GPBank, BVBank, Techcombank, BaoViet Bank, PVCombank, LPBank và KienlongBank. Việc điều chỉnh lãi suất diễn ra chủ yếu ở các kỳ hạn từ 12 tháng trở lên.

Sau biến động, hiện PVcomBank vđang đưa ra mức lãi suất cao nhất trên thị trường lên tới 9%/năm cho khách hàng gửi tại quầy kỳ hạn 12–13 tháng, với điều kiện số dư tối thiểu 2.000 tỉ đồng.

Tiếp đến là ngân hàng HDBank niêm yết lãi suất 8,1%/năm cho kỳ hạn 13 tháng và 7,7%/năm cho kỳ hạn 12 tháng, áp dụng cho khoản gửi tối thiểu 500 tỉ đồng.

Trong khi đó, Vikki Bank công bố mức 7,5%/năm cho các khoản tiền gửi từ 13 tháng trở lên, yêu cầu số dư tối thiểu 999 tỉ đồng.

Nhiều ngân hàng thương mại vẫn duy trì mức lãi suất trên 6%/năm cho tiền gửi dài hạn với điều kiện số dư thấp hơn. Đơn cử như ngân hàng Bac A Bank đang chi trả 6,5%/năm cho kỳ hạn 18-36 tháng; 6,3%/năm cho kỳ hạn 13-15 tháng và 6,2%/năm ở kỳ hạn 12 tháng đối với khoản gửi từ 1 tỉ đồng. Các kỳ hạn ngắn hơn như 6–8 tháng được niêm yết ở mức 6%/năm, còn kỳ hạn 9–11 tháng là 6,05%/năm.

Một số ngân hàng áp dụng lãi suất cao cho gói tiết kiệm đặc biệt. Đơn cử như Viet A Bank triển khai sản phẩm Tiết kiệm Đắc Tài với lãi suất từ 6–6,8%/năm tùy theo kỳ hạn. Cụ thể, lãi suất 6 tháng ở mức 6%/năm; 7 tháng 6,1%/năm; 12 tháng 6,5%/năm; 13 tháng 6,6%/năm; 15 tháng 6,7%/năm và cao nhất là 6,8%/năm cho kỳ hạn 18 tháng. Sản phẩm yêu cầu khách hàng gửi tối thiểu 100 triệu đồng tại quầy, lĩnh lãi cuối kỳ.

ACB cũng đang áp dụng mức lãi suất huy động 6%/năm cho kỳ hạn 13 tháng đối với khách hàng gửi từ 200 tỉ đồng trở lên. LPBank áp dụng mức 6,5%/năm khi khách hàng gửi từ 300 tỉ đồng và lĩnh lãi cuối kỳ; nếu lĩnh lãi hàng tháng, lãi suất giảm xuống 6,3%/năm, còn lĩnh đầu kỳ là 6,07%/năm. IVB hiện niêm yết mức 6,15%/năm cho kỳ hạn 36 tháng với khoản gửi tối thiểu 1.500 tỉ đồng.

Theo các chuyên gia tài chính, việc nhiều ngân hàng tăng lãi suất huy động trong giai đoạn này không phải diễn ra trên diện rộng mà tập trung vào các gói dành cho khách hàng lớn, nhằm cải thiện nguồn vốn trung - dài hạn. Xu hướng này có thể tạo áp lực đẩy lãi suất cho vay tăng theo, trừ khi các ngân hàng tiếp tục cắt giảm mạnh các chi phí vận hành không thiết yếu.

Tuy vậy, mặt bằng lãi suất tăng cũng phản ánh quy luật cung - cầu mang tính mùa vụ của thị trường. Cuối năm luôn là thời điểm các doanh nghiệp có nhu cầu vốn cao, kéo theo áp lực cạnh tranh huy động tiền gửi giữa các ngân hàng.